Миранчук претендует на звание лучшего игрока Серии А в феврале .

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук может стать лучшим игроком Серии А по итогам февраля.
Россиянин принял участие в 4 матчах и отдал 1 голевую передачу. Другими претендентами на приз являются Анхель Ди Мария («Ювентус»), Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия (оба — «Наполи») и Федерико Баскиротто («Лечче»).
За одну единственную голевую передачу он даже в номинанты на лучшего игрока не попадет
За одну единственную голевую передачу он даже в номинанты на лучшего игрока не попадет
При всём уважении к Алексею Миранчуку и то что он играет не последнюю роль в Торино, но сравнивать его с тем же Анхелем Ди Марией или Виктором Осимхеном и Кварацхелия , это как-то даже не лепо . Сродни новому анекдоту или как сравнивать Ладу Гранту с Мерседес . Ну это моё субъективное мнение . Всем Добра !
При всём уважении к Алексею Миранчуку и то что он играет не последнюю роль в Торино, но сравнивать его с тем же Анхелем Ди Марией или Виктором Осимхеном и Кварацхелия , это как-то даже не лепо . Сродни новому анекдоту или как сравнивать Ладу Гранту с Мерседес . Ну это моё субъективное мнение . Всем Добра !
Будем только рады.
Будем только рады.