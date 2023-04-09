ЦСКА одержал уверенную победу над «Химками»

ЦСКА выиграл у «Химок» в матче 22-го тура РПЛ (3:0).
На 33-й минуте хозяев вперёд вывел Иван Обляков. Бахтиёр Зайнутдинов на 37-й увеличил преимущество «армейцев». Последний гол в игре забил Хорхе Карраскаль на 61-й минуте.
ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея 41 очко. «Химки» находятся на 15-й строчке, у команды 13 баллов.
Победа обычная, рядовая. Химки слишком убоги.
Обляков лучший. Жаль, что Чалов не забил. Тороп конечно слишком дергается, неуверенный какой-то. Там после подачи со штрафного не дотянулся. Потом за пределами штрафной финтить начал.
Победа обычная, рядовая. Химки слишком убоги.
Обляков лучший. Жаль, что Чалов не забил. Тороп конечно слишком дергается, неуверенный какой-то. Там после подачи со штрафного не дотянулся. Потом за пределами штрафной финтить начал.
Чалов подтвердил звания главного транжиры нашего футбола.
Все долго говорили про интригу и вот она появилась, борьба за бронзу будет очень серьёзной между Спартаком и ЦСКА, но сзади подпирают Динамо с Ахматом. И глядя на Спартак и ЦСКА можно прогнозировать, что кто то вклинится в эту дуэль.
Чемпион давно уже известен, ещё до начала чемпионата, а если кто то и питал иллюзии, то как говориться мечтать не запретишь.
Серебро скорее всего уже отошло Ростову, пусть южане не блещут и не выглядят сильнее остальных, но зато судейский корпус во главе с ВАР благосклонен к ним.
Чалов подтвердил звания главного транжиры нашего футбола.
Все долго говорили про интригу и вот она появилась, борьба за бронзу будет очень серьёзной между Спартаком и ЦСКА, но сзади подпирают Динамо с Ахматом. И глядя на Спартак и ЦСКА можно прогнозировать, что кто то вклинится в эту дуэль.
Чемпион давно уже известен, ещё до начала чемпионата, а если кто то и питал иллюзии, то как говориться мечтать не запретишь.
Серебро скорее всего уже отошло Ростову, пусть южане не блещут и не выглядят сильнее остальных, но зато судейский корпус во главе с ВАР благосклонен к ним.