«Байер» сыграл вничью с «Юнион Сент-Жиллуаз» в первом матче 1/4 Лиги Европы .

«Челси» приблизится к «Ливерпулю», у «Ноттингема» есть шансы с МЮ. На пороге 31-й тур АПЛ Для многих он приходится между еврокубковыми баталиями.

«Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги (15.04.2022) В третьем туре чемпионата Германии «Боруссия» приедет в гости к «Штутгарту».