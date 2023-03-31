Казань может принять матч Суперкубка России

Руководство РФС учтет решение УЕФА по Суперкубку УЕФА , который должен был состояться в Казани, при выборе места проведения матча за Суперкубок России. Глава РФС дал комментарий по теме:

Это (перенос Суперкубка УЕФА из Казани, — прим. ред.) не единственный фактор и критерий, по которому будет приниматься решение. Но это фактор, который должен быть учтен.