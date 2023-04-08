«Форте» выиграл матч Второй лиги со счётом 15:0. Это — повторение рекорда

«Форте» одержал победу над «Ессентуками» в матче 23-го тура Группы 1 Второй лиги (15:0).
Таким образом, таганрогский клуб повторил рекорд профессиональных российских лиг по самой крупной победе. В 2001 году «Краснодар-2000» выиграл у команды «Локомотив-Тайм» со счётом 16:1 в рамках второго дивизиона.
Вообще, по логике вещей, обеими командами должен бы заинтересоваться Комитет по этике, но сейчас не до этого, другие заботы. Есентуки и форте. звучит как утренний набор после загула...:)))
Вообще, по логике вещей, обеими командами должен бы заинтересоваться Комитет по этике, но сейчас не до этого, другие заботы. Есентуки и форте. звучит как утренний набор после загула...:)))