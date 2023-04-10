«Барселона» потеряла очки в матче с «Жироной»

«Барселона» сыграла вничью с «Жироной» (0:0) в матче 28-го тура Ла Лиги.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
«Барселона» идёт на 1-м месте (72 очка), «Жирона» занимает 11-е место (35 очков).
«Барселона» сыграла вничью с «Жироной» (0:0) в матче 28-го тура Ла Лиги.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
«Барселона» идёт на 1-м месте (72 очка), «Жирона» занимает 11-е место (35 очков).
Убедились в реальном уровне поляка? Просто крепкий форвард, мастеровитый, который, правда, забивает при этом примерно 1 голевой момент из 4-5.
В Баварии у него были эти 4 момента за матч, из которых он в среднем один и забивал.
В Баварии в бундеслиге, как мы знаем, даже Шупо-Матинг постоянно забивает и выглядит звездой европейского футбола.
Лео заслужил все восемь своих золотых мячей.
Убедились в реальном уровне поляка? Просто крепкий форвард, мастеровитый, который, правда, забивает при этом примерно 1 голевой момент из 4-5.
В Баварии у него были эти 4 момента за матч, из которых он в среднем один и забивал.
В Баварии в бундеслиге, как мы знаем, даже Шупо-Матинг постоянно забивает и выглядит звездой европейского футбола.
Лео заслужил все восемь своих золотых мячей.
Повезло, что Реал так разбазарил очки с середняками, а то и чемпионат не светил бы Барсе в этом сезоне.
Очень слабо проводят весну каталонцы
Повезло, что Реал так разбазарил очки с середняками, а то и чемпионат не светил бы Барсе в этом сезоне.
Очень слабо проводят весну каталонцы
У Барселоны тотальные проблемы с креативом, когда на поле нет Педри и Де Йонга. От крайних защитников никакой остроты, Гави пока не прибавил особо в атакующих действиях, Роберто и Кессье вообще не про тонкую игру с мячом
Надо этим летом как-то решать вопрос. Даже идущий в обводку Абде был бы сейчас актуален.
Эх нужна была победа, впереди будут более сложные матчи.
Но что поделать, против автобусов всегда сложно играть.
Нет какой-то остроты в атаке, не хватает игрока вроде Неймара, Дембеле, Месси, который может 1 в 1 спокойно убрать и создать преимущество.
13 очков отрыва тоже неплохо, но Жирону все же надо было обыгрывать.
У Барселоны тотальные проблемы с креативом, когда на поле нет Педри и Де Йонга. От крайних защитников никакой остроты, Гави пока не прибавил особо в атакующих действиях, Роберто и Кессье вообще не про тонкую игру с мячом
Надо этим летом как-то решать вопрос. Даже идущий в обводку Абде был бы сейчас актуален.
Эх нужна была победа, впереди будут более сложные матчи.
Но что поделать, против автобусов всегда сложно играть.
Нет какой-то остроты в атаке, не хватает игрока вроде Неймара, Дембеле, Месси, который может 1 в 1 спокойно убрать и создать преимущество.
13 очков отрыва тоже неплохо, но Жирону все же надо было обыгрывать.