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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Точилин вошёл в тренерский штаб Хохлова в «Сочи»

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Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:35
Мёртвому припарки,Питер своё грязное газовое дело сделал,устранив даже формального городского конкурента.Теория "Один кишлак-один ишак" в действии.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:00
Удачи им в совместной работе!
drug01
drug01
вчера в 18:55
Он знает хорошо Хохлова, всё будет хорошо!
Ветер23
Ветер23
вчера в 18:29
хана Сочи,эти два стратега натворят дел
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:22
Если это не деньги...)
shlomo
shlomo
вчера в 18:00
Ну и Семшова ещё возьмите для полного комплекта... Сборную России конца 90-х - начала 2000-х собирают там что ли?...:)))

ну а так что, туров мало осталось. Не успеет этот великий тандем вывести Сочи даже в пятерку лучших. Ну а заканчивать чемпионат опять с Точилиным во главе будут (это уже как добрая традиция). Бог троицу любит. Может у Точилина в третий заход хоть что-то получится в Сочи?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:53
От перемены мест слагаемых сумма не меняется...
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