«Зенит» в июне может дома сыграть с «Црвеной Звездой»

По информации источника, «Зенит» летом может сыграть товарищеский матч с «Црвеной Звездой».
Сообщается, что рассматривается возможность проведения игры в июне на «Газпром Арене». В первый летний месяц сербский клуб начнёт подготовку к квалификации Лиги чемпионов, встреча с петербуржцами может стать частью подготовительного процесса.
На этот матч болельщики могли попасть без Fan ID....
Соответственно и на "Црвену Звезду" никаких там ID.....
На этот матч болельщики могли попасть без Fan ID....
Соответственно и на "Црвену Звезду" никаких там ID.....