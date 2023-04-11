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«Манчестер Сити» разгромил «Баварию» в 1/4 финала Лиги чемпионов

вчера, 23:53
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Баварию» (3:0) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

На 27-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Манчестер Сити» Родри. На 70-й минуте Бернарду Силва удвоил преимущество «горожан». На 77-й минуте Эрлинг Холанд довёл счёт до разгромного.

Ответный матч между клубами состоится 19 апреля.

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Стадион «Этихад Стэдиум»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер Лиги чемпионов
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Все комментарии
Capral
Capral ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 16:07
Не буду называть этих школьников поимённо, но другой раз, читая их перлы- обхохочешься... И самое прикольное, что они во всё это верят. Особенно умиляет мнения о немецком футболе тех, кто живет в России и думает, что знает больше других.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 15:56
Смешно читать «советы» школьников тренерам, получающим зарплату в миллионах…
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
сегодня в 13:17
Жаль Баварию, но они сами виноваты... Нечего было тренера в такой момент выгонять.
Johnes
Johnes
сегодня в 12:58, ред.
Пеп уделал вислоухого физрука! Анализируя игру, можно сделать вывод, что только чудо чудное может помешать МС не выиграть нынешнюю ЛЧ. Особенно рад за зверюгу, который и забил и сделал гениальную передачу на Бернарду.
Capral
Capral
сегодня в 11:16
А вот, мнения болельщиков Баварии разделились: кто-то считает Тухеля виновником неудачи, кто-то футболистов Мюнхена...
Capral
Capral ответ Tiki Taka (раскрыть)
сегодня в 10:52
Вчера Маттеус критиковал Киммиха. Тухеля, он вспомнил, но не как главного виновника поражения...
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 10:45
Юра, как говорил профессор Преображенский: "Не читайте на ночь посты на Соккере". Сейчас много информации про эту игру в немецкой печати, но на Тухеля никто не гонит. И только отдельные "знатоки" Соккере знают больше...
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ faneng (раскрыть)
сегодня в 10:28
МС отгружает по 7 мячей любому сопернику, причем тут Бавария или тренер
Сергей Зz
Сергей Зz ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:22
Редкое исключение. Особенно ди матео.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:16, ред.
Почитал комментарии и узнал, что: "Бавария" такая-сякая, класс нулевой, тренер - тренеришка, футболисты хуже пареной репы, и т.п. В общем, пора "закрывать" команду вместе с руководством, оставить только дворника, герра Ганса и уборщицу, фрау Марту...
И все сразу же забыли предыдущие отличные победы мюнхенцев над парижанами. А может, всё очень просто: "МС" прыгнул выше головы. И даже двух. Такое иногда случается, когда у футболистов получается буквально всё, и они не замечают присутствия на поле соперника, даже такого мощного как "Бавария".
Именно такой казус в исполнении мюнхенцев мы вчера и увидели.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 10:10, ред.
Спасибо игрокам МС !!!Вы показали ПСЖ как нужно побеждать Баварию,МС играла всей командой ,а не так как ПСЖ игра на Африку-в итоге получили,кстати и Бавария приобрела у МС двух Африканцев-итог 3-0 в пользу МС/а мог быть и больше/,так что погоду делают в футболе Европейцы+Южно-Американцы ,но только не Африка!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:04
Где разгром?
МС выиграл со счетом 3:0!
Четыре... Это уже "крупно", а "разгром" наверное начинается с пяти голешников)
НикСта63
НикСта63 ответ Rupertt (раскрыть)
сегодня в 09:53
На самом деле это плоды работы Нигельсмана. Команда в очень плохой физической форме. Когда за последнее время в Бундеслиге отрыв был всего 2 очка? И это при таком составе. А сейчас она просто в яме.
НикСта63
НикСта63
сегодня в 09:48
Бавария без выраженного ценрфорварда играет очень слабо. При этом, центр не обязательно должен быть гением. Вон как Чупо раскрылся. А без центра-пиши пропало.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 09:09
Недооцениваете Альвареса, и на ЧМ отлично сыграл, классный гол хорватам забил.
Холанд само собой, зверь.
Посмотрим, что он покажет дальше.
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 08:53, ред.
Сити уже в 1/4 и даже первый матч выиграл))
Но да 3:0 удобное преимущество, но блин, это Пеп...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 07:35
Так сейчас Бавария тоже уничтожает всех. Проехались по ПСЖ. Но создала сама себе проблемы. Сменили тренера, посадили Мюллера в запас, не встроили Мане в основу.
Про Чупо-Мотинга не знаю, что с ним.
e9t7h7zqp6sa
e9t7h7zqp6sa
сегодня в 07:30
МС серьёзен как никогда.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:28
Пеп с лихвой отомстил Тухелю за поражения МС в АПЛ..:)))
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:16
А может на ответную игру Нагельсмана назначить?! Все равно на контракте пока еще! А так глядишь и камбек совершит....
Сити уже можно поздраалять с выходом в 1/4, 3-0 отыграть будет очень сложно
DXTK
DXTK
сегодня в 06:49
Бавария слабая команда? Тогда как же они прошли ПСЖ, дважды обыграв их? Просто у Тухеля не получилось, и уже не получится, дважды пришел и на чужом багаже всего добился. Просто еще до старта матча можно было понять, поменяв тренеров перед важной игрой, ничего хорошего ждать не придется МС сразу стал фаворитом, что мы и увидели на табло.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:45
Похоже у Баварии шансов нет.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:26
Мастер Пепка делает крепко)))
Rupertt
Rupertt
сегодня в 06:13
Единственный кто сегодня отыграл за Баварию более менее - это Зоммер. У меня вопрос, а где возрождение новой Баварии?? Тухель чилит что ли? И не надо его защищать, если пришёл, делай тогда свою работу, из-за тебя человека уволили в срочном порядке. С Нагельсманом ПСЖ проходили, а тут 0-3, результат на лицо. Да они сделать даже ничего не могли, проходов особых не было у команды. Только удары с далека от Сане и всё, вот и вся топ-команда бундеслиги.
Chivas1
Chivas1
сегодня в 06:04
Выгнать Хасана и купить Виктора (Осимен)
Dima salev
Dima salev
сегодня в 05:44
Помню когда победили Реал крупно а в Испании проиграли. Это ещё ничего не значить. У Ман.сити и ПСЖ самая слабая защита, из за этого они не могут брать кубок чемпионов
Amiralla
Amiralla
сегодня в 05:38
Браво Пеп!
3hpcvccd8wc5
3hpcvccd8wc5
сегодня в 05:31
Вряд ли Бавария сможет дома отыграться, хотя и наверняка победит
ABir
ABir
сегодня в 05:30
В ответном матче перед мюнхенцами стоит архисложная задача
adekvat
adekvat
сегодня в 05:26
На переправе коней не меняют, а тренеров под конец сезона.
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