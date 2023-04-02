Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИстория футболаРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

ЦСКА не взял Дивеева в 11 лет из-за возраста

вчера, 10:22

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев вспомнил, как проходил просмотр в «армейском» клубе в 11 лет.

Поехал на просмотр в ЦСКА, но меня не взяли. Мне было лет 11. К нам в Уфу приехал аргентинец из селекционного отдела ЦСКА. Главный тренер посмотрел на всех, потом подошел и выбрал среди 20 парней нескольких.

В итоге 6-7 человек из Уфы поехали на просмотр в ЦСКА. Мы потренировались, и потом нас поставили на товарищескую игру. Выиграли с крупным счетом, 8:1, кажется. На этом всё, потом ко мне подходят и говорят: «Игорь, мы тебе позвоним, когда исполнится 18, ты еще маленький». Я с 11 лет ждал, когда позвонят, не позвонили.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Экс-игрок Франции: «Роналду пришёл ночью извиниться и попросил футболку»
Вчера, 15:25 Фото
Пике рассказал, как Гвардиола оштрафовал его за футболку с коротким рукавом
Вчера, 10:26
Ван Нистелрой вспомнил о своём конфликте с Роналду в «Манчестер Юнайтед»
01 апреля
20 лет дебюту Акинфеева. Игорь – живая легенда российского футбола
30 мартаАдиль Абитиков в блоге Футбольная ностальгияКомментарии5
Раньше игроки выходили на топ-уровень позже, чем сейчас. Однако без исключений не обошлось
28 мартаАдиль Абитиков в блоге Это было недавно, это было давноКомментарии4
Непростой путь Артеты к успеху. Проиграл конкуренцию Хавиньесте, стал лидером «Арсенала» после 30
26 мартаАдиль Абитиков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии1
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:27
Причем тут счет и возраст игрока. ?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:48
Ну вот и Дивеев с детства за ЦСКА.
Интересно размышляли в ЦСКА выиграли 8:1, значит ждём пока 18 лет не исполнится, а если бы выиграли 9:1, то 19 лет определили бы?
А если бы счёт был бы 8:2...
ABir
ABir
вчера в 11:29
Главное, что и без их звонков своего добился
YVG
YVG
вчера в 11:11
Зато Заболотного взяли.
8guh4bw67fws
8guh4bw67fws
вчера в 11:03
Вот как бывает! Теперь Витек утер нос многим...
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:24
Сопливый был ещё и без платочка !)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 