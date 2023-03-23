Хвича дороже Рэшфорда, Осимхен – в клубе 100-миллионников. Анализируем динамику рыночных стоимостей

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сегодня, 19:54

Миранчук тоже подрос в цене.

Ценник на Хвичу Кварацхелию взлетел в космос – теперь его оценивают на уровне Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчо, Антони и Грилиша. Рассказываем об обновлениях трансферных стоимостей в Серии А (по данным Transfermarkt).

«Наполи» – на первом месте

Неаполитанцы со старта сезона показывают яркий футбол и лидируют в чемпионате Италии, не оставляя шансов конкурентам. Детали паззла сложились идеально – пришедшие Ким Мин-Джэ, Франк Ангисса, Хвича идеально влились в систему Лучано Спаллетти, а оставшиеся лидеры выдерживают прошлогодний темп.

За счет этого пусть и с опозданием, но итальянский гранд вышел в лидеры первенства по совокупной стоимости игроков команды. Наибольший прирост наблюдается у форварда Виктора Осимхена и Кварацхелии. Первый еще годом ранее показал, что может вырасти в элитного завершителя атак, а сейчас побил собственный рекорд результативности и является лучшим бомбардиром Серии А в этом сезоне – 21 гол и 4 ассиста в 23 матчах первенства. Итог – плюс 30 миллионов к трансферной стоимости и общий ценник в 100 миллионов евро. При этом выручить от потенциальной продажи своего лидера «Наполи» собирается точно больше.

Финты Хвичи начали действовать, плюс грузинский вингер отлично чувствует, когда стоит подключаться к атакам. Матч против «Ливерпуля» в первом круге групповой стадии ЛЧ оказался показательным – футболист уверенно смотрелся даже на фоне более опытного Трента. Кварацхелия – второй во всей Серии А среди подорожавших игроков (+ 25 млн, общая стоимость – 85 млн евро).

Стоит отметить и центрального защитника Кима Мин-Джэ. 26-летний кореец прогрессирует настолько стремительно, что всего за 8 месяцев вырос в стоимости более чем в 3 раза (с 14 до 50 млн евро).

Теперь состав «Наполи» оценивается достойно потенциального чемпиона Италии – в 629 млн евро. Почти как «Юве» в их последний чемпионский сезон.

«Ювентус» — в пятерке даже с учетом стагнации

Задел прошлых лет позволяет оставаться в топ-5, даже если теряешь в цене 22 миллиона евро. «Старая синьора» серьезно отличается от той команды, которая на протяжении 9 сезонов одерживала чемпионский титул. Сейчас возможности «бьянконери» намного ниже. Снятие 15 очков должно было добить туринцев, но они, напротив, воодушевились и по итогам 27 туров крайне близки к зоне еврокубков.

Впрочем, ценники упали сразу на нескольких лидеров (или, тех кто должен был им стать). С Полем Погба все ясно – француз провел минимум времени на поле при том, что его подписывали как проводника идей Аллегри. Мало того – Поля ожидали снова увидеть на поле в январе, а он почти сразу получил новое повреждение и теперь восстановится лишь к апрелю. 20 миллионов евро – ценник, который держится только благодаря имени хавбека.

На 5 миллионов упала примерная стоимость Душана Влаховича. Нападающий вернулся на поле к концу января. С того момента провел 8 матчей в Серии А – и отметился только 2 мячами и ассистом. И все это – в поединке с «Салернитаной». Теперь, по расчетам Transfermarkt, претенденты на серба могут предложить за него за 75 млн евро и это будет адекватной суммой.

Тех, кто в кризисном «Юве» умудрился подорожать, немного: выходцы из вертикали клуба Энцо Барренечеа и Николо Фаджоли. А также Адриен Рабьо, который, кажется, обретает второе дыхание.

«Торино» – в топ-10

Стоимость состава «Торино» теперь тоже соответствует строчке, на которой располагается команда – они замыкают первую десятку. Хотелось бы верить, что подопечные Ивана Юрича накапливают силы для рывка в еврокубки – на данном этапе им крайне сложно бороться даже за 7-е место.

Главным образом выросла стоимость на молодых футболистов «гранатовых». И лучший показатель – у 23-летнего Перра Схюрса (+8 млн евро). Голландец летом приобретался у «Аякса» за 9 миллионов евро – и в туринском коллективе он быстро закрепился в старте, сейчас получает даже больше игрового времени чем в голландском гранде.

Его напарник Алессандро Буонджорно вырос на 3 млн евро (до 8 млн). А главным активом становится Самуэле Риччи (15 млн евро). Конечно, Ивач Илич и Никола Влашич стоят не меньше (Никола — дороже). Но они в «Торино» — на правах аренды. Обоих еще предстоит выкупить.

И последний в списке, но один из первых по значению – Алексей Миранчук. 27-летний хавбек, получающий травмы в клубе середняке, не может вырасти больше. Но в «Торино» у россиянина есть надежда вернуться на прежний уровень. Алексей, переходя в «Аталанту», удостоился компенсации в 14,5 миллиона евро (при этом оценивался в 18). В команде Юрича он получает больше доверия и игрового времени. Даже при том, что результативность Миранчука не позволяет оценивать его в 30 миллионов, стоит учесть важную деталь – свои 4+4 он выбил в команде, которая не мудрит в атаке, полагается на столкновения и борьбу. Сезон еще не окончен – у хавбека есть все шансы пересечь отметку в 10 очков, заработать выкуп из «Аталанты», вывести «Торино» в еврокубки. И возможно – стать по-настоящему дорогостоящим активом.

По крайней мере, хорватский менеджер точно за такое развитие событий – по последним данным, в том числе решение по подписанию Алексея повлияет на переговоры Юрича по новому контракту.