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«Реал» в большинстве выиграл у «Челси» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

вчера, 23:54
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Реал» одержал победу над «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0).

Счёт на 22-й минуте встречи открыл Карим Бензема. Удвоил преимущество мадридцев Марко Асенсио на 74-й. На 59-й был удалён Бенжамин Чилуэлл.

Ответная встреча пройдёт 18 апреля в Лондоне.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 07:20
Вполне ожидаемый результат.
Comentarios
Comentarios ответ IKER-RAUL (раскрыть)
сегодня в 06:33
Пропустить тоже могли в концовке Маунту немного не хватило
Rupertt
Rupertt
сегодня в 05:27
Молодцы, так держать, а то там владелец клуба, рассказывал сказки, мол Челси 3-0 разнесёт.
112910415
112910415
сегодня в 04:57
у Челси продолжается полоса турбулентности ..
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 04:51
С победой, лучший клуб в истории футбола!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:31
Жаль третий не забили
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:18
Хочу тебя разочаровать, у меня нет не к кому неприязни . Я говорю по факту. И про Бердыева и про Поттера и про Шварца при котором команда играла и занимала второе место борясь за лидерство с Зенитом, но в итоге стала третьей командой в чемпионате РПЛ. А сейчас и Челси на одинадцатой строчке и Динамо совершенно не впечетляет и занимает шестое место. И это факты !)
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:52
Что касается Поттера, то у него, до Челси не было ни одного серьезного вызова. Но даже при этом, он признавался лучшим тренером Швеции. Да, он не гений, но в ЛЧ сделал больше чем мог. У тебя видимо неприязнь к Бердыеву и Поттеру...
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:45
    Ironigor
    Ironigor ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:38, ред.
    Ну не надо передёргивать !
    Я разве когда-то говорил, что лучший тренер Шварц или Гогниев ??? А по поводу Поттера, есть факты ввиде статистики и турнирной таблице. Челси никогда небыл на одинадцатой строчке.
    Capral
    Capral ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 01:24
    Игорь, ну давно уже всем понятно, что лучшие тренеры в мире- шварц и Гогниев!!! Я даже не спорю... Какой-то там Поттер.
    Ironigor
    Ironigor ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:22
    И палка раз в год может выстрелить.
    А лучше посмотреть статистику Челси и заглянуть хотя-бы на турнирную таблицу , там всё видно сразу без диоптрий !)
    AS1976
    AS1976 ответ Gelious (раскрыть)
    сегодня в 01:05
    Молодец , что признаёшь ошибки , а не просто удаляешь коменты.
    Capral
    Capral ответ Mishka_Sakhalin (раскрыть)
    сегодня в 00:56
    В обеих играх с Боруссией, Челси имел огромное преимущество. Но, если в первой игре не удалось все моменты воплотить в голы, то в Лондоне- реализовали половину из того что имели. На мой взгляд- всё очевидно.
    Capral
    Capral ответ Mishka_Sakhalin (раскрыть)
    сегодня в 00:53
    Я не верю в тренерский гений Поттера, я только констатирую факт. В группе, пусть и не самой сильной, Челси занял первое место, дошел до четвертьфинала, выбив Боруссию, которая на тот момент делила лидерство с Баварией в Бундесе. Считаю, как для своих, более чем скромных возможностей- Поттер сделал немало.
    Посмотрим, что получится у нового ГТ.
    Gelious
    Gelious ответ AS1976 (раскрыть)
    сегодня в 00:50
    Вы полностью правы. Какая-то фейковая статья появилась. Все же Роналду и Месси недостижимы. Спасибо, что поправили меня!
    Mishka_Sakhalin
    Mishka_Sakhalin ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:47
    Вы правда верите, что это тренерский гений Поттера помог обыграть Дортмунд?!
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 00:39
    Лидера нет сейчас в Челси который бы тащил и без тренера. Хорошие все ребята но стержня не стало
    Capral
    Capral ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 00:34
    Ну конечно Поттер ничего не создал. Он только выбил Дортмунд и вывел команду в 1/4!
    AS1976
    AS1976 ответ Gelious (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 00:34, ред.
    Вася чего то путает. Карим не догонит Лео ни вобщем голы в ЛЧ ни в плей офф ЛЧ никогда. Он конечно молодец , но не догонит.
    Zhgoon
    Zhgoon
    сегодня в 00:33
    У «Челси» есть состав, но команды нет и все. Даже не верится, что это тот самый «Челси», который еще недавно брал ЛЧ и числился в фаворитах по-умолчанию. А «Реал» это просто команда для ЛЧ навсегда. Такое ощущение, что если туда согнать всяких фермеров-любителей и оставить Бензему, то они все равно выиграют. Магия какая-то необъяснимая.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 00:33
    Я конечно понимаю, что в ответке может быть что угодно, Челси по силам матч перевести в лоттерею (серию пенальти). Но все же уже думаю о том, как переиграть мощный Сити. Что может Реал противопоставить этому клубу, который из года в год становиться только мощнее и мощнее. Но пока ментально не вырос, чтоб прозодить Реал
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 00:32
    Предсказуемый результат. Челси сейчас Реалу не конкурент.
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 00:19
    Реал сыграл на как то небрежно...
    На Карима не похоже - в концовке головой не попал в раму(
    Кулибали рукой остановил... Судья очконул поставить вблизи штрафной), а ведь момент был... Вначале рукой придержал, а после уже корпусом замял..., но первый момент рукой, а это штрафной
    протон
    протон
    сегодня в 00:17
    Поздравляю Реал с убедительной победой! Бензема просто космос
    Romeo 777
    Romeo 777
    сегодня в 00:17
    Уверенно обыграли кризисный Челси, ползущий на 11-ом месте в АПЛ.
    протон
    протон
    сегодня в 00:14
    Скажу честно, я ждал от матча большего именно со стороны Челси и первые минуты вроде как подтверждали, но… в 1/4 ЛЧ так не играют: нельзя стоя принимать мяч и несколько секунд думать, что с ним делать дальше, нельзя оставлять против самого опасного бегунка одного защитника без подстраховки, нельзя выходить на матч без четкого плана. Вы меня извините, но с дивана это выглядело так, что Лэмпс просто собрал ребят и сказал, вот мяч, покатайте и там на месте определитесь. Я впервые вижу Джеймса, который вообще не бежит и играет с видом, что ему неинтересно от слова совсем. Канте тоже ошалевший от того, что никому ничего не надо. Сливают просто и уже даже не скрываются этого
    протон
    протон
    сегодня в 00:12
    Хотя не будем забывать. С кем играл клуб Челси и где играл. У Челси сейчас некая стагнация, а возможно, и хуже - состояние неопределенности и разрозненности.
    ABir
    ABir
    сегодня в 00:12
    Всех болельщиков сливочных с очередной победой Реала над клубом с туманного альбиона
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 00:11, ред.
    Всех болельщиков Реала с заслуженной Победой !

    Реал в очередной раз доказал свой класс. Без особого надрыва, в своём стиле убрали Челси. Правда сказать, сейчас на данный момент времени команда Челси совершенно не конкурентноспособный коллектив, который смог бы хоть как-то усложнить задачу Реалу.

    Вроде бы у Челси есть кем играть, но совершенно нет командной игры, и бывший главный тренер Поттер ничего хорошего не смог создать из такого количества разнообразия игроков.

    Надеюсь хоть у Леопарда к концу сезона что-то удастся создать. Ну а счёт мог бы быть гораздо крупнее, если бы сам Реал захотел бы этого. Надеюсь Реал будет в финале, а болельщиков Челси не расстраиваться, уж такие реалии сегодня у команды. Всем Добра!
    Гость
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