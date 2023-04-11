«Лидс» выплатит Огюстену 24,5 миллиона фунтов

1681189846

вчера, 08:10

Нападающий имеет шансы получить от «Лидса» 24,5 миллиона фунтов, таково решение ФИФА .

Англичане арендовали футболиста у клуба «РБ Лейпциг» в январе 2020 года. За «павлинов» он провел 3 матча, в июне вернулся в состав «быков». По контракту «Лидс» был обязан выкупить права на игрока, если коллектив выйдет в АПЛ — в том сезоне это и произошло. Английская сторона утверждала, что контракт рассчитан до 30 июня 2020 года, но из-за пандемии сезон после этой даты продолжился, повышение в классе было заработано 17 июля.

ФИФА удовлетворила жалобу «Лейпцига», Спортивный арбитражный суд тоже посчитал, что в данном споре права немецкая сторона. «Лидс» обязали выплатить «Лейпцигу» 18,4 млн фунтов стерлингов, но стороны договорились об урегулировании конфликта, и англичане выплатили 15,5 млн фунтов.