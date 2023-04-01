Ван Нистелрой вспомнил о своём конфликте с Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» поделился воспоминаниями о появлении в клубе летом 2003 года молодого .

Я был расстроен, потому что привык играть с Дэвидом Бекхэмом. У нас была телепатия на поле, мы точно знали, что он собирается делать. Потом пришел Криштиану, и все стало по-другому. Он постоянно стремился бежать сам, он шел в дриблинг, его действия были непредсказуемыми.

Конфликт с Роналду? Да, у нас была ссора на тренировке. Так уж получилось, но в конце концов мы вместе разобрались во всем, оставили это позади, и наши отношения сейчас прекрасны.