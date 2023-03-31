Казань может принять матч Суперкубка России

Руководство РФС учтет решение УЕФА по Суперкубку УЕФА, который должен был состояться в Казани, при выборе места проведения матча за Суперкубок России. Глава РФС Александр Дюков дал комментарий по теме:
Это (перенос Суперкубка УЕФА из Казани, — прим. ред.) не единственный фактор и критерий, по которому будет приниматься решение. Но это фактор, который должен быть учтен.
Сейчас у РПЛ на рассмотрении регламент проведения Суперкубка. Когда он будет утвержден — будет сформирован заявочный меморандум, и те города, которые будут готовы принять суперкубок, будут должны направить заявки в РФС и РПЛ, после чего мы примем решение. На данный момент есть только одна заявка — от Казани. В ближайшее время, в апреле, мы примем соответствующее решение.
Так что оперировать "поданными заявками" от регионов для нашей действительности очень забавно и исключительно фальшиво.ДЭмократию-в топку и на стол-приказ сверху.И проведут успешно,хоть на Гималаях,не принадлежащих нам...Разумнее-в городах-финалистах,или "посерёдке" между регионами,и ссылки на сложности организации и необходимое для этого времени на подготовку-это для оправдания принятого решения.
Так что оперировать "поданными заявками" от регионов для нашей действительности очень забавно и исключительно фальшиво.ДЭмократию-в топку и на стол-приказ сверху.И проведут успешно,хоть на Гималаях,не принадлежащих нам...Разумнее-в городах-финалистах,или "посерёдке" между регионами,и ссылки на сложности организации и необходимое для этого времени на подготовку-это для оправдания принятого решения.