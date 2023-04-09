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«Атлетико» добился гостевой победы над «Райо Вальекано»

вчера, 23:51
Райо ВальеканоЛоготип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Райо Вальекано» проиграл «Атлетико» в матче 28-го тура Ла Лиги (1:2).

«Матрасники» повели в счёте на 22-й минуте, забил Науэль Молина. На 24-й преимущество гостей увеличил Марио Эрмосо. На 62-й у хозяев был удалён Флориан Лежен. Единственный гол «Райо» забил на 85-й минуте, отличился Франсиско Гарсия.

«Райо Вальекано» занимает 9-е место в чемпионате Испании с 37 очками. «Атлетико» располагается на 3-й позиции, у команды 57 баллов.

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Все комментарии
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 10:30
Смех смехом, но не смотря на провальные сентябрь-октябрь, Симеоне смог настроить свою команду на конкретную борьбу внутри чемпионата. Причем было давно понятно, что первого места никому не видать, кроме Барселоны, но вот выполнить минимальную, но очень принципиальную цель - быть выше Реала, матрасы могут. Хотя еще в декабре казалось, что Атлетико в лучшем случае за зону ЛЧ будут бороться и еще не факт, что выиграют в этой борьбе.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:37
Матрасы так и останутся как всегда третьими
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:34
Атлетико так может и Реал обойти.
протон
протон
сегодня в 01:29
Никогда не пойму эту тактику Семеныча.... Вот не плохо играли,забили два а потом забили на игру в атаке.. Почему? Хотя при этом все равно создали еще кучу моментов,но так лениво,так не хотя...аж глаз дергаться начинает от злости..)
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:43
Молодцы матрасники. Догоняют Реал. Последние их результаты впечатляют. Симеоне удалось стабилизировать игру.
ABir
ABir
сегодня в 00:28
А Атлетико то оказался в полушаге от второго места в чемпионате Испании
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:20
Что-то не идёт у Райо Вальекано против Атлетико.
протон
протон
сегодня в 00:08
«Райо Вальекано» стал лучше играть, оказавшись в меньшестве и размочил счёт. Мог бы и ещё, но не хватило времени. В итоге "Атлетико" вплотную продвинулся ко 2-й строчке турнирной таблицы. "Реал" под угрозой оказаться третьим.
Такими темпами Атлетико может и 2 место занять
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:01
Красная карточка была не кстати. И даже в меньшинстве смогли забить.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:01
Браво Атлетико Мадрид!!!
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