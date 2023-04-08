Акинфеев поделился воспоминаниями о дебюте в основе ЦСКА в 2003 году

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, которому сегодня исполняется 37 лет, вспомнил о своем дебюте в составе «армейцев» в 2003 году. Игрок вышел на замену в матче против «Зенита».
Помню, что поле стадиона «Петровский» выглядело совсем не зеленым. Играли в каше, в грязи. Радует, что тогда вышел на замену. С одной стороны, приятные воспоминания, но с другой — грустно. Только вроде все началось, думаешь, что вся карьера еще впереди, а время моментально пролетает.
Хочется вернуться в те годы, в те моменты, в ту историю — в самое начало. Многое помнишь, но ощутить заново уже не можешь. Та игра с «Зенитом», конечно, стоит особняком, но многие считают, что именно встреча в Самаре стала для меня тем самым толчком вперед и в плане карьеры, и в плане профессионального роста.
Газзаев всегда вызывал за сутки до игры на индивидуальные собеседования. В тот раз пригласил меня и сказал, что, возможно, я сыграю, а возможно и нет. Точно не помню, но у Вени (Мандрыкина), кажется, была температура. Я готовился, но без полной уверенности, что выйду на поле.
Валерий Георгиевич всегда озвучивал состав только на стадионе. И я услышал свою фамилию. Честно скажу, первоначально даже немного испугался. На тот момент «Крылья» были мощными — Тихонов, Каряка, Ковба, бразильцы. Думал — первую игру можно было и какую-то другую сыграть. А тут — полный стадион «Металлург». Конечно, волнение ощущалось. Но когда вышел на поле, то понял, что ничего страшного в этих «Крыльях» нет, наша команда объективно была сильнее. У нас тогда на поле вышли Ярошик, Яновский, Соломатин, Гусев, Кириченко. И мы довольно спокойно выиграли.
Хорошо ещё не на болоте.
Хорошо ещё не на болоте.
А Пиняев родился через год...
И не смотря на разницу в возрасте в 19 лет - оба лучшие в Лиге....
А Пиняев родился через год...
И не смотря на разницу в возрасте в 19 лет - оба лучшие в Лиге....
Великий мастер, есть что вспомнить. С днём рождения, здоровья, удачи ,
Собирай сухари на радость твоих болельщиков.
Великий мастер, есть что вспомнить. С днём рождения, здоровья, удачи ,
Собирай сухари на радость твоих болельщиков.
Думаю, все болельщики ЦСКА мечтают чтобы Игорь поднял как минимум еще один трофей.
А лучше, если их будет больше )
Игорь - 20 трофеев (6 чемпионств, 6 Кубков, 7 Суперкубков и 1 Кубок УЕФА).
Думаю, все болельщики ЦСКА мечтают чтобы Игорь поднял как минимум еще один трофей.
А лучше, если их будет больше )
Игорь - 20 трофеев (6 чемпионств, 6 Кубков, 7 Суперкубков и 1 Кубок УЕФА).
Зенит обхаян...
Зенит обхаян...