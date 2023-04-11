«Манчестер Сити» разгромил «Баварию» в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» обыграл «Баварию» (3:0) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
На 27-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Манчестер Сити» Родри. На 70-й минуте Бернарду Силва удвоил преимущество «горожан». На 77-й минуте Эрлинг Холанд довёл счёт до разгромного.
Ответный матч между клубами состоится 19 апреля.
История с увольнение Нагельсмана темная. Но явно, что Тухель, тренируя команду всего 2 недели, не мог ничего привнести в игру.
Результат - совершенно вялая, растерянная Бавария сегодня. Детские ошибки в обороне. Сколько раз Девис и Упомекано создали пожар в защите - это ужас.
Решающим стал второй гол МС и в этом голе полностью виноват Упомекано.
История с увольнение Нагельсмана темная. Но явно, что Тухель, тренируя команду всего 2 недели, не мог ничего привнести в игру.
Результат - совершенно вялая, растерянная Бавария сегодня. Детские ошибки в обороне. Сколько раз Девис и Упомекано создали пожар в защите - это ужас.
Решающим стал второй гол МС и в этом голе полностью виноват Упомекано.
Они с таким же счётом могут выиграть и на выезде, потому что Бавария будет атаковать и оголять тыл, а там свое слово скажет Холанд. Чуйка подсказывает, что ушастик выиграет МС, что-то похожее было перед ЧМ, и Аргентина всё же выиграла кубок 🏆
Кто может остановить молодого чемпиона мира - Альвареса? Да никто!
Они с таким же счётом могут выиграть и на выезде, потому что Бавария будет атаковать и оголять тыл, а там свое слово скажет Холанд. Чуйка подсказывает, что ушастик выиграет МС, что-то похожее было перед ЧМ, и Аргентина всё же выиграла кубок 🏆
Кто может остановить молодого чемпиона мира - Альвареса? Да никто!