Экс-игрок Франции: «Роналду пришёл ночью извиниться и попросил футболку»

Бывший игрок сборной Франции поведал историю своего фото с , которое набрало популярность в Сети.

Мы играли друг против друга в 2002 году на чемпионате мира для игроков до 17 лет. Роналду тогда был молод, но он уже был очень хорош. Правда, при этом он слишком эмоционально на всё реагировал. Помню, он слегка расстроился после поражения в матче с нами, поэтому в конце встречи повздорил со мной. Ему в итоге показали красную карточку.

Мы жили с португальцами в одном отеле, и вот в ночь после той игры я услышал стук в дверь. Это был Роналду, он пришел, чтобы извиниться. Также он попросил мою футболку. Вот тогда и было сделано то фото. У меня тоже есть его футболка, правда, на ней не написана фамилия, ведь это был юношеский турнир.