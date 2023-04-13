«Фейеноорд» выиграл у «Ромы» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

«Фейеноорд» обыграл «Рому» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (1:0).
На 43-й минуте встречи пенальти не реализовал Лоренцо Пеллегрини. Единственный гол на 54-й забил Матс Вайффер.
Ответная игра пройдёт 20 апреля в Риме.
«Фейеноорд» обыграл «Рому» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (1:0).
На 43-й минуте встречи пенальти не реализовал Лоренцо Пеллегрини. Единственный гол на 54-й забил Матс Вайффер.
Ответная игра пройдёт 20 апреля в Риме.
Он продолжает формально принадлежать Динамо, так что почему бы и не поболеть за своего)
Банку голландцы забили красивую.
Трудно сказать, хотел ли Виффер исполнить именно так, но получилось эффектно- с лёта, с отскоком от газона, для кипера правильно среагировать
на такое трудно, и Патрисиу не справился.
Ну а Шима продолжает после травмы набирать форму, от которой пока далековат..
Но провёл на поле весь матч, был активен, работал по всему фронту атаки, много ассистировал партнёрам и, как водится, собирал на себе фолы.
Один из опасных стандартов, им заработанных, безадарно запорол Кекчу, который вообще порол сегодня довольно много, иначе счёт мог бы быть и повнушительнее..
Он продолжает формально принадлежать Динамо, так что почему бы и не поболеть за своего)
Банку голландцы забили красивую.
Трудно сказать, хотел ли Виффер исполнить именно так, но получилось эффектно- с лёта, с отскоком от газона, для кипера правильно среагировать
на такое трудно, и Патрисиу не справился.
Ну а Шима продолжает после травмы набирать форму, от которой пока далековат..
Но провёл на поле весь матч, был активен, работал по всему фронту атаки, много ассистировал партнёрам и, как водится, собирал на себе фолы.
Один из опасных стандартов, им заработанных, безадарно запорол Кекчу, который вообще порол сегодня довольно много, иначе счёт мог бы быть и повнушительнее..