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8 команд Медиалиги могут сыграть в следующем розыгрыше Кубка России

вчера, 13:41

В следующем сезоне Кубка России могут сыграть 8 команд Медиалиги.

РФС полагает, что включение таких коллективов в данный турнир проявило себя с лучшей стороны. Клубам Медиалиги необходимо оформить соответствующие документы для участия. На данный момент идет обсуждение вопроса, решение будет принято в ближайшие дни.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:19
нормальное современное новшество ... народу интересно !
Байкал-38.
Байкал-38. ответ memphis (раскрыть)
вчера в 17:02
Серьёзно? Вы не шутите?
А что тогда делать с "костоломами" из второй лиги? Вы во второй лиге футбол хоть раз в жизни видели? Там порой кости так трещат, что на трибунах слышно.
Вы мне приведите пример, что бы футболисты из медиалиги делали кого то инвалидом.
А я вам могу привести очень много примеров как у нас в высшей лиге (РПЛ и СССР) делали людей инвалидами, были и случаи со смертельным исходом.
А если брать мировой футбол, то даже игроки с мировым именем наносили травмы после которых становились инвалидами.
Тут больше за "пижонов" начинаешь переживать, как бы их здоровенные дядьки не угробили.
протон
протон
вчера в 16:40
В РФС явно не в курсе, что кроме Амкала и 2дротс, болельщиков в медиалиге больше ни у кого нет. Ну может Броук Бойз Егорова еще наберут сколько-нибудь людей на трибуну.
Будут матчи на пустых стадионах с никому не нужными еще и не профессиональными клубами))
memphis
memphis ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 16:34
Есть одно НО - травмы. Пижоны из медиалиги могут сломать карьеру игрокам, а может и сделать инвалидами
Алексей Бобров
Алексей Бобров
вчера в 16:15
А в чем дело, собственно говоря? В кубке Англии играют команды из 9-10 дивизионов, а клубы медиалиги сильнее многих клубов из ФНЛ. Так что не вижу никаких проблем в их участие
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:12
Интересное зрелище будет.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:04, ред.
Любительские клубы участники кубка России 2022023 (11 клубов):
Третий дивизион (3Д) — 5:

«Океан» (Находка) — как победитель Кубка Дальнего Востока 2022;
«Пересвет-Трёхгорка» (Домодедово) — основанный на базе финалиста Кубка России среди любителей 2021 — команды «Пересвет»;
«СШ № 7-Карелия» (Петрозаводск) — как финалист Кубка ОФФ «Северо-Запад» 2021;
«Темп» (Барнаул) — как победитель Кубка МОО «Сибирь» 2021;
ФШМ (Москва) — как победитель Кубка Москвы 2021.
Четвёртый дивизион, региональный (4Д) — 4:

«Армавир»;
«Жасмин» (Михайловск) — как победитель Кубка зоны «Урал и Западная Сибирь» 2021;
«Нэфис» (Казань) — как чемпион Татарстана 2021;
«СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск) — как победитель Кубка МРО «ЮФО/СКФО» 2021.
Медийные любительские клубы (М) — 2:

2DROTS (Москва) — как победитель Медийной футбольной лиги 2022;
«Амкал» (Москва) — как победитель медиатурнира Кубка PARI Премьер 2022.

Как мы видим есть победители как одного города, так и республики и региона.
Так, что некоторым надо подучить матчасть, а не писать о том чего не знаешь!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:57
Собственно говоря, почему бы и нет?
Если честно, то не понимаю тех кто недоволен участием команд из медиалиги.
Им что плохо от этого становиться, но это к доктору надо.
Я лично вижу много плюсов от участия команд из этой лиги.
Вот некоторые говорят, мол они не профессионалы, а любители, но эти люди не знают всех тонкостей нашего футбола и сейчас должны сильно удивиться.
Во всех кубках России принимали любительские команды!!!
У нас профессиональные только три лиги: Высшая (РПЛ), первая (ФНЛ) и вторая лига, остальные все дивизионы имеют любительский статус. И клубы из любительских дивизионов всегда участвовали в кубках России.

И вот скажите мне когда такое было, что 1 раунд — 1/256 финала кубка так освещалась в СМИ? Да никогда, а благодаря командам из медиалиги об этом говорят по центральным каналам.

Ну и что такого, что любительская команды обыграет профессионалов?
Или, что там какие то поблажки им делают или они играют по другим правилам?

Недовольные всегда есть и часто эти недовольные и в жизни такие, то сахар не того цвета, то гречка без масла какая то сухая.
ДСА
ДСА
вчера в 15:02
Команды втордива они обыгрывать могут, и даже с командами из ФНЛ сражаться.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:58
8 команд Медиалиги могут сыграть в следующем розыгрыше Кубка России .
Это называется, когда в РФС больше нет никаких проблем. А почему не включить ещё чемпионов городов, республик , областей , краев и т.д . А можно пойти и дальше, включить студенческие команды, заводов , фабрик и т.д. Благо сейчас российские клубы не играют в еврокубках . А то команда из Сельсовета могла бы попасть в Лигу Европы !))) Такими темпами если пойдёт развитие российского футбола, то скоро Кубок России будет выглядеть примерно вот так, -
Palgrist
Palgrist
вчера в 13:58
А дворовые команды когда будут играть в Кубке Рссии?
Гость
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