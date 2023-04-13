Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Роналду отреагировал на уход главного тренера «Аль-Насра»

вчера, 23:36

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался после ухода главного тренера команды Руди Гарсии.

Португалец вскоре после объявления об отставке написал в соцсетях:

Приятно было работать с вами. Желаю вам всего наилучшего в будущем.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Аль-Наср» уволил Руди Гарсию с должности главного тренера
Вчера, 17:31
ОфициальноТочилин вошёл в тренерский штаб Хохлова в «Сочи»
12 апреля
ОфициальноРахимов — главный тренер «Рубина»
12 апреля
Официально«Химки» объявили о назначении Талалаева на должность главного тренера
11 апреля Фото
«Химки» сообщили, что с Талалаевым подписан 5-летний контракт
11 апреля
ОфициальноПол Инс уволен с поста главного тренера «Рединга»
11 апреля
Сортировать
Все комментарии
shur
shur
сегодня в 09:21
...в Каталонии праздник, от Рона весточка пришла...!
cska1948
cska1948
сегодня в 08:34
Лучше бы промолчал.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 06:39
Лицемерия у дырявого гея-нарцисса зашкаливает. В глаза улыбается, а за пазухой...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:12
Нарциссы − они такие 😂
ДСА
ДСА
сегодня в 05:59
Сам выпихнул тренера, а теперь комплименты говорит.
112910415
112910415
сегодня в 05:04
забавно,что великий всегда прав !
ну, то есть, так ему кажется ...
92eqy2srehgs
92eqy2srehgs
сегодня в 04:45
Написал сообщение и злобно улыбнулся
fez8u4vgz8n4
fez8u4vgz8n4
сегодня в 03:38
Еще одному тренеру в душу нагадил.
Elliada
Elliada
сегодня в 00:12
Лицемер
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:12
Рангник с Тен Хагом просто "мечтали" о таком посте... А-ха-ха-ха...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 