В РФС надеются продолжить выступления в европейских турнирах .

Глава РФС Александр Дюков ответил на вопрос о том, может ли Россия выйти из УЕФА на ближайшем конгрессе организации, который состоится 4 апреля в Лиссабоне.
Теоретически возможно всё, но мы перед собой ставим задачу по возвращению нашей сборной на европейские соревнования. При этом, безусловно, имеем в виду возможность перехода в Азию.
На деле-статус свой спасают.
На деле-статус свой спасают.
тем хуже будет отношение и к нашим спортсменм тоже...!!!
тем хуже будет отношение и к нашим спортсменм тоже...!!!
да это явный успех !
да это явный успех !