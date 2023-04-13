«Ювентус» обыграл «Спортинг» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (1:0).
Единственный гол на 73-й минуте встречи забил Федерико Гатти.
Ответная игра состоится 20 апреля в Португалии.
«Ювентус» обыграл «Спортинг» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (1:0).
Единственный гол на 73-й минуте встречи забил Федерико Гатти.
Ответная игра состоится 20 апреля в Португалии.
Такой Ювентус не должен быть в полуфинале.
Такой Ювентус не должен быть в полуфинале.
Очень надеюсь, что их выбьют, но похоже пройдут дальше.
Очень надеюсь, что их выбьют, но похоже пройдут дальше.
Старушке в Португалии будет очень и очень непросто...
Старушке в Португалии будет очень и очень непросто...