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ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Вторая лига. Группа 1 2022/2023

«Форте» выиграл матч Второй лиги со счётом 15:0. Это — повторение рекорда

вчера, 18:16
Форте ТаганрогЛоготип футбольный клуб Форте Таганрог15 : 0Логотип футбольный клуб ЕссентукиЕссентукиМатч завершен

«Форте» одержал победу над «Ессентуками» в матче 23-го тура Группы 1 Второй лиги (15:0).

Таким образом, таганрогский клуб повторил рекорд профессиональных российских лиг по самой крупной победе. В 2001 году «Краснодар-2000» выиграл у команды «Локомотив-Тайм» со счётом 16:1 в рамках второго дивизиона.

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Источник: 2fnl.com
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:42
Намного поясню ситуацию по Ессентукам, у команды серьёзные проблемы, зимой ушли все важные игроки команды и никого не купили, сейчас в заявке клуба например 1 вратарь, а в этом матче в заявку попало 12 человек, единственный игрок запаса 15 летний Муравьёв, единственное что держит клуб в лиге это стадион построенный к ЧМ, а жаль, очень обрадовался когда узнал что в моём родном городе образовалась профессиональная команда.
ДСА
ДСА
вчера в 19:56
На Ессентуки деньги можно не тратить.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:29
Каждые шесть минут. в среднем, шла отгрузка круглого предмета!
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 18:27
Счет как будто из Наши Раши, из серии про ГазМяс... ( на этом фоне дети Ростова были героями...).

Вообще, по логике вещей, обеими командами должен бы заинтересоваться Комитет по этике, но сейчас не до этого, другие заботы. Есентуки и форте. звучит как утренний набор после загула...:)))
Гость
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