Рахимов — главный тренер «Рубина»

Рашид Рахимов стал главным тренером «Рубина».
Ранее команду возглавлял Юрий Уткульбаев. Казанцы идут на 2-м месте в Первой лиге.
До этого Рахимов работал в «Уфе».
Рашид Рахимов стал главным тренером «Рубина».
Ранее команду возглавлял Юрий Уткульбаев. Казанцы идут на 2-м месте в Первой лиге.
До этого Рахимов работал в «Уфе».
У него бы могло получиться...
А у Рахимова вряд ли получится.
Опытный он, конечно, но весьма посредственный тренер...
У него бы могло получиться...
А у Рахимова вряд ли получится.
Опытный он, конечно, но весьма посредственный тренер...
верим
ура
верим
ура