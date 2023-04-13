«Байер» сыграл вничью с «Юнион Сент-Жиллуаз» в первом матче 1/4 Лиги Европы .

«Байер» сыграл вничью с «Юнион Сент-Жиллуаз» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (1:1).
Гости вышли вперёд на 51-й минуте встречи, отличился Виктор Бонифац. Клуб из Леверкузена отыгрался на 83-й усилиями Флориана Вирца.
Ответная игра пройдёт 20 апреля в Бельгии.
Тот момент когда счёт на табло отображает ничейный исход матча . Хотя обе команды могли как выиграть, так и проиграть . Не думаю что ответный матч будет таким же на забитые голы . Скорее всего нас ждёт более результативный матч. В принципе и этот матч должен был быть с большим количеством забитых мячей. Обе команды играют в атакующий футбол и моментов для этого было создано гораздо больше, чем итоговый счёт. Я думаю нас ждёт очень интересный матч и кто из него выйдет победителем предугадать очень тяжело. Но при всех за и против и видя как играет бельгийский клуб, думаю у них всё же будет больше вариантов для общей победы и выхода в полуфинал Лиги Европы , тем более что команда будет играть при своих болельщиках на родном стадионе .
Тот момент когда счёт на табло отображает ничейный исход матча . Хотя обе команды могли как выиграть, так и проиграть . Не думаю что ответный матч будет таким же на забитые голы . Скорее всего нас ждёт более результативный матч. В принципе и этот матч должен был быть с большим количеством забитых мячей. Обе команды играют в атакующий футбол и моментов для этого было создано гораздо больше, чем итоговый счёт. Я думаю нас ждёт очень интересный матч и кто из него выйдет победителем предугадать очень тяжело. Но при всех за и против и видя как играет бельгийский клуб, думаю у них всё же будет больше вариантов для общей победы и выхода в полуфинал Лиги Европы , тем более что команда будет играть при своих болельщиках на родном стадионе .