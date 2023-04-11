ЭСК: «Судья должен был удалить Соболева в матче с „Динамо“»

Член Экспертно‑судейской комиссии (ЭСК) РФС Николай Левников заявил, что комиссия единогласно признала, что арбитр матча 22‑го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» должен был удалить нападающего за неспортивное поведение.

Даже не то что формальные основания были у судьи для удаления, а с точки зрения авторитета арбитра, с точки зрения правил игры, такое поведение неприемлемо на футбольном поле. Оно наносит ущерб имиджу игры и снижает очень сильно авторитет всего судейского сообщества. Комиссия также единогласно признала, что здесь судья в одном моменте должен был сначала показать желтую карточку Соболеву за первое неспортивное поведение, а потом за неадекватное поведение в отношении арбитра нужно было показывать вторую желтую карточку и удалить игрока «Спартака» с поля.