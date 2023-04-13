Мане не сыграет в ближайшем матче Бундеслиги. Игрок будет оштрафован

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вчера, 17:14

«Бавария» объявила о том, что нападающий команды не будет включён в состав на матч 28-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом» в связи с его поведением после первой встречи 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Футболист также будет оштрафован.

Напомним, вчера появилась информация о том, что сенегалец после игры в Манчестере ударил по лицу партнёра по клубу .