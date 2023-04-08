Сон — первый азиатский футболист, забивший 100 голов в АПЛ

1680964713

вчера, 17:38

Нападающий «Тоттенхэма» открыл счёт в матче с «Брайтоном» в 30-м туре АПЛ .

Для южнокорейского игрока этот гол стал 100-м в высшем дивизионе чемпионата Англии. Таким образом, форвард стал первым азиатским футболистом, забившим 100 мячей в Английской Премьер-Лиге.