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«Интер» в гостях обыграл «Бенфику» в 1/4 финала Лиги чемпионов

вчера, 23:53
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)0 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Бенфика» проиграла «Интеру» (0:2) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 51-й минуте забил полузащитник «Интера» Николо Барелла. На 82-й минуте нападающий Ромелу Лукаку с пенальти удвоил преимущество миланского клуба.

Ответный матч между клубами состоится 19 апреля.

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер Лиги чемпионов
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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 15:51
Реал душит сити и берет ЛЧ!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:58
В этой паре всё ясно.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:03
Наверное Бенфика в Лиге достигла потолка.
Zak11
Zak11
сегодня в 09:08
Все так хотят видеть Наполи в финале, но на мой взгляд их Милан вполне может прибить. Так же как и Реал, который за счёт огромного опыта может прибить разогнавшийся Сити. Не стоит спешить с выводами
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 08:58
Уже просматривается финал Наполи:МС
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 08:40
Может его тоже именовать как "пекаку".
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 07:28
Походу в финале ЛЧ будет итальянская команда.
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 07:25
Как не крути, но португалам не везет с макаронниками
DXTK
DXTK
сегодня в 07:03
Думаю в полуфинале все же будет Интер и Милан. хотя многие тоже верили в Бенфику, а также в Наполи.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 06:17, ред.
Чего-то не хватило команде из Португалии. Бенфика должна была выигрывать этот матч, хотя бы минимально. Что-то у них не получилось, но всё равно шансы ещё есть, можно отыграться в гостях, тем более счёт не такой уж нереальный.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 05:35
Лукаку с игры когда забивал в последний раз интересно…
tap7bp6tmw6f
tap7bp6tmw6f
сегодня в 05:29
Очень жаль, что такой шлак проползёт в полуфинал
TheBoLt
TheBoLt ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 03:37
А мне кажется, это победа на классе. Как бы Амкар хорошо не играл, Мадридский Реал им не победить даже теоретически
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:56
Неожиданный результат. Интер здорово подготовился к этому матчу. Серьезная заявка на выход в полуфинал.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 02:36
Вот и сказочке конец, попадись на сегодняшний Юве,Бенфика так же отхватила бы,в финале ЛЧ будет итальянский клуб впервые с 2017 года!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:37
Орлы сами виноваты надо было использовать свои моменты
Дома Интер преимущество не упустит
ssspartak
ssspartak
сегодня в 01:21
Надо будет очень сильно постараться интеру, чтобы не пройти в полуфинал
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 00:23
Сказать что повезло Интеру не совсем правильно, у орлов были моменты они ими не воспользовались. Интер сыграл сыграл в очень прагматичный футбол, чисто на классе и опыте. У Интера дела в Серии совсем плохи, но хватило сил в этом матче показать себя, мои поздравления.
протон
протон
сегодня в 00:13
Бенфика - фаворит на выход в финал ЛЧ? Не смешите, как я и прогнозировал, отлетит в 1/4 от любого соперника кроме разве что Челси.
Интер в последнее время не впечатляет, но даже в таком состоянии он оказался не по зубам. Это не пассажиры из Брюгге.
Пару часов назад на чемпе : «Бенфика» — фаворит на выход в финал ЛЧ». В турнире надо следить именно за португальцами
Ж-журналистика
А теперь по факту, Брозович проснулся и начал контролить центр. Бастони топ матч провел. Коля Барелла просто без слов. Ромелу справляеться с собой(верю что дальше будет только лучше) Немного выпал Диморко , ну и конечно Джеко провалил матч. А в целом берегитесь нас...мы хотим побед. Рано списали нашу команду. Всем удачи ! И с днем космонавтики.
амурец
амурец
сегодня в 00:13
Интер сделал хорошую заявку на полуфинал
simon_3d
simon_3d
сегодня в 00:09
Нас похоже ждет итальянский полуфинал, круто если это будет миланское дерби. Понимаю, что в финале итальянцам мало что светит, но это определенно прорыв за последние годы, тем более в отсутствие Ювентуса в этой компании.
Capral
Capral
сегодня в 00:08
ПЕТЛЯ, както задавался вопросом- почему пользователи несерьезно относятся к Бенфике? Ну вот и ответ...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:04
А как большинство Интер списали со счетов в этом противостоянии были)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:00
В лч дела у Интера идут намного лучше, чем в чемпионате)
Результат этого матча для меня стал неожиданностью.
Миланцев с победой!
Ruslan Mereshkov
Ruslan Mereshkov
вчера в 23:55, ред.
Думал Бенфика победит , ан нет победил Интер . Хотя последние годы Бенфика смотрится предпочтительнее чем Интер .
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