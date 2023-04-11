«Манчестер Сити» разгромил «Баварию» в 1/4 финала Лиги чемпионов

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вчера, 23:53

«Манчестер Сити» обыграл «Баварию» (3:0) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

На 27-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Манчестер Сити» Родри. На 70-й минуте Бернарду Силва удвоил преимущество «горожан». На 77-й минуте Эрлинг Холанд довёл счёт до разгромного.

Ответный матч между клубами состоится 19 апреля.