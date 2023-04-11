«Интер» в гостях обыграл «Бенфику» в 1/4 финала Лиги чемпионов

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вчера, 23:53

«Бенфика» проиграла «Интеру» (0:2) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 51-й минуте забил полузащитник «Интера» Николо Барелла. На 82-й минуте нападающий Ромелу Лукаку с пенальти удвоил преимущество миланского клуба.

Ответный матч между клубами состоится 19 апреля.