«Реал» в большинстве выиграл у «Челси» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

«Реал» одержал победу над «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0).
Счёт на 22-й минуте встречи открыл Карим Бензема. Удвоил преимущество мадридцев Марко Асенсио на 74-й. На 59-й был удалён Бенжамин Чилуэлл.
Ответная встреча пройдёт 18 апреля в Лондоне.
А итог в два мяча проиграли и главное Чилвелл и Кулибали не играют в ответке.
Лэмапарду есть чем заняться.
По игре нет нападающего, нет идеи в атаке. Чего Френк хотел добиться от без ударного Фелиша и все время теряющегося Стерлинга?
А Реал немного меня удивил. Думал они будут очень настойчиво атаковать. И будут биться. Но что-то в начале не сработала. Все опасности исходили в основном от Винни. Очень похож на лучшего Азара. И конечно же Бензема! Супер нап! Вот такого бы в Челси.
Но все же думаю еще не все в этом противостоянии решено. До встречи в Лондоне!
А итог в два мяча проиграли и главное Чилвелл и Кулибали не играют в ответке.
Лэмапарду есть чем заняться.
По игре нет нападающего, нет идеи в атаке. Чего Френк хотел добиться от без ударного Фелиша и все время теряющегося Стерлинга?
А Реал немного меня удивил. Думал они будут очень настойчиво атаковать. И будут биться. Но что-то в начале не сработала. Все опасности исходили в основном от Винни. Очень похож на лучшего Азара. И конечно же Бензема! Супер нап! Вот такого бы в Челси.
Но все же думаю еще не все в этом противостоянии решено. До встречи в Лондоне!
Реал в очередной раз доказал свой класс. Без особого надрыва, в своём стиле убрали Челси. Правда сказать, сейчас на данный момент времени команда Челси совершенно не конкурентноспособный коллектив, который смог бы хоть как-то усложнить задачу Реалу.
Вроде бы у Челси есть кем играть, но совершенно нет командной игры, и бывший главный тренер Поттер ничего хорошего не смог создать из такого количества разнообразия игроков.
Надеюсь хоть у Леопарда к концу сезона что-то удастся создать. Ну а счёт мог бы быть гораздо крупнее, если бы сам Реал захотел бы этого. Надеюсь Реал будет в финале, а болельщиков Челси не расстраиваться, уж такие реалии сегодня у команды. Всем Добра!
Реал в очередной раз доказал свой класс. Без особого надрыва, в своём стиле убрали Челси. Правда сказать, сейчас на данный момент времени команда Челси совершенно не конкурентноспособный коллектив, который смог бы хоть как-то усложнить задачу Реалу.
Вроде бы у Челси есть кем играть, но совершенно нет командной игры, и бывший главный тренер Поттер ничего хорошего не смог создать из такого количества разнообразия игроков.
Надеюсь хоть у Леопарда к концу сезона что-то удастся создать. Ну а счёт мог бы быть гораздо крупнее, если бы сам Реал захотел бы этого. Надеюсь Реал будет в финале, а болельщиков Челси не расстраиваться, уж такие реалии сегодня у команды. Всем Добра!