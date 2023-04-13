«Аль-Наср» уволил Руди Гарсию с должности главного тренера

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вчера, 17:31

«Аль-Наср» объявил об увольнении главного тренера .

59-летний француз возглавлял команду с лета 2022 года. Клуб занимает 2-е место в Премьер-Лиге Саудовской Аравии после 23 туров, имея в активе 53 очка. От лидирующего «Аль-Иттихада» «Аль-Наср» отстаёт на три балла.

Руководить коллективом будет Динко Еличич, ранее тренировавший молодёжную команду клуба.

Ранее сообщалось, что работой специалиста и игрой команды недоволен нападающий .