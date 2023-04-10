Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом», проигрывая в 2 гола по ходу матча

вчера, 18:57
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Оренбург» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 14-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья. На 22-й минуте нападающий Владимир Обухов удвоил преимущество хозяев поля. На 80-й минуте форвард «Ростова» Егор Голенков сократил отставание. На 89-й минуте защитник Максим Осипенко сравнял счёт.

«Оренбург» идёт на 8-м месте (33 очка), «Ростов» занимает 2-е место (45 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Барселона» потеряла очки в матче с «Жироной»
Вчера, 23:56
«Атлетико» добился гостевой победы над «Райо Вальекано»
09 апреля
«Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом»
09 апреля
«Краснодар» выиграл у «Пари НН»
09 апреля
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом», отыгравшись с 0:2
09 апреля
«Монако» упустил победу над «Нантом», ведя 2:0. Головин вышел в основе
09 апреля
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ FC RSM (раскрыть)
сегодня в 08:49
Почему, если была игра рукой, нам этот эпизод НЕ показали и ВАР не стал его рассматривать? Если ни кто не мешал Оренбургу сохранить победный счёт, то чем, в таком случае, на поле занимался Ростов? И вообще, зачем он приезжал в Оренбург?
ytu82ysh2es6
ytu82ysh2es6
сегодня в 02:39
Удачно отскочило в концовке валерино воинство
Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 23:38
А про Комличенко, я не в смысле иронии, а тока как констатация факта. Просто, вспомнил Горлуковича, как он однажды ударил партнера по команде, в игре с Аланией. Давно это было...
Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 23:35
А еще- имеется русский магазин, с русской водкой, красной икрой и конфетами "Белочка"! Вот так-то, Друг мой!
Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 23:31
У меня много программ- это же интернет, Друг мой!!! Отстали Вы от жизни- Друг мой!
zooveterinar
zooveterinar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:38
Так Вы ,в Германии живете все-таки ,друг мой?!
FC RSM
FC RSM ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:01
А первый гол был забит по правилам, когда игрок Оренбурга рукой сыграл) Смешно говорить, что судья отобрал победу у Оренбурга, когда никто не мешал им сохранить 2-0 до конца матча))
swed27
swed27
вчера в 21:37
Вполне закономерная ничья. Но Ростов выглядел немного лучше.
протон
протон
вчера в 21:26
Комличенко два раза откровенно ныряет выпрашивая пеналь, попутно чуть не набрасывается на своего партнёра с кулаками..Багромян чуть ли не дубасит судью за жёлтую.. Карпин несётся после матча«отоварить» судью.. Это нормально.? Для Ростова наверное да)))
Практически чемпионский матч у Зенита будет с Ростовом, как на выезде в Краснодаре. Победа = +12 и можно уже закупать шампанское, ничья = те же +9 и шампанское просто откладывается на один тур.
112910415
112910415
вчера в 21:06
Оренбург дома - это особый случай
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:55
Да уж, Оренбург упустил победу,за какие 10 минут!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:14
Ростовчан и себя с ничейкой на выезде!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:13
Ваш меньший зенитовский брат...))))
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:54
Ивану Комарову 19 лет. Это его первый сезон в команде
В основе Ростова он ещё ни разу не играл. Вышел на замену в конце второго тайма и сделал 2 голевые передачи
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 19:51
Оренбург играет с Зенитом за 2 тура до окончания чемпионата. Если Зенит досрочно станет чемпионом то вполне может слить Оренбургу
Capral
Capral
вчера в 19:36, ред.
Интересно было бы послушать товарища Шлёму, который частенько подначивает ДИНАМО.
Zak11
Zak11 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:36
Мне интересно как они с вами дома играть будут) Уж явно не так как с остальными, прям одно место рвут и по синтетике как рыба в воде носятся)
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:24
Это который бразильский проект Газпрома?
Giovanny
Giovanny
вчера в 19:22
Жаль, что Оренбург не удержал счет и хорошо, что Ростов опять не придумал пенальти.
Kolenok
Kolenok
вчера в 19:21
Оренбург убрать из РПЛ,пока газон синтетику не уберут.
pomor45
pomor45
вчера в 19:20
Отскочил Карпуша при содействии арбитра.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:15
Как раз момент был оторваться от спартачей,дома бы оформили ничью с зенитовскими,и было нормально!!
cska1948
cska1948
вчера в 19:12
Может кто пояснит. От кого это Карпин, после финального свистка, хотел люлей получить, но Комличенко его остановил?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:10
Оренбург отбирает очки у всех кто даже теоретически..в мыслях...в мечтах может приблизиться к Зениту...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:09
Учитывая ход матча результат для Ростова хороший. Повезло, что не проиграли.
Boricku
Boricku
вчера в 19:09
    Capral
    Capral
    вчера в 19:09
    Смотрел игру по БеларусьТВ. Комментатор сказал, что в 80% нарушений на Комличенко в штрафной, судья сразу же бежит смотреть монитор! Ну а инцидент Комличенко с партнером по команде, случай конечно особый- надо разбираться...
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 19:06
    У Ростова отсутствовали трое основных полузащитников - Глебов, Уткин и Полоз
    Пока привыкали к искусственному полю пропустили 2 быстрых гола. Оренбург играл лучше. Особенно понравились быстрые и техничные леги. У Ростова нет легионеров, но и без них Ростовская молодёжь бьётся до конца
    Молодцы наши парни
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 19:04
    Второе хобби такое у комбайнеров.Первое -бить пенальти.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 19:03
    Ростов отскочил от поражения, не засчитанный гол Ростову плохо сказался на игре Оренбуржцев, Простое невезение. бывает, а игра понравилась!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     