Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРейтинги

IFFHS назвала имя лучшего тренера с 1996 года

вчера, 23:47

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших тренеров мира. Выбор основан на списках лучших тренеров года, которые организация составляла с 1996 года.

Принцип начисления баллов был следующим: если в какой-то год рулевой в рейтинге рулевой брал первое место, то получал 20 очков, 2-е – 19 и так далее. Топ-15 списка выглядит так:

1. Алекс Фергюсон – 257 очков;

2. Жозе Моуриньо – 242;

3. Хосеп Гвардиола – 221;

4. Арсен Венгер – 211;

5. Йоахим Лёв – 200;

6. Карло Анчелотти – 189;

7. Висенте Дель Боске – 175;

8. Диего Симеоне – 168;

9. Марчелло Липпи – 156;

10. Дидье Дешам – 164;

11. Луис Фелипе Сколари – 151;

12. Гус Хиддинк – 145;

13. Марсело Бьелса – 145;

14. Оттмар Хитцфельд – 134;

15. Юрген Клопп – 127.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Миранчук претендует на звание лучшего игрока Серии А в феврале
03 марта
Портал Transfermarkt составил рейтинг наиболее дорогих трансферов России
26 февраля
Месси и Неймар получили худшие оценки в матче против «Баварии»
15 февраля Фото
ОфициальноСтало известно имя лучшего игрока «Манчестер Сити» в январе
04 февраля
От бесполезных футболистов до самых ценных мастеров. Рейтинг легионеров «Зенита»
29 январяВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии5
«Зенит» — 398-й, «Спартак» — 464-й в рейтинге лучших клубов мира от IFFHS
28 января
Сортировать
Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 02:09
Адекватно, но, нужно делать поправку на тех, кто в деле до сих пор, да и вообще за последние лет 5 наверное, Фергюсон и Венгер, нареное вообще бы сейчас не раздуплили что происходит, разве что Моура бы набрали, а тот сам в соплях со своими Абрахами...
Вообщем, если хочешь выбрать - выбирай из тех кто здесь и сейчас, а не выбирай из предыдущих лет
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 01:29
Зидана ждете?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:58
Клопп замыкает великолепный список...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:53, ред.
А где Юпп Хайнкес ?

Какой то дурной принцип начисления баллов. На весы в первую очередь должен ложиться статус трофея. Поэтому чё там делают Бьелса и Симеоне абсолютно непонятно.

P.S. Клоппа в хвост засунули, комики. Они бы ещё за выслугу лет баллы накидывали (facepalm).
SERIOUS SAМ
SERIOUS SAМ
сегодня в 00:43
В списке самые лучшие.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:39
Через пару лет Каталонский супер тренер возглавит список.
амурец
амурец
сегодня в 00:17
Гвардиола в тройке? Ну насмешили
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 