Распродажа вингеров. «Барса» отказывается от наследника Месси и «голден боя» ради новых трансферов

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сегодня, 11:18

Суровые реалии в условиях кризиса.

Финансовые проблемы «Барселоны» никуда не делись, клуб старается предельно ужаться в трансферах – а потому зимой фанаты каталонцев так и не увидели новичков. Летом, чтобы провести качественную трансферную кампанию, «сине-гранатовым» могут понадобиться крупные продажи. И есть несколько кандидатов на выход, к которым уже обозначили интерес другие клубы.

Ансу Фати

Воспитанник «Барселоны» стал жертвой желания каталонцев найти преемника Месси. После яркого дебюта за основу в 16 лет и ухода Лео молодой вингер примерил 10-й номер. И мог бы прогрессировать дальше, но крайне ранний старт вылился в серьезную травму, для восстановления от которой потребовались многочисленные операции.

Сейчас активно говорят, что на свой прежний уровень Ансу уже не выйдет – скорость не та, не такой поворотливый, играет с оглядкой. Против продажи выступает главный тренер «Барсы» Хави и сам футболист – хотя отец последнего ясно дал понять, что хочет трансфера.

По последним данным, возможность приобретения испанского вингера рассматривают «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси» и «Ньюкасл». Боссы клуба после скандального высказывания отца Фати готовы продать своего воспитанника – сумма потенциальной сделки может достичь 90 миллионов евро.

Если удержать Ансу не удастся, это будет крайне некрасивое завершение истории о юном дриблере, который должен был стать заменой Месси.

Гави

Действующий обладатель приза «Golden Boy» неожиданно в списке потенциальных потерь «Барселоны» в предстоящее межсезонье. Молодой испанец сыгрался с Педри, перенимает опыт Бускетса – в центральной оси у испанского гранда поразительная идиллия, позволяющая сохранять клубную идентичность. И предпосылок к тому, чтобы начать искать новую команду, попросту не было.

Но дело тут скорее в том, кто инициирует переговоры по возможному трансферу. И это «Челси». «Аристократы» при Тодде Боэли превратились в настоящих толстосумов в худшем своем проявлении. Во-первых, тратят огромные суммы на усиление. Во-вторых, закупают огромное количество игроков – и создается впечатление, что в выборе опираются лишь на частоту их упоминаний, а не на возможность усилить систему игры.

Если такой подход можно назвать рыночной стратегией, то переговоры с Гави отвечают выбранному вектору. «Синие», чтобы убедить молодого хавбека, готовы сделать его одним из самых высокооплачиваемых футболистов в АПЛ . Самой «Барсе» тоже сделают крупное предложение – у каталонцев проблемы с финансами, такой шаг должен помочь им с правильным выбором.

Рафинья

Нельзя сказать, что игрок слабо смотрится в «Барселоне». Часто он один из лучших на поле, но ограничения в использовании вингера накладывает его позиция. Футболист вынужден конкурировать с Усманом Дембеле. Оба крайне важны для Хави, но одновременно разместить их на поле не получается. И бразилец, и француз лучше всего проявляют себя на правом фланге атаки. В какой-то период Хави пытался задействовать Рафинью слева – ничего не вышло.

Иметь двух топ-исполнителей на одну позицию – непозволительная роскошь для «блауграны», поэтому боссы клуба готовы рассмотреть предложения по бразильскому форварду. Так хотя бы появятся свободные средства, чтобы усилить более дефицитные позиции.

Ферран Торрес

Торрес длительное время считался главным активом «Валенсии» — и летом 2020 года ушел на повышение в «Манчестер Сити». Позднее «горожане» отдали испанца «сине-гранатовым» и умудрились выйти в плюс.

А сам Ферран в этом сезоне стал игроком ротации, за 25 матчей в Ла Лиге отметившись всего тремя голами и одним ассистом. Скромная статистика для вингера, за которого заплатили больше 50 миллионов евро.

Летом Торрес рискует стать одним из активов, на которых «Барса» заработает для последующего усиления. В то же время клуб в тяжелом положении. Каталонцы не хотят уйти в минус при продаже экс-футболиста «Валенсии», однако сейчас никто не заплатит за него столько, сколько сама «Барселона» выложила «Сити». Поэтому и переговоры ведутся с осторожностью – приоритетным вариантом считается аренда с правом выкупа. Сам Ферран покидать коллектив не торопится – он считает, что способен в перспективе стать ключевым футболистом «Барсы».

Усман Дембеле

Приоритетным вариантом для испанцев остается продажа Рафиньи – это если выбирать между ним и Усманом. Но в пользу продажи француза тоже есть несколько аргументов. Прежде всего, истекающий летом-2024 контракт. Переговоры продвигаются медленно – стороны не могут согласовать финансовую сторону договора. Дембеле хочет больше, чем «Барса» в текущей ситуации может предложить, отчасти по этой причине вокруг команды появляется лишний информационный шум.