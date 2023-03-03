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Миранчук претендует на звание лучшего игрока Серии А в феврале

вчера, 21:15

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук может стать лучшим игроком Серии А по итогам февраля.

Россиянин принял участие в 4 матчах и отдал 1 голевую передачу. Другими претендентами на приз являются Анхель Ди Мария («Ювентус»), Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия (оба — «Наполи») и Федерико Баскиротто («Лечче»).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:00
хорошо ! гордимся ! молодчина
Boricku
Boricku
сегодня в 01:49
Золотой мячь лучше Саше Кокореву
Alex-Odobryaet
Alex-Odobryaet
сегодня в 00:00
Антон или Алексей? Уточните пожалуйста
Мамкин эксперт
Мамкин эксперт
вчера в 22:47
Звучит, как бред..
За одну единственную голевую передачу он даже в номинанты на лучшего игрока не попадет
minai
minai
вчера в 22:11
Оказаться в такой компании довольно неплохо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:08
Миранчук претендует на звание лучшего игрока Серии А в феврале .
При всём уважении к Алексею Миранчуку и то что он играет не последнюю роль в Торино, но сравнивать его с тем же Анхелем Ди Марией или Виктором Осимхеном и Кварацхелия , это как-то даже не лепо . Сродни новому анекдоту или как сравнивать Ладу Гранту с Мерседес . Ну это моё субъективное мнение . Всем Добра !
dok66
dok66
вчера в 22:07
Скорее всего нет , Осимхен победит . Но радует , что Миранчук на виду .
sova147
sova147
вчера в 21:57
значит все же заметили это радует !
Колобокforever
Колобокforever
вчера в 21:50
И что интересно - все хохлы !
Capral
Capral
вчера в 21:42
Ну Слава БОГУ, хоть один нормальный игрок может лучшим стать!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:42
Пора давно показать кто в доме хозяин!
Будем только рады.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:42
Вот это был бы номер! Но вряд ли...
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