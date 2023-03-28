Раньше игроки выходили на топ-уровень позже, чем сейчас. Однако без исключений не обошлось

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Оуэн, Руни, Роббен и Фабрегас в числе тех, о ком говорили 20 лет назад.

Джуд Беллингем, Гави, Педри, Мусиала. Перечислять можно очень долго. Спортивная сноровка в наши годы дошла до такого уровня, что подрастающее поколение, которое едва окончило школу, на равных конкурирует со взрослыми игроками, борется с ними физически и тактически. Если за последние 3 года до мирового уровня доросло 4-5 игроков 18-летнего возраста, а в 10-х годах таковых было 15-20, то в 00-х их было еще меньше.

Майкл Оуэн быстро взлетел, выиграв «Золотой мяч»

В 17 лет англичанин подписал профессиональный контракт с «Ливерпулем», а спустя полгода – в мае 1997 года, дебютировал за основную команду в матче Премьер-Лиги, в котором забил мяч и стал самым молодым футболистом в истории команды, отличавшимся голом. Уже в следующем сезоне он открыл счет своим мячам в еврокубках – в сентябре пострадал «Селтик». А еще через пару месяцев Майкл записал на свой счет хет-трик.

Его взлет был блестящим. Оуэн быстро стал любимцем «Энфилда», и его нарекли «золотым мальчиком». Несмотря на травмы, полученные в 1999 и 2000 годах, ему удается вернуться в строй и провести ударный сезон 00/01. Англичанин сумел вернуть себе форму, которая была до травм. Благодаря двум его голам в ворота «Арсенала» «красные» завоевали Кубок Англии, победили в Кубке Английской Лиги и Кубке УЕФА , а в начале следующего сезона обыграли действующего чемпиона Англии «Манчестер Юнайтед» и обладателей Лиги чемпионов «Баварию», заполучив сразу два Суперкубка. В обоих матчах Оуэн отметился решающими забитыми мячами.

Великолепные выступления не остались незамеченными, и в конце 2001 года Майклу был вручен «Золотой мяч». К 22 годам англичанин успел стать звездой мирового масштаба и выиграть для своей команды множество трофеев. Однако, как нередко это случается, выбрал не тот путь развития карьеры, ошибся с трансфером, и дальнейшая его судьба сложилась не лучшим образом. Помешали травмы, игры на обезболивающих, а также давление со стороны английской публики.

Уэйн Руни в свое время стал самым дорогим подростком мира

За время, проведенное в «Эвертоне», Руни стал самым перспективным игроком Англии, а возможно, и мира. В 16 лет он дебютировал в Премьер-Лиге, чуть позже стал самым молодым игроком, когда-либо игравшим за сборную Англии, самым молодым автором гола за национальную команду, а также самым молодым участником чемпионата Европы.

За основную команду «Эвертона» Руни выступал всего 2 года. В 2004 году его приобрел «Манчестер Юнайтед», поскольку манкунианцы понимали, что пройти мимо таланта такого уровня невозможно. Трансфер обошелся в сумму, равную 30 млн фунтов стерлингов, что стало рекордным гонораром, выплаченным за подростка. Переход футболиста был встречен как критикой из-за большой стоимости, так и высокими ожиданиями, которые Руни с запасом оправдал.

Уже в первом сезоне Руни забил 17 мячей и помог команде выиграть титул Премьер-Лиги. Ему удалось довольно быстро стать ключевым игроком в звездном коллективе. Англичанин провел в команде 13 лет, примерил на себя капитанскую повязку, а также стал легендой клуба.

Роббен совершал ошибки на начальных этапах своей карьеры, но позже нашел свой клуб

Дебют Арьена пришелся на 16-летний возраст. Будучи игроком «Гронингена», ему удалось рано себя зарекомендовать и стать футболистом основного состава команды. На ранних этапах своей карьеры Роббен часто получал игровое время. Так, в 16 лет он принял участие в 18 мачтах сезона, а уже в своей первой полноценной кампании в качестве игрока основы отличился 10 забитыми мячами.

Выступления молодого таланта не остались незамеченными, и следующий футбольный год он начал в статусе игрока ПСВ . После двух лет в Эйндховене его быстро заприметил лондонский «Челси», который приобрел теперь уже 20-летнего вингера за 18 млн евро. Годы в Премьер-Лиге были скомканными, закрепиться в команде ему не удалось, но внимание на вингера обратил Флорентино Перес. Впрочем, в «Реале» у него тоже не сложилось, и Роббен переехал в Мюнхен, где и раскрылся в полной мере.

Старт карьеры Фабрегаса выдался очень стремительным, несмотря на конкуренцию вокруг

Сеск перебрался в лондонский «Арсенал» из Ла Масии в 2003 году за 3 миллиона евро. На тот момент каталонцу было всего лишь 16 лет. В том же году он дебютировал за «пушкарей» в матче Кубка Лиги против «Ротерхэма» в возрасте 16 лет и 177 дней. Впоследствии он стал самым молодым автором гола в истории «Арсенала» сначала в целом, а позже и в Премьер-Лиге. Он также стал самым молодым игроком, отличившимся в матче Лиги чемпионов.

Взлет Фабрегаса проходил весьма стремительно. Рядом с ним были такие легенды, как Тьерри Анри, Робер Пирес, Жилберто Силва, Патрик Виейра. Однако молодому Сеску удалось не затеряться на фоне игроков такого масштаба и громко заявить о себе. В составе «пушкарей» было еще много игроков из поколения «непобедимых», но было очевидно, что их время подходит к концу и команде были нужны новые лидеры. Таковым и стал Фабрегас. Во втором своем сезоне он отыграл 33 матча в Премьер-Лиге, хотя ему было тогда всего лишь 17 лет.

Уже в 21 год Фабрегас примерил на себя роль капитана, переняв повязку у Вильяма Галласа в 2008 году. Дальше были возвращение в «Барселону», переход в стан заклятых врагов «Арсенала» – «Челси». Сейчас Сеск выступает в Серии Б за местный клуб «Комо».