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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Первая лига 2022/2023

Рахимов — главный тренер «Рубина»

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chromage
chromage
сегодня в 04:55
Интересно мы пляшем ) Человек не проиграл ни одной игры, а его уволили за ничьи. Ну посмотрим. Рашид Маматкулович сильный специалист.
протон
протон
вчера в 18:37
А чё не Мостовой? Тоже ведущий МатчТВ. Или они жребий тянули.
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:46
Зря Бердыева не поставили тренером в Рубин.
У него бы могло получиться...
А у Рахимова вряд ли получится.
Опытный он, конечно, но весьма посредственный тренер...
112910415
112910415
вчера в 13:56
желаем
верим
ура
sova147
sova147 ответ jw7j4fu4eyen (раскрыть)
вчера в 13:01
Согласен полностью, верю в удачу!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:32
Пока другие обеспечили второе место в текущей таблице,а что будет к концу сезона-увидим.Это и будет критерием правильности выбора.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:22
Можно только пожелать ему Удачи в Рубине.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 12:15
"Круговорот воды в природе" : Бердыев, Слуцкий, Юран, Талалаев, Рашидов.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:15
Похоже Рубин хочет в Премьер-Лигу.
YVG
YVG
вчера в 12:12
Тренер летун никогда ничего хорошего не даст команде.
zooveterinar
zooveterinar ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 11:39
Интересно,он ему свой песенник передал?!! И повязку капитана квн!!!?😁
jw7j4fu4eyen
jw7j4fu4eyen
вчера в 11:13
У Рашида должно получится,с его то опытом
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:13, ред.
Слуцкий: "Рашид это зря, они тебя обманут! Я для них всё делал, в роликах снимался, национальную кухню рекламировал, а они с меня какой то результат требовали".

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:08
Может что-нибудь и получится, но я сомневаюсь...
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