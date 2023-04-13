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«Фейеноорд» выиграл у «Ромы» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:30
Стратегия Моуриньо сработала на сто процентов - с сильным соперником или ничья на выезде или минимум в один гол. Дома хитрый португалец разработает и внедрит в "футбольную жизнь" очередной коварный план и «Фейеноорд», скорее всего, присядет смотреть полуфиналы у голубого экрана. Гол безусловно голландцы забили красивый, но он скорее из разряда случайных.
chromage
chromage
сегодня в 07:12
Команды в 1/4 ЛЕ в этом году просто поражают. Такой турнир уже одной ногой не выиграешь )
112910415
112910415
сегодня в 04:44
в ответном матче соперник ответит
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:54
Мало забили. Фейеноорд мог больше забивать, а дома Рома и отыграться может.
drug01
drug01
вчера в 23:12
Не надо спешить хоронить Рому, ответная игра дома и один забитый гол это всё поправимо!!!
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:39
У ромы не всё потеряно.
баск
баск
вчера в 22:13
Подтапливаю малость за Фейенорд в этом сезоне, т.к. там пылит Себя Шиманьски.
Он продолжает формально принадлежать Динамо, так что почему бы и не поболеть за своего)

Банку голландцы забили красивую.
Трудно сказать, хотел ли Виффер исполнить именно так, но получилось эффектно- с лёта, с отскоком от газона, для кипера правильно среагировать
на такое трудно, и Патрисиу не справился.

Ну а Шима продолжает после травмы набирать форму, от которой пока далековат..
Но провёл на поле весь матч, был активен, работал по всему фронту атаки, много ассистировал партнёрам и, как водится, собирал на себе фолы.
Один из опасных стандартов, им заработанных, безадарно запорол Кекчу, который вообще порол сегодня довольно много, иначе счёт мог бы быть и повнушительнее..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:04
У Ромы неплохие шансы в ответке...
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:01
Что и требоволася доказать,римляне при Мауре,на выезде не какие!!
faneng
faneng
вчера в 21:49
Я рад за Фейенорд, они должны были и в прошлом году выиграть финал Лиги конференций.
Kolenok
Kolenok
вчера в 21:48
Очень слабый футбол с обеих сторон,у Голландцев шара залетела.Рома дома вынесет их.
протон
протон
вчера в 21:43
Мои сочувствия Рома, очень надеюсь что пройдут
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