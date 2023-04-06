EA Sports показала логотип новой футбольной игры

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06 апреля 2023, 20:22

EA Sports запустила новый бренд, связанный с футбольной компьютерной игрой.

Компания создала страницу, предлагая фанатам и геймерам «Вступить в клуб». В прошлом году стало известно о прекращении 30-летнего сотрудничества EA Sports с ФИФА и ребрендинге известной серии игр.