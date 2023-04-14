Сане попросил «Баварию» не разрывать контракт с Мане, который ударил его

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вчера, 12:53

Вингер «Баварии» поступил великодушно по отношению к товарищу по команде , с которым у него случился конфликт после игры с «Ман Сити».

Сане встретился с руководством клуба и попросил не разрывать соглашение с сенегальцем. Руководство «Баварии» планировало такой шаг после скандального поведения форварда.

Напомним, что после матча с «Сити» Мане набросился на Сане и ударил того по лицу.