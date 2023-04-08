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Опубликовано расписание РПЛ до конца сезона

вчера, 12:37

Российская Премьер-Лига опубликовала расписание матчей турнира и Кубка России до конца текущего сезона.

Кубок России

19 апреля (среда)

16:30 «Акрон» – «Спартак» (1/2 финала Пути регионов, 2-й этап)
19:00 ЦСКА – «Урал» (финал Пути РПЛ, 1-й матч)
19:00 «Краснодар» – «Крылья Советов» (1/2 финала Пути регионов, 2-й этап)

24-й тур

22 апреля (суббота)

14:00 «Химки» – «Торпедо»
16:30 «Факел» – «Оренбург»
19:00 «Зенит» – «Динамо»

23 апреля (воскресенье)

12:00 «Урал» – «Ростов»
14:00 «Пари НН» – «Крылья Советов»
16:30 «Ахмат» – «Сочи»
19:30 ЦСКА – «Локомотив»

24 апреля (понедельник)

19:00 «Спартак» – «Краснодар»

25-й тур

28 апреля (пятница)

20:00 «Динамо» – «Факел»

29 апреля (суббота)

14:00 «Крылья Советов» – «Зенит»
16:30 «Ахмат» – ЦСКА
19:00 «Краснодар» – «Урал»
19:00 «Спартак» – «Ростов»

30 апреля (воскресенье)

14:00 «Оренбург» – «Пари НН»
16:30 «Сочи» – «Торпедо»
19:00 «Локомотив» – «Химки»

26-й тур

6 мая (суббота)

14:00 «Химки» – «Динамо»
16:30 «Торпедо» – «Ахмат»
19:00 «Ростов» – «Факел»

7 мая (воскресенье)

14:00 «Пари НН» – «Урал»
16:30 ЦСКА – «Оренбург»
18:00 «Зенит» – «Спартак»
19:00 «Краснодар» – «Крылья Советов»

8 мая (понедельник)

17:00 «Локомотив» – «Сочи»

27-й тур

13 мая (суббота)

12:00 «Урал» – «Оренбург»
14:00 «Химки» – «Спартак»
16:30 «Зенит» – «Краснодар»
19:00 ЦСКА – «Торпедо»

14 мая (воскресенье)

14:00 «Крылья Советов» – «Локомотив»
16:30 «Динамо» – «Ахмат»
19:00 «Сочи» – «Ростов»
19:00 «Факел» – «Пари НН»

28-й тур

20 мая (суббота)

14:00 «Локомотив» – «Факел»
16:30 «Торпедо» – «Динамо»
16:30 «Оренбург» – «Зенит»
19:00 «Ахмат» – «Химки»

21 мая (воскресенье)

14:00 «Крылья Советов» – «Урал»
16:30 «Спартак» – ЦСКА
19:00 «Краснодар» – «Ростов»

22 мая (понедельник)

19:00 «Пари НН» – «Сочи»

29-й тур

27 мая (суббота)

14:00 «Химки» – «Урал»
16:30 «Торпедо» – «Оренбург»
19:00 «Краснодар» – ЦСКА
19:00 «Сочи» – «Зенит»

28 мая (воскресенье)

14:00 «Спартак» – «Пари НН»
16:30 «Динамо» – «Локомотив»
16:30 «Факел» – «Крылья Советов»
19:00 «Ростов» – «Ахмат»

30-й тур

3 июня (суббота)

17:00 «Зенит» – «Факел»
17:00 «Крылья Советов» – «Спартак»
17:00 ЦСКА – «Ростов»
17:00 «Локомотив» – «Торпедо»
17:00 «Ахмат» – «Краснодар»
17:00 «Оренбург» – «Динамо»
17:00 «Пари НН» – «Химки»
17:00 «Урал» – «Сочи»

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Все комментарии
swed27
swed27
вчера в 15:31
Похоже самое интересыное в последнем туре это столичное дерби
112910415
112910415
вчера в 14:05
как говорил классик -
возможны всякие неожиданности
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:53, ред.
7 мая в 20:00 под крышей дома своего "Зенит" оформит победой завоевание трёх титулов :1.Чемпион Ленинградской области.2.Чемпион России.3.Чемпион ГАЗПРОМА.(расположено по нарастанию важности титулов).
lotsman
lotsman ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 13:41
Я думаю, что чемпион будет известен раньше, 13 мая примерно.
drug01
drug01
вчера в 12:55
3 июня будет известен Чемпионом, будем поздравлять
sova147
sova147
вчера в 12:54
Очень важно теперь можно планировать когда будет конец
Гость
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