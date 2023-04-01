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Ван Нистелрой вспомнил о своём конфликте с Роналду в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 10:07

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой поделился воспоминаниями о появлении в клубе летом 2003 года молодого Криштиану Роналду.

Я был расстроен, потому что привык играть с Дэвидом Бекхэмом. У нас была телепатия на поле, мы точно знали, что он собирается делать. Потом пришел Криштиану, и все стало по-другому. Он постоянно стремился бежать сам, он шел в дриблинг, его действия были непредсказуемыми.

Конфликт с Роналду? Да, у нас была ссора на тренировке. Так уж получилось, но в конце концов мы вместе разобрались во всем, оставили это позади, и наши отношения сейчас прекрасны.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:56, ред.
Столкнулись на тренировке, Кристине не понравилось это. Рууд сказал "Иди пожалуйся папочке". Рон пожаловался, И потом Фергюссон попросил Рууда покинуть команду.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:43
Мужчины решили свои вопросы между собой по мужски поговорили и во всем разобрались. Не то что гном который взял ложку в рот и пошел жаловаться тренеру с требованеем продать Ибрагимовича, когда тот пришел в Барсу и затмил его.
112910415
112910415
вчера в 14:05
рабочие моменты, с кем не бывает ...
adekvat
adekvat ответ 6nag56b9u297 (раскрыть)
вчера в 13:11
Это по тому что сейчас не играют, сейчас ссоры с другими происходят.
Baggio R.
Baggio R. ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 12:37
Когда Роналду пришел в МЮ, ван Нистелрою было 27 лет. Так что старым он не был. И забрать его место "молодой" никак не мог по причине того, что играл на совершенно другой позиции.
Hamman
Hamman
вчера в 12:37, ред.
Всегда можно договориться ☝️
swed27
swed27
вчера в 12:04
Нашел что вспомнить
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:23, ред.
Кто старое помянет, тому глаз вон.
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:54, ред.
Все не сразу друзьями становятся, по началу принюхиваются. Никому не нравится, что тебя скоро заменят, потому, что ты стар ,тем более такой игрок с многолетним стажем, как Нистелрой, ему вдвойне обиднее.

Пришёл молодой и забрал его место, а так покричали, обсудили и продолжали играть как команда, всё как везде. Никто тебя не ждёт с распростёртыми руками, потому что ты дорого стоишь на рынке, надо заслужить уважение команды.
6nag56b9u297
6nag56b9u297
вчера в 10:41
Два мастера всегда договорятся между собой
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:23, ред.
Ну вот ,кто рад что играл с Роналду и были хорошие отношения.
3nqqehjcux2b
3nqqehjcux2b
вчера в 10:22
Забавно вспомнить старые ссоры сейчас
he3af7qp6rup
he3af7qp6rup ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 10:22
Прошу пардона, что вмешиваюсь в диалог. Хочу лишь заметить, что вы уже пару дней ещё и как новоиспечённые фанаты Оцелула кореша!)
Гость
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