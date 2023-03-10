Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРейтинги

IFFHS назвала лучшего вратаря мира с 1987 года. Акинфеев — в топ-50

10 марта 2023, 12:54
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших вратарей мира в период с 1987 (когда начали давать награду) по 2022 год.
Голкипер, занимавший в каком-либо году 1-е место в рейтинге, получал 20 очков, 2-е — 19 и так далее.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Джанлуиджи Буффон — 357 очков;
4. Петр Чех — 218;
7. Оливер Кан — 162;
В число 50 лучших попали Ринат Дасаев (37-е место, 57 очков) и Игорь Акинфеев (47-е, 47 баллов).
Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
IFFHS назвала имя лучшего тренера с 1996 года
09 марта
Миранчук претендует на звание лучшего игрока Серии А в феврале
03 марта
Портал Transfermarkt составил рейтинг наиболее дорогих трансферов России
26 февраля
Месси и Неймар получили худшие оценки в матче против «Баварии»
15 февраля Фото
ОфициальноСтало известно имя лучшего игрока «Манчестер Сити» в январе
04 февраля
От бесполезных футболистов до самых ценных мастеров. Рейтинг легионеров «Зенита»
29 январяВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии5
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 17:08
Буффон первый? Это типа анекдот?
Кот в сапогах 1
Кот в сапогах 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
10 марта в 23:19
С ТТХ. 21 СЕЙВ ВРОДЕ
БиллиБоб
БиллиБоб
10 марта в 22:17
По первому и второму месту вопросов конечно же нет, а вот на третье место я бы поставил Оливера Кана.
DXTK
DXTK
10 марта в 19:40
Для меня Оливер Кан так и останется лучшим.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
10 марта в 18:52
Года 3...может 5 назад...видел игру вратаря который реально выиграл матч...
Не помню с кем тогда играл МЮ....
Более я такой игры кипера не наблюдал....
имя его Давид де Хеа....
Karkaz
Karkaz
10 марта в 18:47, ред.
Нойера слишком высоко поставили. Не тащил он так, как тащили Чех и Ван дер Сар. Тем более помню тот позорный финал ЛЧ 11-12 года, когда Чех потащил тысячу ударов, а Нойер, один удар Челси за весь матч, от Дрогба в ближний угол между ушей пропустил на последних минутах.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ shur (раскрыть)
10 марта в 18:40, ред.
Там удар был хорош, с лету! Такой бы никто не взял! А у Акинфеева была и другая "нога"!
q26pqfnp7anb
q26pqfnp7anb
10 марта в 18:37
Акинфеев ни о чем.
Asper
Asper ответ shlomo2 (раскрыть)
10 марта в 16:58
Но Чилаверт в ни туда, ни сюда) вратарь-бомбардир, но при выполнении своих прямых обязанностей - никаких лишних авантюр не допускал.
Попытался найти какие-то вратарские ляпы в его исполнении, но ютуб такого не помнит🤷‍♂️
shur
shur ответ shlomo2 (раскрыть)
10 марта в 16:31
...король эффекта это Нигматулин, прыжки в никуда, но как красиво!!!
shur
shur
10 марта в 16:26, ред.
...Акинфеева я бы выше Дасаева поднял за одну только "НОГУ",
а у Рената позорный голешник от Ван Бастена, до сих пор ученые
спорят над радиусом угла полёта мяча, это надо умудриться такую банку пропустить и в такой ответственной игре!!!
ZIBO rock
ZIBO rock
10 марта в 15:37
По моему мнению Кан должен быть выше!
Colchoneros
Colchoneros
10 марта в 14:51
Буффон по праву на первом месте!
u4mqahmnu8na
u4mqahmnu8na
10 марта в 14:35
Буффонище-лучший, справедливый выбор!
Jon718875
Jon718875
10 марта в 14:14
47 место Акинфеева это неплохо, меня так вообще в списке нет
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
10 марта в 14:07
Удивлён отсутствием Франческо Тольдо в данном списке!
lotsman
lotsman
10 марта в 13:45
Тут всё правильно. кто больше и лучше засветился на международных играх, тот и лучший. Если бы у Игоря было больше возможности играть на международных или в Европе, то, я думаю, рейтинг у него был бы гораздо выше.
dok66
dok66
10 марта в 13:38
Рейтинг конечно составлен на основании международных матчей (сборных и клубов) . На международной арене наш футбол в последние десятилетия в полном ауте , отсюда и такой результат . Хорошо хоть Акинфа вошел в топ 50 . Что касается первой 10-тки - все по делу .
протон
протон
10 марта в 13:33
Как по мне, лучший Петр Чех.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
10 марта в 13:20
А Ладыгин тогда чем плох?
shlomo2
shlomo2
10 марта в 13:16
В принципе (лично мое мнение и не претендую на истину первого порядка), для меня сложилась картина, где существует 2 типа вратарей:
1). "Классический" вратарь, который играет за счёт выбранной позиции, делает своё дело в спокойной манере. Яркие представители - Чех, Облак, Ханданович. (кстати, славяне)
2). Бесшабашные ребята, которые играют в воротах эффектно и красиво, полагаясь на свою реакцию, прыжки и прочие штуки, которые очень любят в хайлайтах. Де Хеа, Касильяс. (испанская школа)

А вот Буффон и Куртуа сочетают в себе оба стиля. Но я всё же считаю их стиль игры ближе к Чеху, чем к Касильясу.
Capral
Capral
10 марта в 13:16
Кан конечно велик, но как вспомню его гол в финале ЧМ-2002, так нехорошо делается. Второй, если не ошибаюсь...
Константин Белых
Константин Белых
10 марта в 13:07
Левенец из Локомотива 00-вых. Должен в десятке быть. И Мишку Кержакова тоже забыли.
Ironigor
Ironigor
10 марта в 12:55
БУФФОНИЩЕ, - без альтернативно !!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 