Сане попросил «Баварию» не разрывать контракт с Мане, который ударил его

Вингер «Баварии» Лерой Сане поступил великодушно по отношению к товарищу по команде Садио Мане, с которым у него случился конфликт после игры с «Ман Сити».
Сане встретился с руководством клуба и попросил не разрывать соглашение с сенегальцем. Руководство «Баварии» планировало такой шаг после скандального поведения форварда.
Напомним, что после матча с «Сити» Мане набросился на Сане и ударил того по лицу.
Мане своими поступками вызывал только уважение!
А в истории с Сане он уронил себя. Если ты набожный такой мусульманин, то зачем бить по лицу?
Не терплю таких злобных, которые от одного слова, действия начинают быковать.
Мане своими поступками вызывал только уважение!
А в истории с Сане он уронил себя. Если ты набожный такой мусульманин, то зачем бить по лицу?
Не терплю таких злобных, которые от одного слова, действия начинают быковать.
Возможно, для Садио разрыв контракта был желанием.
Возможно, для Садио разрыв контракта был желанием.
Если бы руками не размахивал злобный сенегалец, то в Баварии против него не применили бы наказание.
Если бы руками не размахивал злобный сенегалец, то в Баварии против него не применили бы наказание.
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962