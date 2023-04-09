ЦСКА одержал уверенную победу над «Химками»

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вчера, 18:25

ЦСКА выиграл у «Химок» в матче 22-го тура РПЛ (3:0).

На 33-й минуте хозяев вперёд вывел Иван Обляков. Бахтиёр Зайнутдинов на 37-й увеличил преимущество «армейцев». Последний гол в игре забил Хорхе Карраскаль на 61-й минуте.