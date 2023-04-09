«Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом», отыгравшись с 0:2

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 30-го тура АПЛ (2:2).
Гости вышли вперёд на 8-й минуте после гола Габриэла Мартинелли. Габриэл Жезус на 28-й удвоил преимущество «канониров». Мохамед Салах на 42-й сократил отставание хозяев в счёте, на 52-й он не реализовал пенальти. «Красные» отыгрались на 87-й минуте, когда забил Роберто Фирмино.
«Ливерпуль» занимает 8-е место в чемпионате Англии с 44 очками. «Арсенал» сохраняет лидерство в турнире, у команды 73 балла.
Зину надо было менять еще на 60-ой минуте, я орал в голосину. Было очевидно, что он проигрывает все проходы на его фланге. Как итог через него забили гол. Я углядел, а тренерский штаб нет. Ошибка Артеты.
А в целом ничего страшного. Надо выдохнуть и двигаться дальше. Пусть титул выиграет достойный. Надеюсь это будет Арсенал. Всех благ, гунеры!
Зину надо было менять еще на 60-ой минуте, я орал в голосину. Было очевидно, что он проигрывает все проходы на его фланге. Как итог через него забили гол. Я углядел, а тренерский штаб нет. Ошибка Артеты.
А в целом ничего страшного. Надо выдохнуть и двигаться дальше. Пусть титул выиграет достойный. Надеюсь это будет Арсенал. Всех благ, гунеры!
Арсенал провел 2 разных тайма. Если в первом тайме возили Ливерпуль, у которого ничего толком не получалось, то во втором тайме Ливерпуль полностью переиграл нас, и если бы не Раймсдел то горели бы мы сейчас с разницей в несколько мячей! Первый ответный мяч от Салаха перевернул игру с ног на голову! Ливерпуль, которому по большому счету ничего не нужно было рвался к победе, а мы поджали жвост и ничего не показали в игре, в которой нужно было показывать характер и чемпионские амбиции....! Ладно, хотя бы одно очко заработали и за это спасибо парням!
Этот матч показал, что летом нам серьезно нужно укреплять скамейку! Таким составом бороться в АПЛ и играть в ЛЧ не пойдет!
Арсенал провел 2 разных тайма. Если в первом тайме возили Ливерпуль, у которого ничего толком не получалось, то во втором тайме Ливерпуль полностью переиграл нас, и если бы не Раймсдел то горели бы мы сейчас с разницей в несколько мячей! Первый ответный мяч от Салаха перевернул игру с ног на голову! Ливерпуль, которому по большому счету ничего не нужно было рвался к победе, а мы поджали жвост и ничего не показали в игре, в которой нужно было показывать характер и чемпионские амбиции....! Ладно, хотя бы одно очко заработали и за это спасибо парням!
Этот матч показал, что летом нам серьезно нужно укреплять скамейку! Таким составом бороться в АПЛ и играть в ЛЧ не пойдет!