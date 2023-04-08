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Акинфеев поделился воспоминаниями о дебюте в основе ЦСКА в 2003 году

вчера, 13:26

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, которому сегодня исполняется 37 лет, вспомнил о своем дебюте в составе «армейцев» в 2003 году. Игрок вышел на замену в матче против «Зенита».

Помню, что поле стадиона «Петровский» выглядело совсем не зеленым. Играли в каше, в грязи. Радует, что тогда вышел на замену. С одной стороны, приятные воспоминания, но с другой — грустно. Только вроде все началось, думаешь, что вся карьера еще впереди, а время моментально пролетает.

Хочется вернуться в те годы, в те моменты, в ту историю — в самое начало. Многое помнишь, но ощутить заново уже не можешь. Та игра с «Зенитом», конечно, стоит особняком, но многие считают, что именно встреча в Самаре стала для меня тем самым толчком вперед и в плане карьеры, и в плане профессионального роста.

Газзаев всегда вызывал за сутки до игры на индивидуальные собеседования. В тот раз пригласил меня и сказал, что, возможно, я сыграю, а возможно и нет. Точно не помню, но у Вени (Мандрыкина), кажется, была температура. Я готовился, но без полной уверенности, что выйду на поле.

Валерий Георгиевич всегда озвучивал состав только на стадионе. И я услышал свою фамилию. Честно скажу, первоначально даже немного испугался. На тот момент «Крылья» были мощными — Тихонов, Каряка, Ковба, бразильцы. Думал — первую игру можно было и какую-то другую сыграть. А тут — полный стадион «Металлург». Конечно, волнение ощущалось. Но когда вышел на поле, то понял, что ничего страшного в этих «Крыльях» нет, наша команда объективно была сильнее. У нас тогда на поле вышли Ярошик, Яновский, Соломатин, Гусев, Кириченко. И мы довольно спокойно выиграли.

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Все комментарии
viv
viv
вчера в 20:33
Помню, что поле стадиона «Петровский» выглядело совсем не зеленым. Играли в каше, в грязи.
Хорошо ещё не на болоте.
Террпсихора
Террпсихора ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:20
Потрать 2 минуты, глянь на ютубе. Убедишься насчёт поля.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:15
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 18:12, ред.
    Кроме того что великий мастер, еще и прекрасный человек, порядочный, бесконфликтный, независтлиаый, уважающий коллег. Здоровья, Игорь
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 18:09
    Акинфеев дебютировал в РПЛ в 2003-м....
    А Пиняев родился через год...
    И не смотря на разницу в возрасте в 19 лет - оба лучшие в Лиге....
    CSKA2012
    CSKA2012
    вчера в 18:04
    Да я помню этот матч и даже не подозревал, что Игорь будет легендой клуба.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 17:30, ред.
    Да, время летит, не остановишь.
    Великий мастер, есть что вспомнить. С днём рождения, здоровья, удачи ,
    Собирай сухари на радость твоих болельщиков.
    cska1948
    cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 16:27
    Если вы считаете, что игроки Зенита должны были подготовить футбольное поле на Петровском к игре, то да, Зенит обхаян.
    drug01
    drug01
    вчера в 15:18
    С днём рождения Игорёк! Пора писать мемуары!
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 14:45, ред.
    А в чём это выразилось??? В твоей мнительности???
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 14:44
    Ничего не вернёшь:Ни молодость,ни первый выход на поле и ни...полный стадион "Металлург" в Самаре.Из всех участников знаменательного события остался один Игорь!Пожелаю ещё пару титулов до окончания карьеры.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 14:04
    Сегодня день рождения у голкипера, которого уважают фанаты абсолютно всех российских клубов, но ЦСКА чуть-чуть больше.... Уже великий. Уже в истории сборной и нашего футбола!. С Днюхой Игорек!
    протон
    протон
    вчера в 13:31
    С днем рождения, Игорь! Успехов тебе в играх за ЦСКА.
    Думаю, все болельщики ЦСКА мечтают чтобы Игорь поднял как минимум еще один трофей.
    А лучше, если их будет больше )
    Игорь - 20 трофеев (6 чемпионств, 6 Кубков, 7 Суперкубков и 1 Кубок УЕФА).
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:29
    Ловко всё обставлено. И Ностальгия, и
    Зенит обхаян...
    протон
    протон
    вчера в 13:28
    Денис Ковба. Хороший игрок был Царствие небесное
    Гость
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