«Форте» выиграл матч Второй лиги со счётом 15:0. Это — повторение рекорда

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вчера, 18:16

«Форте» одержал победу над «Ессентуками» в матче 23-го тура Группы 1 Второй лиги (15:0).

Таким образом, таганрогский клуб повторил рекорд профессиональных российских лиг по самой крупной победе. В 2001 году «Краснодар-2000» выиграл у команды «Локомотив-Тайм» со счётом 16:1 в рамках второго дивизиона.