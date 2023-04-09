«Атлетико» добился гостевой победы над «Райо Вальекано»

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вчера, 23:51

«Райо Вальекано» проиграл «Атлетико» в матче 28-го тура Ла Лиги (1:2).

«Матрасники» повели в счёте на 22-й минуте, забил Науэль Молина. На 24-й преимущество гостей увеличил Марио Эрмосо. На 62-й у хозяев был удалён Флориан Лежен. Единственный гол «Райо» забил на 85-й минуте, отличился Франсиско Гарсия.

«Райо Вальекано» занимает 9-е место в чемпионате Испании с 37 очками. «Атлетико» располагается на 3-й позиции, у команды 57 баллов.