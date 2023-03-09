IFFHS назвала имя лучшего тренера с 1996 года

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вчера, 23:47

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) опубликовала список лучших тренеров мира. Выбор основан на списках лучших тренеров года, которые организация составляла с 1996 года.

Принцип начисления баллов был следующим: если в какой-то год рулевой в рейтинге рулевой брал первое место, то получал 20 очков, 2-е – 19 и так далее. Топ-15 списка выглядит так:

1. – 257 очков;

2. – 242;

3. – 221;

4. Арсен Венгер – 211;

5. Йоахим Лёв – 200;

6. Карло Анчелотти – 189;

7. Висенте Дель Боске – 175;

8. Диего Симеоне – 168;

9. Марчелло Липпи – 156;

10. Дидье Дешам – 164;

11. Луис Фелипе Сколари – 151;

12. Гус Хиддинк – 145;

13. Марсело Бьелса – 145;

14. Оттмар Хитцфельд – 134;

15. Юрген Клопп – 127.