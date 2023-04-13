Мане не сыграет в ближайшем матче Бундеслиги. Игрок будет оштрафован

«Бавария» объявила о том, что нападающий команды Садио Мане не будет включён в состав на матч 28-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом» в связи с его поведением после первой встречи 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Футболист также будет оштрафован.
Напомним, вчера появилась информация о том, что сенегалец после игры в Манчестере ударил по лицу партнёра по клубу Лероя Сане.
Сане самовлюблённый
Странно как же надо его вывести из себя чтоб ударил
Сане самовлюблённый
Странно как же надо его вывести из себя чтоб ударил
Тут два выхода из ситуации, либо Бавария разрывает с ним контракт, либо Мане перед всеми извиняется, ссылаясь на нервный срыв, его прощают и все счастливы.
Тут два выхода из ситуации, либо Бавария разрывает с ним контракт, либо Мане перед всеми извиняется, ссылаясь на нервный срыв, его прощают и все счастливы.