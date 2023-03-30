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В РФС надеются продолжить выступления в европейских турнирах

вчера, 19:36

Глава РФС Александр Дюков ответил на вопрос о том, может ли Россия выйти из УЕФА на ближайшем конгрессе организации, который состоится 4 апреля в Лиссабоне.

Теоретически возможно всё, но мы перед собой ставим задачу по возвращению нашей сборной на европейские соревнования. При этом, безусловно, имеем в виду возможность перехода в Азию.

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Все комментарии
Tex
Tex ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:04
так союзников там 2-3 страны выходит в целом мире, не с кем играть будет
Напрасный труд
Напрасный труд ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:41
Это не так:По мере приближения к финалу,ряды "победителей" растут в геометрической прогрессии.Вся история войн свидетельствует об этом.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:39
Надежды мужиков питают!
На деле-статус свой спасают.
lotsman
lotsman
вчера в 20:26
Ну неужели до РФС ещё не дошло, что нас вытравливают со всех турниров, не только с футбольных, а со ВСЕХ. На что там ещё надеются?
shur
shur
вчера в 20:21
...мы воюем, ребятушки и чем хуже будет нашим противникам,
тем хуже будет отношение и к нашим спортсменм тоже...!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:20
В РФС надеются продолжить выступления в европейских турнирах .
112910415
112910415
вчера в 20:14
теоретически возможно всё, но практически мы имеем в виду !
да это явный успех !
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:06
Это уже напоминает клинику , палата 6 !(((
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