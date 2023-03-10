IFFHS назвала лучшего вратаря мира с 1987 года. Акинфеев — в топ-50

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших вратарей мира в период с 1987 (когда начали давать награду) по 2022 год.
Голкипер, занимавший в каком-либо году 1-е место в рейтинге, получал 20 очков, 2-е — 19 и так далее.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Джанлуиджи Буффон — 357 очков;
2. Икер Касильяс — 260;
3. Мануэль Нойер — 219;
4. Петр Чех — 218;
5. Эдвин Ван дер Сар — 201;
6. Петер Шмейхель — 179;
7. Оливер Кан — 162;
8. Тибо Куртуа — 150;
9. Хосе Луис Чилаверт — 146;
10. Вальтер Дзенга — 132.
В число 50 лучших попали Ринат Дасаев (37-е место, 57 очков) и Игорь Акинфеев (47-е, 47 баллов).
1). "Классический" вратарь, который играет за счёт выбранной позиции, делает своё дело в спокойной манере. Яркие представители - Чех, Облак, Ханданович. (кстати, славяне)
2). Бесшабашные ребята, которые играют в воротах эффектно и красиво, полагаясь на свою реакцию, прыжки и прочие штуки, которые очень любят в хайлайтах. Де Хеа, Касильяс. (испанская школа)
А вот Буффон и Куртуа сочетают в себе оба стиля. Но я всё же считаю их стиль игры ближе к Чеху, чем к Касильясу.
1). "Классический" вратарь, который играет за счёт выбранной позиции, делает своё дело в спокойной манере. Яркие представители - Чех, Облак, Ханданович. (кстати, славяне)
2). Бесшабашные ребята, которые играют в воротах эффектно и красиво, полагаясь на свою реакцию, прыжки и прочие штуки, которые очень любят в хайлайтах. Де Хеа, Касильяс. (испанская школа)
А вот Буффон и Куртуа сочетают в себе оба стиля. Но я всё же считаю их стиль игры ближе к Чеху, чем к Касильясу.