8 команд Медиалиги могут сыграть в следующем розыгрыше Кубка России .

В следующем сезоне Кубка России могут сыграть 8 команд Медиалиги.
РФС полагает, что включение таких коллективов в данный турнир проявило себя с лучшей стороны. Клубам Медиалиги необходимо оформить соответствующие документы для участия. На данный момент идет обсуждение вопроса, решение будет принято в ближайшие дни.
Это называется, когда в РФС больше нет никаких проблем. А почему не включить ещё чемпионов городов, республик , областей , краев и т.д . А можно пойти и дальше, включить студенческие команды, заводов , фабрик и т.д. Благо сейчас российские клубы не играют в еврокубках . А то команда из Сельсовета могла бы попасть в Лигу Европы !))) Такими темпами если пойдёт развитие российского футбола, то скоро Кубок России будет выглядеть примерно вот так, -
Это называется, когда в РФС больше нет никаких проблем. А почему не включить ещё чемпионов городов, республик , областей , краев и т.д . А можно пойти и дальше, включить студенческие команды, заводов , фабрик и т.д. Благо сейчас российские клубы не играют в еврокубках . А то команда из Сельсовета могла бы попасть в Лигу Европы !))) Такими темпами если пойдёт развитие российского футбола, то скоро Кубок России будет выглядеть примерно вот так, -
Если честно, то не понимаю тех кто недоволен участием команд из медиалиги.
Им что плохо от этого становиться, но это к доктору надо.
Я лично вижу много плюсов от участия команд из этой лиги.
Вот некоторые говорят, мол они не профессионалы, а любители, но эти люди не знают всех тонкостей нашего футбола и сейчас должны сильно удивиться.
Во всех кубках России принимали любительские команды!!!
У нас профессиональные только три лиги: Высшая (РПЛ), первая (ФНЛ) и вторая лига, остальные все дивизионы имеют любительский статус. И клубы из любительских дивизионов всегда участвовали в кубках России.
И вот скажите мне когда такое было, что 1 раунд — 1/256 финала кубка так освещалась в СМИ? Да никогда, а благодаря командам из медиалиги об этом говорят по центральным каналам.
Ну и что такого, что любительская команды обыграет профессионалов?
Или, что там какие то поблажки им делают или они играют по другим правилам?
Недовольные всегда есть и часто эти недовольные и в жизни такие, то сахар не того цвета, то гречка без масла какая то сухая.
Если честно, то не понимаю тех кто недоволен участием команд из медиалиги.
Им что плохо от этого становиться, но это к доктору надо.
Я лично вижу много плюсов от участия команд из этой лиги.
Вот некоторые говорят, мол они не профессионалы, а любители, но эти люди не знают всех тонкостей нашего футбола и сейчас должны сильно удивиться.
Во всех кубках России принимали любительские команды!!!
У нас профессиональные только три лиги: Высшая (РПЛ), первая (ФНЛ) и вторая лига, остальные все дивизионы имеют любительский статус. И клубы из любительских дивизионов всегда участвовали в кубках России.
И вот скажите мне когда такое было, что 1 раунд — 1/256 финала кубка так освещалась в СМИ? Да никогда, а благодаря командам из медиалиги об этом говорят по центральным каналам.
Ну и что такого, что любительская команды обыграет профессионалов?
Или, что там какие то поблажки им делают или они играют по другим правилам?
Недовольные всегда есть и часто эти недовольные и в жизни такие, то сахар не того цвета, то гречка без масла какая то сухая.
А что тогда делать с "костоломами" из второй лиги? Вы во второй лиге футбол хоть раз в жизни видели? Там порой кости так трещат, что на трибунах слышно.
Вы мне приведите пример, что бы футболисты из медиалиги делали кого то инвалидом.
А я вам могу привести очень много примеров как у нас в высшей лиге (РПЛ и СССР) делали людей инвалидами, были и случаи со смертельным исходом.
А если брать мировой футбол, то даже игроки с мировым именем наносили травмы после которых становились инвалидами.
Тут больше за "пижонов" начинаешь переживать, как бы их здоровенные дядьки не угробили.
А что тогда делать с "костоломами" из второй лиги? Вы во второй лиге футбол хоть раз в жизни видели? Там порой кости так трещат, что на трибунах слышно.
Вы мне приведите пример, что бы футболисты из медиалиги делали кого то инвалидом.
А я вам могу привести очень много примеров как у нас в высшей лиге (РПЛ и СССР) делали людей инвалидами, были и случаи со смертельным исходом.
А если брать мировой футбол, то даже игроки с мировым именем наносили травмы после которых становились инвалидами.
Тут больше за "пижонов" начинаешь переживать, как бы их здоровенные дядьки не угробили.