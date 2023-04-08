«Зенит» в июне может дома сыграть с «Црвеной Звездой»

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вчера, 17:15

По информации источника, «Зенит» летом может сыграть товарищеский матч с «Црвеной Звездой».

Сообщается, что рассматривается возможность проведения игры в июне на «Газпром Арене». В первый летний месяц сербский клуб начнёт подготовку к квалификации Лиги чемпионов, встреча с петербуржцами может стать частью подготовительного процесса.