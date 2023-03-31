Формат Суперкубка России могут изменить

Президент РФС дал комментарий касательно возможного изменения формата розыгрыша Суперкубка России.

Рассматривается ли вариант, при котором участники Суперкубка России будут играть два матча — дома и в гостях? Возможно. Если календарь позволит, то да. Такой формат тоже возможен.