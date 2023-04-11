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ЭСК: «Судья должен был удалить Соболева в матче с „Динамо“»

вчера, 21:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Член Экспертно‑судейской комиссии (ЭСК) РФС Николай Левников заявил, что комиссия единогласно признала, что арбитр матча 22‑го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» должен был удалить нападающего Александра Соболева за неспортивное поведение.

Даже не то что формальные основания были у судьи для удаления, а с точки зрения авторитета арбитра, с точки зрения правил игры, такое поведение неприемлемо на футбольном поле. Оно наносит ущерб имиджу игры и снижает очень сильно авторитет всего судейского сообщества. Комиссия также единогласно признала, что здесь судья в одном моменте должен был сначала показать желтую карточку Соболеву за первое неспортивное поведение, а потом за неадекватное поведение в отношении арбитра нужно было показывать вторую желтую карточку и удалить игрока «Спартака» с поля.

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Все комментарии
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 15:28
Соболева в дельфинарий, Иванова в клетку-обезьянник! КревеДко-Зобнина на стол в ресторан в варёном виде - чтобы покраснел, раз от стыда сам не краснеет! )))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 12:01
Если уж Левников стоит на одном колене перед неграми ,то перед ЭСК должен стоять на всех двух ! )
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 09:36
Решения ЭСК влияют на назначение или НЕ назначение арбитра на следующую игру, а значит и на его зарплату.
Сп62
Сп62
сегодня в 07:49, ред.
Посмотрите, как набрасывается на судью Акинфеев, когда свисток не в пользу армейцев. Соболев здесь ребёнок. Н.Левников этого не видит, знает, кого можно трогать, а кого нет.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 01:53
Знаешь как говорила Ф.Раневская в таких случаях ? " Лучше быть хорошим человеком ,ругающимся матом ,чем тихой воспитанной тварью ".)
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 23:52
Вот в этом проблема у вас. Все говорят о том что вам дали левый пенальти а вы о пенальти который не дали вам.
ABir
ABir
вчера в 23:14
Если нарушение, как на Соболеве было в штрафной Спартака, то пенальти бы поставили с вероятностью 200%
pomor45
pomor45
вчера в 22:46
Соболев хам по натуре. Это у него на роже написано.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:40
Ты шутишь, или реально считаешь, что лучше их разбираешься в Правилах?
Giovanny
Giovanny
вчера в 22:02
Иванов не первый раз допускает грубейшие ошибки, его просто необходимо удалить из состава судей РПЛ навсегда.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 21:51
Тупая бессмысленная железяка для обмана современной технократической публики и сверхдоходов "группы господ".Всё всё равно решит(или -не решит!) человек.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:49
Как грозно...но бесполезно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:36
Никаких удалений Соболева...
Хедлайнер...
У него и так трэйбл.....и гол с игры...и гол с пенальти...и гол в свои ворота...ещё удаления не хватало....это был бы полный квадрупл....))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:27
Поздно пить Боржоми когда почки отказали!
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:18
Есть VAR все смотрели, все советовались , а значит Главный судья сделал всё по Правилам..
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:16
Вот никакого толку нет от вашего ЭСК .Куча дармоедов и бездельников на гособеспечении .
Чфырчко 1
Чфырчко 1
вчера в 21:14
Нет у российского судейского корпуса никакого авторитета!
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:13
Ничего нового в судействе... каждый раз одно и то же... когда уже будут серьезно наказывать за судейские косяки?
Чфырчко 1
Чфырчко 1
вчера в 21:12
Вот так новость. Ни разу имя судьи не указано.
протон
протон
вчера в 21:11
Игрок Динамо считал ворон, Зобнин начал выскакивать на опережение, защитник ловит руками, пенальти. Никаких вопросов, судья прав. ЭСК говорит, так руками хватать можно. Ок. А как тогда нельзя??? Где граница усилий по захвату? И чем её измерить? Зачем усложнять? Проиграл позицию? Да. Проспал рывок? Да. Останавливал руками? Да. Ну какие ещё вопросы??? Про то что падает сам это вообще трэш! Атакующий игрок почти всегда падает сам!!! Показывая нарушение судье. Не упадёшь, не будет и пенальти. Нет проблем в таких пенальти. Не хватай руками, не будет и наказания. Тебя так прихватят, тоже пенальти. Тут главное последовательность.
Гость
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