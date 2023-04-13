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«Аль-Наср» уволил Руди Гарсию с должности главного тренера

вчера, 17:31

«Аль-Наср» объявил об увольнении главного тренера Руди Гарсии.

59-летний француз возглавлял команду с лета 2022 года. Клуб занимает 2-е место в Премьер-Лиге Саудовской Аравии после 23 туров, имея в активе 53 очка. От лидирующего «Аль-Иттихада» «Аль-Наср» отстаёт на три балла.

Руководить коллективом будет Динко Еличич, ранее тренировавший молодёжную команду клуба.

Ранее сообщалось, что работой специалиста и игрой команды недоволен нападающий Криштиану Роналду.

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Все комментарии
KTS16
KTS16
сегодня в 07:39
И злесь подгадил плакса
Даврон Караев
Даврон Караев
сегодня в 00:12
Тут все обвиняют этого балласта, ведь виноваты в этой ситуации руководители этого клуба. Я просто в шоке от саудитских миллиардеров, которые танцуют под дудкой этого балласта.
balalay
balalay
вчера в 23:05
оказавшись через пару лет в низших лигах аль-наср будет проклинать роналду и своих хозяев, решивших что это полено умнее всех в мире
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:36
Токсичный, истеричный, завистливый футболист. Развалил схему, который давал результат.
Не зря ведь от него отказались все в Европе, никому такой балласт не нужен, он даже на скамейке запасных будет атмосферу портить, давать язвительные интервью в СМИ в адрес членов клуба. Вот очередное доказательство, что этого типа нужно держать подальше от профессионального клуба.
galem72
galem72
вчера в 21:49
Токсичность истерички налицо.
Elliada
Elliada ответ Ruslan Mereshkov (раскрыть)
вчера в 21:38
    Ruslan Mereshkov
    Ruslan Mereshkov ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 21:21, ред.
    Скоро гном и купленный ЗМ катарцами получит )))
    Elliada
    Elliada ответ Ruslan Mereshkov (раскрыть)
    вчера в 21:06
    Был свидетелем покупки??
    Ruslan Mereshkov
    Ruslan Mereshkov ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 21:02, ред.
    Ты про купленный катарцами ЧМ для гнома ? )))
    Elliada
    Elliada ответ Ruslan Mereshkov (раскрыть)
    вчера в 20:59
    Месси чемпион мира, а балласт 2 года без трофеев и уже закончит карьеру без трофеев
    Ruslan Mereshkov
    Ruslan Mereshkov ответ zooveterinar (раскрыть)
    вчера в 20:52
    Гном себе намного хуже вещи позволяет .
    Ruslan Mereshkov
    Ruslan Mereshkov ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 20:50
    Балласт играет в ПСЖ )))
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ ответ Чфырчко 1 (раскрыть)
    вчера в 20:49
    Не только я помню, но и ты... Год назад, в составе МЮ... По нулям, в двух матчах с Симеоне.. В 1/8 ЛЧ... Тень от травы была тогда опасней глупого Гешы... А-ха-ха-ха.. 💋..
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 20:30
    И, конечно же, в этом не видна рука луДшего игрока всех времен...
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 20:28
    Если тренер не владеет ситуацией и игроки его игнорируют - увольнять...
    112910415
    112910415
    вчера в 20:16
    в команде завёлся вирус
    болезнь будет протекать тяжело
    Икарус
    Икарус
    вчера в 20:14
    Роналду-игрок для команд уровня Реала, где возле него люди, которые не сильно от него отстают и могут осадить его.В Реале был Рамос, Пепе и Перес, в первом МЮ-сам Ферги, и добрая часть команды.
    Чфырчко 1
    Чфырчко 1 ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
    вчера в 20:02
    Рон по-другому мстит. Помнишь, как некогда твоему любимому Симеоне?
    Чфырчко 1
    Чфырчко 1
    вчера в 20:00
    Он был физруком, который не тянет уровень.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 19:13
    У Роналду столько родственников...чего волынку тянуть...сам бы назначил...кого нибудь...не дорого....миллионов за 20-30 в год....и было бы всем счастье....
    zuth7b4q8tbp
    zuth7b4q8tbp
    вчера в 18:59
    Больше похоже что это Криш его уволил
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 18:58
    Геша не простил ему замены в одном из матчей.. Недолго злобу копил... Не впервой...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 18:51
    Руку к увольнению приложил Роналду. Информация два дня назад. По этой причине с этого дня буду специально следить за чемпионатом и желать команде неудач. Только по причине присутствия в ней указанного футболиста. Жаль его партнёров. Весь вид Роналду, когда он в качестве капитана выводит команду на поле, вызывает к нему неприятие. Пренеприятнейшая личность.
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 18:51
    Что творится?!! Гном такое себе не позволял!!! Так мутить,в команде,как этот!!
    memphis
    memphis
    вчера в 18:48
    Когда уже поймут, что Криш все? 3 команда уже идёт на поводу
    протон
    протон
    вчера в 18:41
    Ну вот началось, да можно подумать что мы все смотрим арабскую лигу. Если уволили значит была причина. Рону успехов .
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 18:38
    Роналду все же добился своего, но на пользу команде это явно не пойдет. Все это мы уже проходили в Юве и в МЮ.
    valt134
    valt134
    вчера в 18:20
    По ходу, самый богатый «пидо.ок в Мире».
    xajaks
    xajaks
    вчера в 18:19
    Не Аль-Наср уволил, а Кристинка....
    valt134
    valt134
    вчера в 18:18
    А кто считал сколько его «дырявили»???
    Гость
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