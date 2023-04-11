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«Лидс» выплатит Огюстену 24,5 миллиона фунтов

вчера, 08:10

Нападающий Жан-Кевин Огюстен имеет шансы получить от «Лидса» 24,5 миллиона фунтов, таково решение ФИФА.

Англичане арендовали футболиста у клуба «РБ Лейпциг» в январе 2020 года. За «павлинов» он провел 3 матча, в июне вернулся в состав «быков». По контракту «Лидс» был обязан выкупить права на игрока, если коллектив выйдет в АПЛ — в том сезоне это и произошло. Английская сторона утверждала, что контракт рассчитан до 30 июня 2020 года, но из-за пандемии сезон после этой даты продолжился, повышение в классе было заработано 17 июля.

ФИФА удовлетворила жалобу «Лейпцига», Спортивный арбитражный суд тоже посчитал, что в данном споре права немецкая сторона. «Лидс» обязали выплатить «Лейпцигу» 18,4 млн фунтов стерлингов, но стороны договорились об урегулировании конфликта, и англичане выплатили 15,5 млн фунтов.

Огюстен также решил подать иск в Палату ФИФА по разрешению споров, его частично удовлетворили. Вероятно, «Лидс» теперь выплатит игроку сумму, равную зарплате за 5 лет (около 90 тысяч фунтов в неделю).

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протон
протон
вчера в 19:34
круто просыпаться утром с письмом от вердикта суда что тебе должны почти 25 млн фунтов, самый счастливый человек того дня))
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:04
Юристам Лидса в следующий раз надо внимательнее читать контракты, особенно то, что написано внизу мелким шрифтом...)
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 08:37
Нехило так игрок наварился. Но Лидс сами виноваты. Надо было соблюдать контракт.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:29
По векселям надо платить. Всегда...
Гость
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