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Экс-игрок Франции: «Роналду пришёл ночью извиниться и попросил футболку»

вчера, 15:25

Бывший игрок сборной Франции Джимми Бриан поведал историю своего фото с Криштиану Роналду, которое набрало популярность в Сети.

Мы играли друг против друга в 2002 году на чемпионате мира для игроков до 17 лет. Роналду тогда был молод, но он уже был очень хорош. Правда, при этом он слишком эмоционально на всё реагировал. Помню, он слегка расстроился после поражения в матче с нами, поэтому в конце встречи повздорил со мной. Ему в итоге показали красную карточку.

Мы жили с португальцами в одном отеле, и вот в ночь после той игры я услышал стук в дверь. Это был Роналду, он пришел, чтобы извиниться. Также он попросил мою футболку. Вот тогда и было сделано то фото. У меня тоже есть его футболка, правда, на ней не написана фамилия, ведь это был юношеский турнир.

Экс-игрок Франции: «Роналду пришёл ночью извиниться и попросил футболку»

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
вчера в 18:43
Всё понятно. Наверно это единственное чем смог прославиться такой футболист Джимми Бриан
5eppyx2ym8x5
5eppyx2ym8x5 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 17:47
    112910415
    112910415
    вчера в 17:38
    всегда был неуравновешенным
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 16:44
    Он как то не понятно был задан.
    В статье не сказано, что кто из них ночью так кричал.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 16:42
    Вам же задан вопрос...
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 16:26
    Ну и кто так кричит?
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 16:12
    ночь когда Роналду потерял девственность
    7v856xh6w2sk
    7v856xh6w2sk ответ Joseph Dredd (раскрыть)
    вчера в 15:56
    Здравствуйте! Мне тоже не пришли очки на все три аккаунта в группе без призов.
    aгeнт Cмит
    aгeнт Cмит ответ Joseph Dredd (раскрыть)
    вчера в 15:54
    Спасибо. Ещё проблемы были у nice и возможно у кого-то ещё. Хотелось бы честной борьбы и чтобы никого не обидели.
    Лично от меня просьба - можете меня отрафовать на 500 - я вчера просил засчитать на ставку на матч Спартака с Тереком - она не зашла. Если не снимете придётся ставить эту 500ку на заведомый непроходняк, чтобы всё было честно.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 15:42
    С годами ничего не изменилось в характере дырявого, только ещё более пафоснее стал.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 15:37
    Нет фамилии на футболке - напиши сам и всё будет ок ...)
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 15:36
    Так началась его двойная жизнь.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 15:35
    Уже тогда зазвездился...
    Гость
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