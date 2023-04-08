Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Сон — первый азиатский футболист, забивший 100 голов в АПЛ

вчера, 17:38
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин открыл счёт в матче с «Брайтоном» в 30-м туре АПЛ.

Для южнокорейского игрока этот гол стал 100-м в высшем дивизионе чемпионата Англии. Таким образом, форвард стал первым азиатским футболистом, забившим 100 мячей в Английской Премьер-Лиге.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Холанд забил 200-й гол за карьеру
Сегодня, 00:27
Арендованный у ЦСКА Гайч забил первый гол за «Верону» в Серии А
Вчера, 22:32
Холанд забил 30 голов в АПЛ и приблизился к рекорду лиги
Вчера, 21:59
Самые полезные среди лучших. Много игроков «Реала»
Вчера, 19:33Сергей Иванов в блоге Цифровое измерениеКомментарии18
«Форте» выиграл матч Второй лиги со счётом 15:0. Это — повторение рекорда
Вчера, 18:16
Полузащитник «Торпедо» сделал первое голевое действие в РПЛ за 5 лет
Вчера, 17:53
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 09:32, ред.
Сон - стайл !!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:57
Первый, и похоже надолго последний.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:11
Хоть Сон и является игроком Тоттенхэма, но персонально я рад за него! Очень хороший игрок, трудяга и пахарь!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:06
Хороший рекорд для него.Поздравляем!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:52
Сон долго шёл к этому рекорду и честно заслужил его.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 17:51
Сон уже в истории. Поразительно, сколько достижений у корейца 👇

😎 Первый азиатский игрок, выигравший «Золотую бутсу АПЛ»
😎 Азиатский игрок с самым высоким рейтингом в истории «ЗМ» (11-е место)
😎 Первый азиатский игрок, сделавший 50 результативных передач АПЛ

А теперь и первый по голам в АПЛ среди азиатских футболистов. Уже легенда Южной Кореи!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 