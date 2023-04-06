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Сборная России сохранила 37-е место в рейтинге ФИФА

06 апреля 2023, 12:27

Сборная России осталась на 37-м месте в рейтинге ФИФА, в ее активе 1495 очков.

В марте команда России сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла сборную Ирака (2:0).

Лидером рейтинга стала Аргентина — победитель чемпионата мира 2022 (1840 баллов). Вторую строчку заняла Франция (1 838). Тройку лучших замкнула Бразилия (1 834).

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
06 апреля в 19:30
Молодцы сборники! Так держать!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
06 апреля в 19:21
В знак Уважения и Признания заслуг - ФИФА решила вывести 37-е место из рейтинга...
И навсегда закрепить его за сборной России....
valt134
valt134
06 апреля в 17:01
Это Скачок? Или всё же Прорыв???
Николай Жунин
Николай Жунин
06 апреля в 15:35
Про игры в Европе можно забыть.
959mu9ks2v3b
959mu9ks2v3b
06 апреля в 14:37
Хорошо что про нас вообще не забыли,а если будем начинать то с нуля
Elliada
Elliada
06 апреля в 14:33
Аргентина выиграл 3 трофея подряд и только сейчас возглавила рейтинг. Странно
Comentarios
Comentarios
06 апреля в 14:07
Я думал наши уже давно плюнули на эти рейтинги. Толку то
shlomo
shlomo ответ Байкал-38. (раскрыть)
06 апреля в 13:54
Добра Вам!
Во многом с Вами согласен....особенно что касается Германии .... Считаю,сборная Германии ушла на "пенсию" лет этак на 15. Уход от немецкой модели игры сильно пошатнула команду.Нет "суровой реальности", игроки, большинство не немцы, и это приводит к тому, что маншафт стал похож на сборную Австрии, немного Швейцарии и чуточку Польши. Эпоха великих немецких машин на основе игры с явным лидером в центре, плюс мощнейший форвард впереди, ушла. Нет ни Руммениге, ни Эффенберга, нет Мёллерв, Хесслера, нет Швайнштайгера.
Последним лидером был не немец, а турок, Озил. Немцы закончились....

Ну а Италия так вообще после евро 2020 испарилась.... Ну а России до 30 места было бы неплохо подняться летом за счет турнира на 4 матча.

Пи.Си. Эх.... эмоции к сожалению иногда побеждают даже логику и циферки...:))))
112910415
112910415
06 апреля в 13:50
ура, мы молодцы
Байкал-38.
Байкал-38. ответ shlomo (раскрыть)
06 апреля в 13:38, ред.
Так рейтинг на то и рейтинг, что бы не поддаваться чьим то эмоциям.
Только сухие цифры и не более того.
Вот вы говорите, что Бельгия (4), Англия (5), Нидерланды (6), находятся выше, чем они заслужили, а кто должен выше их быть? Ниже их сборные, которые ещё больше не заслужили быть выше этих сборных.
Германия к примеру заслуженно занимает 14 место, после провалов за последние 6-8 лет. Особенно после позоров на ЧМ 2018 и 2022.
Вот Италию взять, она занимает 8 строчку, но если убрать Евро 2020, то она ещё ниже Германии была бы.
Испания 10 место тоже не справедливо? Посмотреть на её результаты вполне закономерно, даже высокий рейтинг, я думал, что ниже будет.
Да и самое главное в рейтинге не трофеи учитываются, а очки, которые дают за выступлении на этих турнирах. Можно выиграть один турнир из пяти, но быть ниже того, кто в этих пяти турнирах занимал вторые, третьи места.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ lotsman (раскрыть)
06 апреля в 13:23
С одной стороны вы правы, но есть и обратная сторона медали.
Рано или поздно наше отстранение закончится и мы будем допущены до отборов на ЧМ и ЧЕ, а вот тут то этот рейтинг может сказаться очень сильно.
Сейчас мы 18 в Европе и 37 в мире.
Вот если бы мы сейчас были в отборе на Евро 2024, то попали бы во вторую корзину, что автоматически исключало бы встречу с Англией и Францией.
А так как сразу выходят из группы две команды на прямую это почти гарантия на попадание на финальный турнир.
А если мы будем очень далеко, то нам могут попасться две топ команды и ещё пару примерно нашего уровня и шансы на попадание минимальны.
А на ЧМ ещё жёстче отбор.
Так, что как бы сейчас нам не было пофиг на этот рейтинг значение он большое имеет, особенно для нашей сборной, когда очки мы можем набирать в товарищеских матчах.
Сейчас стали хоть очки за товарники добавлять, так, что теперь они имеют очень большое значение.
shlomo
shlomo
06 апреля в 13:18
Самое интересное в этом рейтинге то, что сборная Германии даже в десятку не попала и занимает 14 место... так что 37 и не так уже и плохо, хотя Марокко 11, а Сенегал 18 а Тунис 28....

Ну а так что, действующие Чемпионы Мира и Копа Америка - сборная Аргентины, закономерно занимает первое место среди сборных мира!.... а по мне бестрофейники, Бельгия (4), Англия (5), Нидерланды (6), находятся выше, чем они заслужили.
swed27
swed27
06 апреля в 13:14
Кому воообще сейчас нужен этот рейтинг
lotsman
lotsman
06 апреля в 12:58
Какое это имеет значение? Если сборная не участвует ни в одном международном турнире, то хоть 37е, хоть 137е, особого значения не имеет.
sova147
sova147
06 апреля в 12:49
Не шагу назад только вперёд
Напрасный труд
Напрасный труд
06 апреля в 12:41, ред.
А сколь это актуально для нас???
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