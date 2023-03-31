Формат Суперкубка России могут изменить

Президент РФС Александр Дюков дал комментарий касательно возможного изменения формата розыгрыша Суперкубка России.
Рассматривается ли вариант, при котором участники Суперкубка России будут играть два матча — дома и в гостях? Возможно. Если календарь позволит, то да. Такой формат тоже возможен.
Из-за Fan ID посещаемость упала, решили на трансляциях зарабатывать. Вот и всё. Это никак не связано с исключением российских клубов из еврокубков. Ну до какой стадии они доходили?? Вылетали все на групповом раунде.
Из-за Fan ID посещаемость упала, решили на трансляциях зарабатывать. Вот и всё. Это никак не связано с исключением российских клубов из еврокубков. Ну до какой стадии они доходили?? Вылетали все на групповом раунде.