«Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом», проигрывая в 2 гола по ходу матча

1681142222

вчера, 18:57

«Оренбург» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 14-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья. На 22-й минуте нападающий Владимир Обухов удвоил преимущество хозяев поля. На 80-й минуте форвард «Ростова» Егор Голенков сократил отставание. На 89-й минуте защитник Максим Осипенко сравнял счёт.

«Оренбург» идёт на 8-м месте (33 очка), «Ростов» занимает 2-е место (45 очков).