ЦСКА не взял Дивеева в 11 лет из-за возраста

Защитник ЦСКА вспомнил, как проходил просмотр в «армейском» клубе в 11 лет.

Поехал на просмотр в ЦСКА , но меня не взяли. Мне было лет 11. К нам в Уфу приехал аргентинец из селекционного отдела ЦСКА . Главный тренер посмотрел на всех, потом подошел и выбрал среди 20 парней нескольких.