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EA Sports показала логотип новой футбольной игры

06 апреля 2023, 20:22

EA Sports запустила новый бренд, связанный с футбольной компьютерной игрой.

Компания создала страницу, предлагая фанатам и геймерам «Вступить в клуб». В прошлом году стало известно о прекращении 30-летнего сотрудничества EA Sports с ФИФА и ребрендинге известной серии игр.

Отмечается, что серия сохранит многое из того, что имеет FIFA — режимы Ultimate Team, режим карьеры, клубы профи и режим VOLTA. Подтверждены соглашения с АПЛ, Лигой чемпионов, женской Лигой чемпионов, Ла Лигой, Бундеслигой, Лигой 1, Серией А и другими различными соревнованиями. Также будет новое оформление и логотип игры. Ожидается, что подробности станут известны в июле.

EA Sports показала логотип новой футбольной игры

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Перевод с goal.com Фото: Твиттер EA Sports
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shlomo
shlomo
06 апреля в 20:43
Не знаю насколько эта новость важна и актуальна... так ни о чем...
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