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Полузащитник «Торпедо» сделал первое голевое действие в РПЛ за 5 лет

вчера, 17:53
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Торпедо» одержало победу над «Факелом» в матче 22-го тура РПЛ (2:0).

Полузащитник москвичей Александр Рязанцев сделал результативную передачу, ассистируя Илье Кухарчуку в эпизоде с первым голом. Для 36-летнего футболиста это голевое действие стало первым с апреля 2018 года, когда он забил за «Амкар».

«Чёрно-белые» никогда не проигрывали воронежцам в чемпионате России, одержав в 10 встречах 7 побед и 3 раза сыграв вничью. «Факел» не выигрывает в Российской Премьер-Лиге уже 25 матчей, также клуб ни разу не смог одержать победу в Москве в высшем дивизионе, 2 раза за 23 матча сыграв вничью.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:46
Сейчас надо идти от матча к матчу. Проблем в игре много, но главная - неуверенность в своих силах. Каждая победа -придает больше веры в себя. Потом стадион, болельщики, школа. Поступательно, не спеша.
Надеюсь торпедовцы выплывут! Хозяин наконец начнёт серьёзно вкладывать в клуб, а не только в строительство жилья на приобретенной земли на Восточной. А болельщиков у Торпедо немало, будет хорошая игра, и трибуны заполнятся!!!!!!!!!!
Если Химки победят, может, и не вылетят. У Факела календарь не лучше.
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:57
И зачем такие игроки?
shur
shur
вчера в 18:57, ред.
...такова суть, скажем так средненького российского игрока, дойти до определённого уровня и тихим сапом получать немалую зарплату, чтобы купить тачку, квартиру и вкусно покушать...!!!
Мотивации ноль и так всё в шоколаде!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:36
Когда он забил гол "Барселоне",то всем показалось,что растёт новый русский кумир.Время шло,присмотрелись,-нет,Рязанцев...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:01
Ну когда-то же это должно было случится . ))
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:55
В своё время у Рязанцева было много не плохих матчей.
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