«Интер» в гостях обыграл «Бенфику» в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Бенфика» проиграла «Интеру» (0:2) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Первый гол в игре на 51-й минуте забил полузащитник «Интера» Николо Барелла. На 82-й минуте нападающий Ромелу Лукаку с пенальти удвоил преимущество миланского клуба.
Ответный матч между клубами состоится 19 апреля.
Дома Интер преимущество не упустит
Дома Интер преимущество не упустит
Интер в последнее время не впечатляет, но даже в таком состоянии он оказался не по зубам. Это не пассажиры из Брюгге.
Пару часов назад на чемпе : «Бенфика» — фаворит на выход в финал ЛЧ». В турнире надо следить именно за португальцами
Ж-журналистика
А теперь по факту, Брозович проснулся и начал контролить центр. Бастони топ матч провел. Коля Барелла просто без слов. Ромелу справляеться с собой(верю что дальше будет только лучше) Немного выпал Диморко , ну и конечно Джеко провалил матч. А в целом берегитесь нас...мы хотим побед. Рано списали нашу команду. Всем удачи ! И с днем космонавтики.
Интер в последнее время не впечатляет, но даже в таком состоянии он оказался не по зубам. Это не пассажиры из Брюгге.
Пару часов назад на чемпе : «Бенфика» — фаворит на выход в финал ЛЧ». В турнире надо следить именно за португальцами
Ж-журналистика
А теперь по факту, Брозович проснулся и начал контролить центр. Бастони топ матч провел. Коля Барелла просто без слов. Ромелу справляеться с собой(верю что дальше будет только лучше) Немного выпал Диморко , ну и конечно Джеко провалил матч. А в целом берегитесь нас...мы хотим побед. Рано списали нашу команду. Всем удачи ! И с днем космонавтики.
Результат этого матча для меня стал неожиданностью.
Миланцев с победой!
Результат этого матча для меня стал неожиданностью.
Миланцев с победой!