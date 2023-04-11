«Химки» объявили о назначении Талалаева на должность главного тренера

Пресс-служба «Химок» объявила о назначении на должность главного тренера клуба.

Андрей Талалаев – новый главный тренер «Химок». Андрей Викторович возглавлял «красно-чёрных» в 2019-2020 годах. Возвращение Андрея Талалаева на пост рулевого связано с долгосрочной стратегией развития клуба, ориентированной на доморощенных спортсменов. Контракт со специалистом подписан на пять лет.

Талалаев прокомментировал назначение:

Поступило приглашение к серьёзной долгосрочной работе. Рад, что вернулся, мне здесь всё знакомо.

Передо мной поставлены не только краткосрочные задачи, но и задачи по созданию структуры, которая включает в себя не только главную команду и подготовку молодёжи, но и работу всего футбольного кластера в Московской области.

Прихожу сюда не один, а вместе со своим тренерским штабом. Про амбиции громких слов говорить не буду. Приложим все усилия, чтобы максимально эффективно отработать оставшийся этап чемпионата.