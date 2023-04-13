Роналду отреагировал на уход главного тренера «Аль-Насра»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался после ухода главного тренера команды Руди Гарсии.
Португалец вскоре после объявления об отставке написал в соцсетях:
Приятно было работать с вами. Желаю вам всего наилучшего в будущем.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался после ухода главного тренера команды Руди Гарсии.
Португалец вскоре после объявления об отставке написал в соцсетях:
Приятно было работать с вами. Желаю вам всего наилучшего в будущем.
ну, то есть, так ему кажется ...
ну, то есть, так ему кажется ...