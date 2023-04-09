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ЦСКА одержал уверенную победу над «Химками»

вчера, 18:25
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

ЦСКА выиграл у «Химок» в матче 22-го тура РПЛ (3:0).

На 33-й минуте хозяев вперёд вывел Иван Обляков. Бахтиёр Зайнутдинов на 37-й увеличил преимущество «армейцев». Последний гол в игре забил Хорхе Карраскаль на 61-й минуте.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея 41 очко. «Химки» находятся на 15-й строчке, у команды 13 баллов.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:27
Ожидаемо легко армейцы разобрались с аутсайдером. С победой!
lotsman
lotsman
вчера в 20:11
Кто бы сомневался. Мастерство Армейцев намного выше.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:06
Поздравляю ЦСКА с победой,в погоню за лидерами!!!
dok66
dok66
вчера в 20:03
ЦСКА с Победой !
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 19:42
ЦСКА на классе обыграли - молодцы! Интересно сколько еще Заболотного будут в старте выпускать? Совершенно бесполезный игрок для такого ЦСКА.
ДСА
ДСА
вчера в 19:35
Химки сейчас не обыграет только ленивый.
Храневец
Храневец
вчера в 19:24
ЦДКА рулит !!!!!!
blitz
blitz
вчера в 19:23
Хороший счёт, хорошая победа, Обляков сегодня был просто в ударе.
протон
протон
вчера в 19:00
Продолжайте ребята в том же духе! И как при Долматове выиграйте все оставшиеся матчи!
112910415
112910415
вчера в 18:54
армейцы рвутся в призы !
и, безусловно, туда попадут
f5yh4xvw3gt7
f5yh4xvw3gt7
вчера в 18:52, ред.
Победа у ЦСКА получилась ожидаемая, но качество игры, особенно в завершающей стадии оставляло желать лучшего.
Чалов подтвердил звания главного транжиры нашего футбола.
Все долго говорили про интригу и вот она появилась, борьба за бронзу будет очень серьёзной между Спартаком и ЦСКА, но сзади подпирают Динамо с Ахматом. И глядя на Спартак и ЦСКА можно прогнозировать, что кто то вклинится в эту дуэль.
Чемпион давно уже известен, ещё до начала чемпионата, а если кто то и питал иллюзии, то как говориться мечтать не запретишь.
Серебро скорее всего уже отошло Ростову, пусть южане не блещут и не выглядят сильнее остальных, но зато судейский корпус во главе с ВАР благосклонен к ним.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:48
На вкус и цвет товарищей нет. Он работяга будь спок, согласен, но голы соображали другие. Будь здрав Володя, удачи тебе.
протон
протон
вчера в 18:41
Коней с уверенной победой!
Победа обычная, рядовая. Химки слишком убоги.
Обляков лучший. Жаль, что Чалов не забил. Тороп конечно слишком дергается, неуверенный какой-то. Там после подачи со штрафного не дотянулся. Потом за пределами штрафной финтить начал.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:40
То, что Федотов посадил на лавку Карраскаля возымело своё действие. Сегодня на его игру приятно было смотреть.
sova147
sova147
вчера в 18:35
Главное чтобы победы не вскружили голову игрокам ЦСКА, играйте успешно дальше!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:33
Согласен,объём работ,атаки,обводки,особенно во втором тайме.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:32
Восторга нет, есть глубокое удовлетворение. Пару слов про игру. Игра с Заболотным в атаке - это простые забросы, вариант "бей- беги". Чалов , Обляков играют настолько тонко и умно, что Заболотный их не понимает и выглядит посторонним на поле. С выходом Караскаля на игру стало приятно смотреть. Впереди должна быть быстрая и умная тройка. Я думаю ВВФ это понял и капитанская карьера Заболотного завершилась. С победой однополчане!
cska1948
cska1948 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:32
Ваня конечно молодец, но по мне, так лучший игрок - Мойзес.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:29
Болельщиков ЦСКА с уверенной победой. Лучший игрок матча Обляков, но гол Карраскаля великолепен Торопа с сухарём, есть у кого учиться. .
cska1948
cska1948
вчера в 18:29
Армейцы не дали Химкам ни единого шанса усомниться в своей победе.
Спокойно, без суеты и нервозности ЦСКА одержал убедительную победу.
Всех красно-синих с победой!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:26
Победа на классе, нечего и говорить. никаких вопросов не должно возникать, результат по игре, результат по цене состава
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