«Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом», отыгравшись с 0:2

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вчера, 20:27

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 30-го тура АПЛ (2:2).

Гости вышли вперёд на 8-й минуте после гола Габриэла Мартинелли. Габриэл Жезус на 28-й удвоил преимущество «канониров». Мохамед Салах на 42-й сократил отставание хозяев в счёте, на 52-й он не реализовал пенальти. «Красные» отыгрались на 87-й минуте, когда забил Роберто Фирмино.

«Ливерпуль» занимает 8-е место в чемпионате Англии с 44 очками. «Арсенал» сохраняет лидерство в турнире, у команды 73 балла.