Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом», отыгравшись с 0:2

вчера, 20:27
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 30-го тура АПЛ (2:2).

Гости вышли вперёд на 8-й минуте после гола Габриэла Мартинелли. Габриэл Жезус на 28-й удвоил преимущество «канониров». Мохамед Салах на 42-й сократил отставание хозяев в счёте, на 52-й он не реализовал пенальти. «Красные» отыгрались на 87-й минуте, когда забил Роберто Фирмино.

«Ливерпуль» занимает 8-е место в чемпионате Англии с 44 очками. «Арсенал» сохраняет лидерство в турнире, у команды 73 балла.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Атлетико» добился гостевой победы над «Райо Вальекано»
Вчера, 23:51
«Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом»
Вчера, 22:00
«Краснодар» выиграл у «Пари НН»
Вчера, 20:56
«Монако» упустил победу над «Нантом», ведя 2:0. Головин вышел в основе
Вчера, 19:58
ЦСКА одержал уверенную победу над «Химками»
Вчера, 18:25
«Крылья Советов» обыграли «Сочи»
Вчера, 15:59
Сортировать
Все комментарии
Jon718875
Jon718875 ответ 666roza777 (раскрыть)
сегодня в 09:25
В следующем сезоне ты должен быть в тренерском штабе Арсенала
112910415
112910415
сегодня в 05:34
нельзя, нельзя терять очки !
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:20
Досадная потеря очков для Арсенала. А как все хорошо для них начиналось. Борьба за чемпионство обостряется и скоро матч с Сити.
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ 666roza777 (раскрыть)
сегодня в 02:55
Хорошо, скоро тя возьмут в тренерский штаб пушкарей))
balalay
balalay
сегодня в 02:19
судя по тому что Венгер занимал пост главного тренера аж 12 лет, плюя на провалы и неудачи - Артете сойдет с рук любой косяк и поражение...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:18
Ливерпуль выздоравливает, с Челси игра показала. А вот Арсенал чет не стабилен для чемпиона
Agеnt 47
Agеnt 47
вчера в 21:32
Арсенал должен стать чемпионом и утереть нос мешку с миллиардами,но без ЛЧ за сто лет…
протон
протон
вчера в 21:32
Ремсдейл вратарь сезона вне зависимости станет чемпионом Арсенал или нет!
Артета, Джака, Зинченко, Уайт полностью провалил игру.
Но ничего страшного. Это АПЛ. Все только начинается и все зависет от Арсенала. Нужно собраться и показать все что есть в остальных матчах.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:25
Ну что же пушкари, стоит признать наш отскок! Но хотя бы так, одно очко заработано на Энфилде и это тоже хорошо.
Арсенал провел 2 разных тайма. Если в первом тайме возили Ливерпуль, у которого ничего толком не получалось, то во втором тайме Ливерпуль полностью переиграл нас, и если бы не Раймсдел то горели бы мы сейчас с разницей в несколько мячей! Первый ответный мяч от Салаха перевернул игру с ног на голову! Ливерпуль, которому по большому счету ничего не нужно было рвался к победе, а мы поджали жвост и ничего не показали в игре, в которой нужно было показывать характер и чемпионские амбиции....! Ладно, хотя бы одно очко заработали и за это спасибо парням!
Этот матч показал, что летом нам серьезно нужно укреплять скамейку! Таким составом бороться в АПЛ и играть в ЛЧ не пойдет!
ABir
ABir
вчера в 21:09
Ливерпуль не сдался лидеру после 2-0, молодцы, жаль что Салах пенальти не реализовал
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:05
Запахло шансом на титул)
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:58
Невероятно,но это факт ничья ,аж 2:2!!! Кто бы думал!!! Игра была почти сделана!!!
rta37vxqbup3
rta37vxqbup3
вчера в 20:55
После 2-0 Арсенал решил что игра сделана, однако Ливерпуль так не думал. Оказалась боевая ничья....
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 20:37
Мертвый Арсенал во втором тайме и глупый Артета, тянущий с заменами... К тому же несработавшими...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:37
Для Арсенала результат приемлимый, для Ливера нет. Шансы на ЛЕ тают...
666roza777
666roza777
вчера в 20:36
Во втором тайме у Арсенала не получалось ничего. Бывают и такие матчи. Маловато опыта такого уровня. Когда не получается ничего нужно продолжать играть в футбол, продолжать играть в пас, а не как Холдинг выбивать любой мяч от себя на 300 км и радоваться, какой он молодец. Так делать круто в командах второй десятки.

Зину надо было менять еще на 60-ой минуте, я орал в голосину. Было очевидно, что он проигрывает все проходы на его фланге. Как итог через него забили гол. Я углядел, а тренерский штаб нет. Ошибка Артеты.

А в целом ничего страшного. Надо выдохнуть и двигаться дальше. Пусть титул выиграет достойный. Надеюсь это будет Арсенал. Всех благ, гунеры!
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 20:35, ред.
Двоякое ощущение. За Ливерпуль болел в молодости. За арсенал болел сегодня так как хочу чтоб они наконец-то стали чемпионами. Но результат не помог ни одной из команд. Ливерпуль где-то внизу, и очень обидно будет за ребят, если не попадут в ЛЧ. А арсенал позволил приблизится МС. Если учитывать что у арсенала ещё матчи с МС и с Нюкасл, то борьба за чемпионство далеко ещё впереди.
Master Shake
Master Shake
вчера в 20:35
Предсказываю 7 побед в 8 оставшихся матчах
Elliada
Elliada
вчера в 20:32
Хороший счет для Сити. Арсенал опережает Сити на 6 пунктов, но у МС игра в запасе. Скоро очная встреча МС с Арсеналом.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 