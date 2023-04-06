Сборная России сохранила 37-е место в рейтинге ФИФА

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06 апреля 2023, 12:27

Сборная России осталась на 37-м месте в рейтинге ФИФА , в ее активе 1495 очков.

В марте команда России сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла сборную Ирака (2:0).

Лидером рейтинга стала Аргентина — победитель чемпионата мира 2022 (1840 баллов). Вторую строчку заняла Франция (1 838). Тройку лучших замкнула Бразилия (1 834).