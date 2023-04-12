Точилин вошёл в тренерский штаб Хохлова в «Сочи»

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вчера, 17:50

В тренерский штаб исполняющего обязанности наставника «Сочи» вошёл .

Специалист возглавлял команду в 2018-2019 году, а также входил в штаб Вадима Гаранина в 2022 году.

10 апреля «Сочи» объявил об уходе Курбана Бердыева.