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«Химки» объявили о назначении Талалаева на должность главного тренера

вчера, 18:18

Пресс-служба «Химок» объявила о назначении Андрея Талалаева на должность главного тренера клуба.

Андрей Талалаев – новый главный тренер «Химок». Андрей Викторович возглавлял «красно-чёрных» в 2019-2020 годах. Возвращение Андрея Талалаева на пост рулевого связано с долгосрочной стратегией развития клуба, ориентированной на доморощенных спортсменов. Контракт со специалистом подписан на пять лет.

Талалаев прокомментировал назначение:

Поступило приглашение к серьёзной долгосрочной работе. Рад, что вернулся, мне здесь всё знакомо.

Передо мной поставлены не только краткосрочные задачи, но и задачи по созданию структуры, которая включает в себя не только главную команду и подготовку молодёжи, но и работу всего футбольного кластера в Московской области.

Прихожу сюда не один, а вместе со своим тренерским штабом. Про амбиции громких слов говорить не буду. Приложим все усилия, чтобы максимально эффективно отработать оставшийся этап чемпионата.

«Химки» объявили о назначении Талалаева на должность главного тренера

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Все комментарии
Аспект
Аспект
вчера в 22:22
СМЕШНО!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:53
Жаль "Химки".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:45
Желаю ему удачи и фарта, пусть у него всё срастётся!
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:33
...ну если человек всю сознательную жизнь в Советском Союзе прожил, наверника что то повидал за это время и его к наци приписывать, как то не уместно... На первый раз ваш лайк не
используется в отхожем месте...!!! Да, любой каприз,любой архив в
российском Ютубе, к сведению...!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:30
Изуверское видео,современные спортсмены-футболисты-миллионеры так остро на незабитый с трёх метров гол ,в пустые ворота,не реагируют.
протон
протон
вчера в 21:15
Вы физрук, на котором уже везде поставили крест?
Вам нужна работа, в которой не обращают внимание на результат?
Приезжайте в ФК Химки. Вы можете проиграть 10 матчей подряд, радоваться голу при 6:0 и продать всех, кто имеет хоть какую-то цену на рынке.
Почему Талалай взял себе и испортил карьеру за пол года?
Всё просто
В серьёзный клуб уже вряд ли
Так что, хватай что можешь.
alexgurzan
alexgurzan ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:15
.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 21:11
...белое.Для капитуляции.Проверено временем.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:10
Круговорот овна в природе продолжается.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:56, ред.
Напомнило "Круговорот воды в природе" из учебника природоведения. Надо запомнить... контракт рассчитан на пять лет. Сегодня 11 апреля 2023 года, завтра - День космонавтики. Должен запомнить.
Специалист - чудесный. Как начнёт говорить правильные вещи на "Матч-ТВ", заслушаешься. Думаешь в такие моменты, что с мощными энциклопедическими знаниями и громадным опытом работы ему команду не в РПЛ тренировать, а как минимум в АПЛ.
particular
particular
вчера в 20:41
Оказывается, в Химках - стратегия... Оррригинааааальнооо...
memphis
memphis
вчера в 20:29
Пришёл добить, как КС когда то
Malhira
Malhira
вчера в 20:19
Какой клуб, такого и тренера взяли.
Джефри Лайкер
Джефри Лайкер
вчера в 20:13
Садыгов-младший каждый матч будет выходить на поле?)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:09
«Химки» сообщили, что с Талалаевым подписан 5-летний контракт...
Можно делать ставку в Букмекерских конторах...
ТБ ....
Listoff
Listoff
вчера в 20:04, ред.
К концу сезона опять куда-нибудь сбежит, у Талалаева цель - обогнать Тарханова по количеству клубов.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:04
Талалаев А.В. - переходящее Красное Знамя!)))
shur
shur ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:47
...главное чтобы Шустикова рядом не было...!
ПРОСТО ЮЛИЙ
ПРОСТО ЮЛИЙ
вчера в 19:27, ред.
если вещь пошла по рукам, то это уже не вещь...
shlomo
shlomo
вчера в 18:57
Вот даже и не знаю что сказать по этому назначению.... пока пожелаю удачи!
морозз
морозз
вчера в 18:56
Талалаев хоть имеет какой либо опыт в тренировке команд высшей лиги, посмотрим как у него пойдёт! Но для Химок очень хорошо, что Хохлова и Радимова не будет в их составе!
85xfsa9xx6zg
85xfsa9xx6zg
вчера в 18:55
Талалаев не уважает ни себя, ни коллег по цеху! Поэтому и все проблемы в "нашем" футболе.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 18:55
с Талалаевым химки теперь точно не выглядят обречёнными и как минимум у подмосковного клуба состав посильнее чем у торпедо и факела ( надеюсь Воронеж останется в рпл через игры на выбывание с третьей командой фнл, рпл точно приобрёл с выходом факела в вышку и с его калоритными болельщиками) Талалаев продолжил скакать по командам и уже за этот сезон возглавил третью! команду из премьер - лиги...про стратегию на 5 лет от руководства фк химки верится примерно как в том анекдоте...🤪 подмосковный клуб думаю продолжит своё существование только если не вылетит в фнл в этом сезоне и Талалаева в первую очередь пригласили как опытного пожарного ( ещё стоит присмотреться на кэффы от букмекеров на химки, чую не только духом игры тут будет попахивать скоро😂) после кучи бездарных решений начиная с увольнения Юрана и назначения вместо него Гогниева владелец химок наконец сделал обдуманное решение, Билялетдинову явно не хватило бы времени что-то поменять в лучшую сторону, а вот Талалаев считаю может поправить турнирное положение подмосковной команды, уже в ближайших двух турах химки сыграют с крыльями советов и торпедо😃
cska1948
cska1948
вчера в 18:43
Пять лет? Хотя бы ТРИ года дали спокойно поработать.
dok66
dok66
вчера в 18:39
Если это в с амом деле на долгострой , удачи Талалаеву . Еси опять это "дым от сигарет" , я ему не завидую .
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:28
Пусть возвращение будет удачным для ФК Химки и Талалаева.
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