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Формат Суперкубка России могут изменить

вчера, 09:43

Президент РФС Александр Дюков дал комментарий касательно возможного изменения формата розыгрыша Суперкубка России.

Рассматривается ли вариант, при котором участники Суперкубка России будут играть два матча — дома и в гостях? Возможно. Если календарь позволит, то да. Такой формат тоже возможен.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 23:14
Как понимаю, проблемы выбора места проведения СК при этом формате не будет. Это уже хорошо.
kog321
kog321
вчера в 12:06
Давно пора две игры. Что бы больше скандалов не было !!!
galem72
galem72
вчера в 11:44
Можно сделать, как в хоккее. Целую серию пусть гоняют. Будет аншлаг и оглушительный успех. Точно! ))
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 11:41
Идеальный суперкубок выглядел бы так: тройка призеров и победитель кубка. если победитель и так в тройке призеров, то брать не 4 из чемпионата, а финалиста кубка. если и там совпадение, то есть еще матч за 3 место в кубке. 3 и 4 команда кубка получила бы шанс на суперкубок, вырос бы интерес к кубку и суперкубку в целом. Использовать иностранных судей, желательно из ФИФА. Проводить не на выбывание, а чтобы каждый сыграл с каждым, в формате чемпионата. Время проведения - в самое дурацкое зимнее окно, на нейтральном поле, желательно в жарких странах. Билеты и проживание командам оплачивать за счет РФС, чтобы всякие Акроны и Амкары (с уважением), заняв 1-4 место в кубке, могли попасть в суперкубок. Трех зайцев убить - бесплатные сборы в теплой стране, заполнение зимней паузы играми суперкубка, игровая практика для футболистов не в товарняках, а в кубке из сильнейших и достойнейших. Как поднять интерес и престиж? А все просто, при переходе в азию, отдавать одну путевку в еврокубки не через кубок, а через суперкубок. причем отдавать не самый худший выбор, а самый лучший. напрямую в групповой этап. чтобы Зенит, победив в чемпионате, попадал в квалификацию, а за право попасть без квалификации сражался в суперкубке. Интересно? Я думаю, да. и Зенит уже не купит эту четверку, не купит судей ФИФА, а покажет реальную свою игру
ОПС
ОПС
вчера в 11:10
А что остается делать? В Европе не играем. Так, что надо что то придумывать здесь, у себя.
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:06
Ой, да ладно. Это просто способ зарабатывания денег. Уже изменили формат Кубка России, теперь формат Суперкубка планируют изменить.

Из-за Fan ID посещаемость упала, решили на трансляциях зарабатывать. Вот и всё. Это никак не связано с исключением российских клубов из еврокубков. Ну до какой стадии они доходили?? Вылетали все на групповом раунде.
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 10:40
А что дает победа в Суперпуперкубке России ?
Опять ничего ?
lotsman
lotsman
вчера в 10:39
Не плохо было бы. Одна игра дома, при поддержке своих болельщиков, одна на выезде.
adekvat
adekvat
вчера в 10:28
И проводить их где ни будь в Казахстане.
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:17
Скорее это связано с увеличением игр внутри России из-за отсутствия игр в Европе.
LOpp
LOpp ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:07
а дальше будут играть не по 2 стыковых матча, а по 4
один дома, один на выезде, один в Лужниках и конечно же на Газпром-арене
Jon718875
Jon718875
вчера в 10:05, ред.
Я за 3 матча, если в двух ничья, вместо пендалей третий матч, нравится РПЛ, не могу насмотреться
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:00
И так простую,доступную всем игру в футбол превратили в жульническую карточную игру своими новшествами,изменениями и дополнениями,но всё равно в постоянном поиске новых форм освоения выделяемых средств.Глобальное шоу.И "буки" как движители спорта...
Elliada
Elliada
вчера в 09:59
Уже не знают, как бабла поднять. Что дальше?
ytbr7vbudy67
ytbr7vbudy67
вчера в 09:59
Очень улыбает очередная серия спама "Одиозный Байкал опять расстраивает в КП честных работяг клавиатуры"
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:54
Дюков, тот ещё деЯтель !(
bubu8j42yshs
bubu8j42yshs
вчера в 09:50, ред.
Админы, вы вроде сотрудника искали, а тут буквально в шаге столько энергии без вектора и ретивости неуёмной пропадает! По-моему, стоит присмотреться)
2sneyeevfc4b
2sneyeevfc4b
вчера в 09:48
Поинтересней было бы двухматчевую зарубу смотреть
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