IFFHS назвала имя лучшего тренера с 1996 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших тренеров мира. Выбор основан на списках лучших тренеров года, которые организация составляла с 1996 года.
Принцип начисления баллов был следующим: если в какой-то год рулевой в рейтинге рулевой брал первое место, то получал 20 очков, 2-е – 19 и так далее. Топ-15 списка выглядит так:
1. Алекс Фергюсон – 257 очков;
2. Жозе Моуриньо – 242;
3. Хосеп Гвардиола – 221;
4. Арсен Венгер – 211;
5. Йоахим Лёв – 200;
6. Карло Анчелотти – 189;
7. Висенте Дель Боске – 175;
8. Диего Симеоне – 168;
9. Марчелло Липпи – 156;
10. Дидье Дешам – 164;
11. Луис Фелипе Сколари – 151;
12. Гус Хиддинк – 145;
13. Марсело Бьелса – 145;
14. Оттмар Хитцфельд – 134;
15. Юрген Клопп – 127.
Вообщем, если хочешь выбрать - выбирай из тех кто здесь и сейчас, а не выбирай из предыдущих лет
Вообщем, если хочешь выбрать - выбирай из тех кто здесь и сейчас, а не выбирай из предыдущих лет