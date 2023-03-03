Миранчук претендует на звание лучшего игрока Серии А в феврале .

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вчера, 21:15

Полузащитник «Торино» может стать лучшим игроком Серии А по итогам февраля.

Россиянин принял участие в 4 матчах и отдал 1 голевую передачу. Другими претендентами на приз являются («Ювентус»), , (оба — «Наполи») и («Лечче»).