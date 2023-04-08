Полузащитник «Торпедо» сделал первое голевое действие в РПЛ за 5 лет

«Торпедо» одержало победу над «Факелом» в матче 22-го тура РПЛ (2:0).
Полузащитник москвичей Александр Рязанцев сделал результативную передачу, ассистируя Илье Кухарчуку в эпизоде с первым голом. Для 36-летнего футболиста это голевое действие стало первым с апреля 2018 года, когда он забил за «Амкар».
«Чёрно-белые» никогда не проигрывали воронежцам в чемпионате России, одержав в 10 встречах 7 побед и 3 раза сыграв вничью. «Факел» не выигрывает в Российской Премьер-Лиге уже 25 матчей, также клуб ни разу не смог одержать победу в Москве в высшем дивизионе, 2 раза за 23 матча сыграв вничью.
Надеюсь торпедовцы выплывут! Хозяин наконец начнёт серьёзно вкладывать в клуб, а не только в строительство жилья на приобретенной земли на Восточной. А болельщиков у Торпедо немало, будет хорошая игра, и трибуны заполнятся!!!!!!!!!!
Если Химки победят, может, и не вылетят. У Факела календарь не лучше.
Надеюсь торпедовцы выплывут! Хозяин наконец начнёт серьёзно вкладывать в клуб, а не только в строительство жилья на приобретенной земли на Восточной. А болельщиков у Торпедо немало, будет хорошая игра, и трибуны заполнятся!!!!!!!!!!
Если Химки победят, может, и не вылетят. У Факела календарь не лучше.
Мотивации ноль и так всё в шоколаде!
Мотивации ноль и так всё в шоколаде!