IFFHS назвала лучшего вратаря мира с 1987 года. Акинфеев — в топ-50

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10 марта 2023, 12:54

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) опубликовала рейтинг лучших вратарей мира в период с 1987 (когда начали давать награду) по 2022 год.

Голкипер, занимавший в каком-либо году 1-е место в рейтинге, получал 20 очков, 2-е — 19 и так далее.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. — 357 очков;

2. — 260;

3. — 219;

4. — 218;

5. — 201;

6. — 179;

7. — 162;

8. — 150;

9. — 146;

10. — 132.

В число 50 лучших попали (37-е место, 57 очков) и (47-е, 47 баллов).