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«Барселона» потеряла очки в матче с «Жироной»

вчера, 23:56
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 0Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

«Барселона» сыграла вничью с «Жироной» (0:0) в матче 28-го тура Ла Лиги.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.

«Барселона» идёт на 1-м месте (72 очка), «Жирона» занимает 11-е место (35 очков).

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Стадион «Камп Ноу»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Барселона»
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:15
Барселона не смогла сломить сопротивление Жироны на своем поле,что не так с клубом
Gahi
Gahi
сегодня в 08:02, ред.
Результат конечно неожиданный, тем более на своём стадионе, который был заполненным своими болельщиками.
Чфырчко 1
Чфырчко 1 ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 07:54
Вылетев из лч и ле
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:42
Да уж... летом нужно будет многое что перестраивать в Барселоне....
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:16
Барселона уже может и не сильно напрягаться, в чемпионате всё ясно.
c8y5m2qfm4g5
c8y5m2qfm4g5
сегодня в 06:54
С учётом домашнего влёта Реала подлодке очковый отрыв между сливочными и Барсой все равно на единичку вырос
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:43
Даже после этой осечки Барселона все равно увеличила отрыв от Реала, и продолжает идти к чемпионству
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:19
Нежданчик! Или недооценка, или берегли силы на соперников покрепче...
ABir
ABir
сегодня в 05:59
Самое удивительное - не ничья, а отсутствие голов
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:38
Барса разучилась забивать дома.
mb2gxbnduuvp
mb2gxbnduuvp
сегодня в 05:06
Тут уже можно расслабиться и праздновать чемпионство
112910415
112910415
сегодня в 05:04
доползут до общей победы, вариантов нет
adekvat
adekvat
сегодня в 04:30
В этом сезоне барса будет чемпионом.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 03:22
Принимать дома и не выиграть матч, жирона красавчики.
swed27
swed27
сегодня в 03:12
Каталонцы могли себе позволить эту ничью
протон
протон
сегодня в 02:28
А кто там кричал в истерике, что в 2021 Месси "нагло украл мяч о Левандовского", который играет чуть ли не гениально, забивая в каждом матче за Баварию?

Убедились в реальном уровне поляка? Просто крепкий форвард, мастеровитый, который, правда, забивает при этом примерно 1 голевой момент из 4-5.
В Баварии у него были эти 4 момента за матч, из которых он в среднем один и забивал.

В Баварии в бундеслиге, как мы знаем, даже Шупо-Матинг постоянно забивает и выглядит звездой европейского футбола.

Лео заслужил все восемь своих золотых мячей.
протон
протон
сегодня в 02:22
Лапорта пошел ва-банк и, видимо, проиграл. Вся эта когорта средних игроков делают команду невероятно слабой. Рафа, Фати, Торрес, Роберто, Кессье, Лева (без топовых партнеров вокруг) - это не уровень Барселоны. Просто смешно смотреть когда выходит Альба и показывает всем как надо вовремя и в нужное место открываться, как делать хорошие передачи, как обрабатывать сложные мячи. К сожалению слишком маленький костяк сильных игроков, многие из которых часто в лазарете, замены ДеЙонгу-Педри-Дембеле просто нет. Так что претендовать на что-то серьезное не приходится, а денег на перестройку нет и не предвидится. Штош, будем ждать лучших времен.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:23
Месси только не возвращайте без него дела пошли хоть и не быстро
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:21
Ничего страшного не произошло. Отрыв от Реала огромный. Барса медленно, но верно идет к чемпионству.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:49
Мдэ.
Повезло, что Реал так разбазарил очки с середняками, а то и чемпионат не светил бы Барсе в этом сезоне.
Очень слабо проводят весну каталонцы
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 00:31
Ничего страшного не произошло!
протон
протон
сегодня в 00:29
При всей любви к Барселоне и симпатии к Хави, на семидесятой минуте тянется рука выключить матч. Игра превращается в безынтереснейший сборник разномастных навесов, общее у которых единственное - их безрезультативность.
У Барселоны тотальные проблемы с креативом, когда на поле нет Педри и Де Йонга. От крайних защитников никакой остроты, Гави пока не прибавил особо в атакующих действиях, Роберто и Кессье вообще не про тонкую игру с мячом
Надо этим летом как-то решать вопрос. Даже идущий в обводку Абде был бы сейчас актуален.
Эх нужна была победа, впереди будут более сложные матчи.
Но что поделать, против автобусов всегда сложно играть.
Нет какой-то остроты в атаке, не хватает игрока вроде Неймара, Дембеле, Месси, который может 1 в 1 спокойно убрать и создать преимущество.
13 очков отрыва тоже неплохо, но Жирону все же надо было обыгрывать.
salleeh
salleeh
сегодня в 00:13
Левандовски не играл «чоли»…?)))
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