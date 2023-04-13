Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига Европы 2022/2023

«Байер» сыграл вничью с «Юнион Сент-Жиллуаз» в первом матче 1/4 Лиги Европы

вчера, 23:53
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)1 : 1Логотип футбольный клуб Юнион Сент-Жиллуаз (Брюссель)Юнион Сент-ЖиллуазМатч завершен

«Байер» сыграл вничью с «Юнион Сент-Жиллуаз» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (1:1).

Гости вышли вперёд на 51-й минуте встречи, отличился Виктор Бонифац. Клуб из Леверкузена отыгрался на 83-й усилиями Флориана Вирца.

Ответная игра пройдёт 20 апреля в Бельгии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Севилья» в концовке вырвала у МЮ ничью в первом матче 1/4 ЛЕ
Вчера, 23:58
«Ювентус» обыграл «Спортинг» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
Вчера, 23:56
«Фейеноорд» выиграл у «Ромы» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
Вчера, 21:39
«Милан» с минимальным счётом обыграл «Наполи» в первом матче 1/4 финала ЛЧ
12 апреля
«Реал» в большинстве выиграл у «Челси» в первом матче 1/4 финала ЛЧ
12 апреля
«Интер» в гостях обыграл «Бенфику» в 1/4 финала Лиги чемпионов
11 апреля
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:00
С чего бы бельгийцы в этом сезоне заиграли как никогда ранее?
andrewheat
andrewheat
сегодня в 05:02
Бельгийские клубы в этом сезоне отжигают.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:19
«Байер» сыграл вничью с «Юнион Сент-Жиллуаз» в первом матче 1/4 Лиги Европы .
Тот момент когда счёт на табло отображает ничейный исход матча . Хотя обе команды могли как выиграть, так и проиграть . Не думаю что ответный матч будет таким же на забитые голы . Скорее всего нас ждёт более результативный матч. В принципе и этот матч должен был быть с большим количеством забитых мячей. Обе команды играют в атакующий футбол и моментов для этого было создано гораздо больше, чем итоговый счёт. Я думаю нас ждёт очень интересный матч и кто из него выйдет победителем предугадать очень тяжело. Но при всех за и против и видя как играет бельгийский клуб, думаю у них всё же будет больше вариантов для общей победы и выхода в полуфинал Лиги Европы , тем более что команда будет играть при своих болельщиках на родном стадионе .
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:13
Что то Байер не смог одержать победу.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 