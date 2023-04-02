ЦСКА не взял Дивеева в 11 лет из-за возраста

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев вспомнил, как проходил просмотр в «армейском» клубе в 11 лет.
Поехал на просмотр в ЦСКА, но меня не взяли. Мне было лет 11. К нам в Уфу приехал аргентинец из селекционного отдела ЦСКА. Главный тренер посмотрел на всех, потом подошел и выбрал среди 20 парней нескольких.
В итоге 6-7 человек из Уфы поехали на просмотр в ЦСКА. Мы потренировались, и потом нас поставили на товарищескую игру. Выиграли с крупным счетом, 8:1, кажется. На этом всё, потом ко мне подходят и говорят: «Игорь, мы тебе позвоним, когда исполнится 18, ты еще маленький». Я с 11 лет ждал, когда позвонят, не позвонили.
Интересно размышляли в ЦСКА выиграли 8:1, значит ждём пока 18 лет не исполнится, а если бы выиграли 9:1, то 19 лет определили бы?
А если бы счёт был бы 8:2...
Интересно размышляли в ЦСКА выиграли 8:1, значит ждём пока 18 лет не исполнится, а если бы выиграли 9:1, то 19 лет определили бы?
А если бы счёт был бы 8:2...