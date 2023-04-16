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«Рома» разгромила «Удинезе» в матче с двумя не реализоваными пенальти

вчера, 23:45
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)3 : 0Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезеМатч завершен

«Рома» обыграла «Удинезе» (2:0) в матче 30-го тура Серии А.

На 37-й минуте полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте не реализовал пенальти, однако голом сразу же отметился хавбек римского клуба Эдуардо Бове. На 55-й минуте Лоренцо Пеллегрини удвоил преимущество «волков». На 69-й минуте полузащитник «Удинезе» Роберто Перейра не реализовал одиннадцатиметровый. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам довёл счёт до разгромного.

«Рома» идёт на 3-м месте (56 очков), «Удинезе» занимает 12-е место (39 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Рома»
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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:42
Сегодня было много смешных матчей !
fdmv82kt95jd
fdmv82kt95jd
сегодня в 00:42
В 30 туре Рома просто разгромила соперника и сделала важный шаг попасть в тройку
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