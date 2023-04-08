Сон — первый азиатский футболист, забивший 100 голов в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин открыл счёт в матче с «Брайтоном» в 30-м туре АПЛ.
Для южнокорейского игрока этот гол стал 100-м в высшем дивизионе чемпионата Англии. Таким образом, форвард стал первым азиатским футболистом, забившим 100 мячей в Английской Премьер-Лиге.
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А теперь и первый по голам в АПЛ среди азиатских футболистов. Уже легенда Южной Кореи!
😎 Первый азиатский игрок, выигравший «Золотую бутсу АПЛ»
😎 Азиатский игрок с самым высоким рейтингом в истории «ЗМ» (11-е место)
😎 Первый азиатский игрок, сделавший 50 результативных передач АПЛ
А теперь и первый по голам в АПЛ среди азиатских футболистов. Уже легенда Южной Кореи!