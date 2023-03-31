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Казань может принять матч Суперкубка России

вчера, 10:31

Руководство РФС учтет решение УЕФА по Суперкубку УЕФА, который должен был состояться в Казани, при выборе места проведения матча за Суперкубок России. Глава РФС Александр Дюков дал комментарий по теме:

Это (перенос Суперкубка УЕФА из Казани, — прим. ред.) не единственный фактор и критерий, по которому будет приниматься решение. Но это фактор, который должен быть учтен.

Сейчас у РПЛ на рассмотрении регламент проведения Суперкубка. Когда он будет утвержден — будет сформирован заявочный меморандум, и те города, которые будут готовы принять суперкубок, будут должны направить заявки в РФС и РПЛ, после чего мы примем решение. На данный момент есть только одна заявка — от Казани. В ближайшее время, в апреле, мы примем соответствующее решение.

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Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:12, ред.
КАзань перенасыщена спортивными мероприятиями и выказывает своё явное пренебрежение таким видом спорта,как футбол.На поверхности-только выгода от вливаний средств,а болельщики ногами показывают своё отношение к футболу,рассчитывать же на нашествие поклонников двух клубов,вышедших в финал-это попросту игнорировать наши пространства и трудности,связанные с их преодолением.Там любой матч в волейболе,хоккее,баскетболе,и любимом нынешним руководителем республики автомобильном спорте,собирает зрителей больше,чем матч со "Спартак",на который слетаются поклонники этого клуба.
Так что оперировать "поданными заявками" от регионов для нашей действительности очень забавно и исключительно фальшиво.ДЭмократию-в топку и на стол-приказ сверху.И проведут успешно,хоть на Гималаях,не принадлежащих нам...Разумнее-в городах-финалистах,или "посерёдке" между регионами,и ссылки на сложности организации и необходимое для этого времени на подготовку-это для оправдания принятого решения.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:11
Моё мнение по этому поводу- Суперкубок не должен проводиться в городе одного из участников матча. Поэтому Казань подходит по всем параметрам...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:06
Замена мягко скажем неравноценная.
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