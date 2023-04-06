EA Sports показала логотип новой футбольной игры

EA Sports запустила новый бренд, связанный с футбольной компьютерной игрой.
Компания создала страницу, предлагая фанатам и геймерам «Вступить в клуб». В прошлом году стало известно о прекращении 30-летнего сотрудничества EA Sports с ФИФА и ребрендинге известной серии игр.
Отмечается, что серия сохранит многое из того, что имеет FIFA — режимы Ultimate Team, режим карьеры, клубы профи и режим VOLTA. Подтверждены соглашения с АПЛ, Лигой чемпионов, женской Лигой чемпионов, Ла Лигой, Бундеслигой, Лигой 1, Серией А и другими различными соревнованиями. Также будет новое оформление и логотип игры. Ожидается, что подробности станут известны в июле.