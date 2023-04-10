«Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом», проигрывая в 2 гола по ходу матча

«Оренбург» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 14-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья. На 22-й минуте нападающий Владимир Обухов удвоил преимущество хозяев поля. На 80-й минуте форвард «Ростова» Егор Голенков сократил отставание. На 89-й минуте защитник Максим Осипенко сравнял счёт.
«Оренбург» идёт на 8-м месте (33 очка), «Ростов» занимает 2-е место (45 очков).
Да с одной стороны результат не справедлив ведь Оренбург на протяжении всего матча играл лучше, во всех компонентах превосходил Ростов.
Но под конец матча как будто стал бояться результата, а когда счёт сравнялся стали опять давить Ростов. Психология, что тут сказать.
В Ростове Голенков понравился парень с огоньков вышел на замену.
Ну, а с Комличенко надо уже что то делать, надо ЖК раздавать и удалять за симуляции.
Да с одной стороны результат не справедлив ведь Оренбург на протяжении всего матча играл лучше, во всех компонентах превосходил Ростов.
Но под конец матча как будто стал бояться результата, а когда счёт сравнялся стали опять давить Ростов. Психология, что тут сказать.
В Ростове Голенков понравился парень с огоньков вышел на замену.
Ну, а с Комличенко надо уже что то делать, надо ЖК раздавать и удалять за симуляции.
Пока привыкали к искусственному полю пропустили 2 быстрых гола. Оренбург играл лучше. Особенно понравились быстрые и техничные леги. У Ростова нет легионеров, но и без них Ростовская молодёжь бьётся до конца
Молодцы наши парни
Пока привыкали к искусственному полю пропустили 2 быстрых гола. Оренбург играл лучше. Особенно понравились быстрые и техничные леги. У Ростова нет легионеров, но и без них Ростовская молодёжь бьётся до конца
Молодцы наши парни