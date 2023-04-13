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Мане не сыграет в ближайшем матче Бундеслиги. Игрок будет оштрафован

вчера, 17:14
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймЗавтра в 16:30 Не начался

«Бавария» объявила о том, что нападающий команды Садио Мане не будет включён в состав на матч 28-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом» в связи с его поведением после первой встречи 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Футболист также будет оштрафован.

Напомним, вчера появилась информация о том, что сенегалец после игры в Манчестере ударил по лицу партнёра по клубу Лероя Сане.

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Все комментарии
Trickofthetrade
Trickofthetrade ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 13:10, ред.
"Национальной принадлежности"...:)
salleeh
salleeh ответ Marat8686 (раскрыть)
сегодня в 03:55, ред.
Лерой назвал Садио «черным дермом», за что получил всего навсего по морде. Все хотят чтобы извинился Мане и отстранили от следующей игры и оштрафовали его же. Сане, как футболист, да и как человек, просто пустышка, а то что руководство Баварии не компетентно заниматься управлением такой серьёзной команды, теперь уже очевидный факт. Хасан и аутист Кан разделили команду на чёрных, белых и не очень черных, а наказание в одностороннем порядке, это уже дно. Не видать Баварии в этом году триумфа в ЛЧ и даже может быть и Бундеслиги.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Trickofthetrade (раскрыть)
сегодня в 02:00
Нет. Нига по поведению, а не по национальной принадлежности.
Estiva
Estiva
сегодня в 00:08
За Баварию совсем не хочется болеть... Не та это Бавария, которую я полюбил, когда там играли Кан, Эффенберг и Шолль
Шуnя771
Шуnя771 ответ q3q48fzaqt2j (раскрыть)
вчера в 20:31
Уже всё уладили (извинения, покаяния...) осталось определится со штрафом.
112910415
112910415
вчера в 20:22
что-то идёт не так в могучей команде
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:09, ред.
Мане неразборчив. Надо было бить морду товарищу со схожим цветом кожи - Упамекано, который и провалил игру.
протон
протон
вчера в 18:39
Пока в клубе шли своим путём и не пытались копировать АПЛ такой дичи не было. Сане, Мане, Куне, Бане и подрастающие Гуне и Ване - это уже не прежняя Бавария, чтобы не говорили адепты Модерн-Футбола и «Kein Mensch ist illegal». Кризис немецкой сборной последних лет тоже из этого же теста.
Trickofthetrade
Trickofthetrade ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 18:32
Снизу два расиста
Marat8686
Marat8686
вчера в 18:08
Мане по жизни добряк,
Сане самовлюблённый
Странно как же надо его вывести из себя чтоб ударил
q3q48fzaqt2j
q3q48fzaqt2j
вчера в 17:50
Сам себе устроил проблемы.
Тут два выхода из ситуации, либо Бавария разрывает с ним контракт, либо Мане перед всеми извиняется, ссылаясь на нервный срыв, его прощают и все счастливы.
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:45, ред.
Эмоции нужно сдерживать иначе будешь постоянно охранять скамейку, а если сидеть снова и снова на скамейке, тогда и больницы в селе будет не на что строить, думать нужно головой.
lotsman
lotsman
вчера в 17:28
Значит было за что. И потом это было после игры.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 17:27
Сказывается отсутствие игрового времени. Злобный нига.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:17
Негры вообще офигели, истинных арийцев метелить начали...
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