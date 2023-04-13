«Аль-Наср» уволил Руди Гарсию с должности главного тренера

«Аль-Наср» объявил об увольнении главного тренера Руди Гарсии.
59-летний француз возглавлял команду с лета 2022 года. Клуб занимает 2-е место в Премьер-Лиге Саудовской Аравии после 23 туров, имея в активе 53 очка. От лидирующего «Аль-Иттихада» «Аль-Наср» отстаёт на три балла.
Руководить коллективом будет Динко Еличич, ранее тренировавший молодёжную команду клуба.
Ранее сообщалось, что работой специалиста и игрой команды недоволен нападающий Криштиану Роналду.
Интересно, как поклонники балласта оправдают своего кумира. Наверное, будут говорить дежурные фразы - он был физруком, который не тянет уровень. Приемник Гарсии тоже надолго не задержится.
Интересно, как поклонники балласта оправдают своего кумира. Наверное, будут говорить дежурные фразы - он был физруком, который не тянет уровень. Приемник Гарсии тоже надолго не задержится.