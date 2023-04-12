Точилин вошёл в тренерский штаб Хохлова в «Сочи»

В тренерский штаб исполняющего обязанности наставника «Сочи» Дмитрия Хохлова вошёл Александр Точилин.
Специалист возглавлял команду в 2018-2019 году, а также входил в штаб Вадима Гаранина в 2022 году.
10 апреля «Сочи» объявил об уходе Курбана Бердыева.
ну а так что, туров мало осталось. Не успеет этот великий тандем вывести Сочи даже в пятерку лучших. Ну а заканчивать чемпионат опять с Точилиным во главе будут (это уже как добрая традиция). Бог троицу любит. Может у Точилина в третий заход хоть что-то получится в Сочи?
ну а так что, туров мало осталось. Не успеет этот великий тандем вывести Сочи даже в пятерку лучших. Ну а заканчивать чемпионат опять с Точилиным во главе будут (это уже как добрая традиция). Бог троицу любит. Может у Точилина в третий заход хоть что-то получится в Сочи?