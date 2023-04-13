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«Ювентус» обыграл «Спортинг» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

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Roger Young
Roger Young ответ ballak144 (раскрыть)
сегодня в 09:45
Плюсую. Смотрел игру против Фрайбурга. Это был тихий ужас. Играли на равных и до 90 минуты удерживали счет 1-0, забитый с пенальти. Потом Кьеза блеснул на индивидуальном мастерстве.

Такой Ювентус не должен быть в полуфинале.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 09:41, ред.
Как же ужасно выглядят итальянские команды. Просто дно. Милан нулевой, Ювентус такой же. Даже выход в 1/4 для них слишком большой подарок

Очень надеюсь, что их выбьют, но похоже пройдут дальше.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:24
Спортинг шутить не намерен.
Старушке в Португалии будет очень и очень непросто...
ballak144
ballak144 ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
сегодня в 07:49
Мне стыдно игру против Маккаби вспоминать)
ballak144
ballak144 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:48
Вы наверное игры Ювентуса не смотрите)
Rupertt
Rupertt
сегодня в 07:39
Спортинг команда не легкая, не просто так она прошла Арсенал. Ювентусу нужно лучше готовиться к ответному матчу.
dfypk88ggbud
dfypk88ggbud
сегодня в 06:35
У Спортинга хорошие шансы дома, надо побеждать+2.
qmrkw5jx4q2d
qmrkw5jx4q2d
сегодня в 05:38
В Лиссабоне ничейку сгоняют и нормуль
112910415
112910415
сегодня в 04:43
шансы всё ещё равны
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 03:04
В Лиссабоне конечно туринцам,наверное ничего не светит!!!
протон
протон
сегодня в 02:50
Very lucky Juventus. I think Sporting will reverse this in Portugal and go through. Sporting almost always puts up a good fight. Only recent match-up I remember them getting crushed is last season round of 16 against City (but it's City so that's excusable).
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ ballak144 (раскрыть)
сегодня в 02:25
При втором пришествии Аллегри даже Монца ведет игру против нас))
протон
протон ответ ballak144 (раскрыть)
сегодня в 01:55
Может, фарт это есть труд?
ballak144
ballak144
сегодня в 00:59
По игре просто стыд, фартит шарлатану
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:01
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