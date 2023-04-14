Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыГермания. Бундеслига 2022/2023

Сане попросил «Баварию» не разрывать контракт с Мане, который ударил его

вчера, 12:53

Вингер «Баварии» Лерой Сане поступил великодушно по отношению к товарищу по команде Садио Мане, с которым у него случился конфликт после игры с «Ман Сити».

Сане встретился с руководством клуба и попросил не разрывать соглашение с сенегальцем. Руководство «Баварии» планировало такой шаг после скандального поведения форварда.

Напомним, что после матча с «Сити» Мане набросился на Сане и ударил того по лицу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Химках» рассказали о деталях контракта с Талалаевым
Вчера, 19:44
Слухи«Челси» продлил контракт с Энцо Фернандесом
13 апреля
Слухи«Ливерпуль» летом может расстаться с 13 игроками
13 апреля
ОфициальноДортмундская «Боруссия» продлила контракт с одним из вратарей
13 апреля
Хамес Родригес разорвал контракт с «Олимпиакосом»
13 апреля
СлухиКрал хочет разорвать контракт со «Спартаком»
13 апреля
Сортировать
Все комментарии
Tiki Taka
Tiki Taka ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:14
У нас в народе есть пословица «ружье одного убило, а язык девятерых» иногда из уст людей выходят такие слова, что они ранят очень глубоко, быть может человек задел самое больное. если бы каждому давали по щечине за распускание языка, люди намного усерднее следили бы за речью!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:48
Сане провалил матч и чует свою вину. Он слишком хотел что-то доказать Сити, это бросалось в глаза
Agamaga........
Agamaga........ ответ Tiki Taka (раскрыть)
вчера в 23:14
У меня нет предвзятого отношения вообще ни к кому.
Мане своими поступками вызывал только уважение!
А в истории с Сане он уронил себя. Если ты набожный такой мусульманин, то зачем бить по лицу?
Не терплю таких злобных, которые от одного слова, действия начинают быковать.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 20:59
Да, и Родина у них одна... И родинка... Хе..
Tiki Taka
Tiki Taka ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 20:04
Видно твое предвзятое отношение к африканцу. Знай, что европейцы такого же высокомерного мнения о Русских
Baggio R.
Baggio R. ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:36
Прежде чем подумать плохо, подумай хорошо (© Милль)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:33
Сане и Мане – братья навек!
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 19:05
история тёмная, но просто так по роже вряд ли бы дали
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 18:51
В Баварии бардак какой-то… Не верю, что Сане из-за пустяка так поступил.
Возможно, для Садио разрыв контракта был желанием.
pxgcqjgyyqr2
pxgcqjgyyqr2
вчера в 18:34
Наверное Мане в ногах прощения вымаливал.
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:58
Будет за него впрягаться и сам с ним уйдёт.
1580556558
1580556558
вчера в 17:53
Бавария своего рода базовый клуб сборной, Сане игрок сборной, естественно на его стороне будет руководство клуба.
Ironigor
Ironigor ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 17:39
Ты кто , корректор сайта ??? Или моих мыслей редактор ??? Дружище, большая к тебе просьба , я не нуждаюсь в твоей корректировки моих мыслей. Если тебе что-то не понятно, не обязательно мне об этом писать. Спасибо тебе за понимание. Удачи.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:08
Если Сане в действительности сказал такое, то Мане правильно сделал, что дал ему по роже. Мужчина должен защищать свою честь.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:51
После такого разгрома, у Мане походу не выдержали нервы, Сане в том матче конкретно троил и пытался строить из себя Месси/Роналду пытаясь что-то сделать в одиночку не делясь мячом. Доказать хотел возможно МС и Гвардиоле…но выглядело смешно.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:49
Если, как пишут, Сане обозвал сенегальца чёрным гов-ом, я полностью поддерживаю Мане. Есть вещи, которые настоящий мужчина не должен терпеть, какие бы негативные последствия для него ни наступили.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:14
Мане надо искать себе клуб с нормальным руководством.
ApTeMDzyuba
ApTeMDzyuba
вчера в 15:59, ред.
Вот такая вот она любовь садамазахическая
Agamaga........
Agamaga........ ответ Tiki Taka (раскрыть)
вчера в 15:47
Отрицать легко находясь за 1000 км от ситуации?
Если бы руками не размахивал злобный сенегалец, то в Баварии против него не применили бы наказание.
INGUSH
INGUSH
вчера в 15:24, ред.
Нормально все. Мужики всегда дерутся)) Мане просто так не ударил бы.. Значит была причина и момент (лучше конечно воздержаться). Они померятся и станут друзьями (обычно так бывает ) ))
salleeh
salleeh
вчера в 14:40
Цирк 🎪 какой то, Сане обозвал его черным 62ом и получил по роже. Дальше, вопрос про расистскую тему из «паяльника» Сане никто не поднимает и извинений никаких тоже. Следовательно, в руководстве есть большая проблема и похоже их устраивает, что Бавария играет так себе, без прицела на трофеи… Мане нужно искать себе новый клуб, или бить уже руководство…)))
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 14:34
Да мужики поспорили подрались ) всякое бывает их это может наоборот сблизить !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:30
Скорее бы эта зага пришла к завершению...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:08
Да никто бы с ним не стал разрывать контракт. Мане важный игрок для команды.
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:46
Если за дело врезал ладно пусть оба извинятся
Baggio R.
Baggio R. ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:31
Вообще не в тему фраза.
alexgurzan
alexgurzan ответ Trickofthetrade (раскрыть)
вчера в 13:24, ред.
Как получить ВИП (и ставить дизлайки)
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
csfytm473zpk
csfytm473zpk
вчера в 13:16
Конфликт местный и они его удалят сами, главное в футбол играли хорошо
Tiki Taka
Tiki Taka ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 13:14
Легко писать находясь в 1000 км от ситуации, и не зная что там произошло. для Европы «ударил по лицу» это даже если пальцем по щеке проведешь. Мужчины там давно потеряли чувство личного достоинства.
Trickofthetrade
Trickofthetrade
вчера в 13:12
А как можно ставить дизлайки, админ?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 