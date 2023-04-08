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«Зенит» в июне может дома сыграть с «Црвеной Звездой»

вчера, 17:15

По информации источника, «Зенит» летом может сыграть товарищеский матч с «Црвеной Звездой».

Сообщается, что рассматривается возможность проведения игры в июне на «Газпром Арене». В первый летний месяц сербский клуб начнёт подготовку к квалификации Лиги чемпионов, встреча с петербуржцами может стать частью подготовительного процесса.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:51
Не сыграет. Президенту Сербии Вучичу надоело поддерживать Россию (быть нейтральным в связи со СО). Вчера заявил, что пора вступать в НАТО.
YVG
YVG
вчера в 21:51
Это очень радует.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:27
В июне есть шанс,что "Зенит" ещё будет в привычном составе,"доморощенные" не разбегутся...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Рaтмир (раскрыть)
вчера в 18:24
Матч Россия — Ирак в Санкт-Петербурге посетили 23 818 зрителей....
На этот матч болельщики могли попасть без Fan ID....

Соответственно и на "Црвену Звезду" никаких там ID.....
sova147
sova147
вчера в 17:25
Важно играть налаживать связи и показать всем что у нас хорошая обстановка для игры
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 17:21
А вот если будет без фан уйди, то это просто праздник будет и заполненные трибуны!
Гость
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