«Рома» разгромила «Удинезе» в матче с двумя не реализоваными пенальти

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вчера, 23:45

«Рома» обыграла «Удинезе» (2:0) в матче 30-го тура Серии А.

На 37-й минуте полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте не реализовал пенальти, однако голом сразу же отметился хавбек римского клуба Эдуардо Бове. На 55-й минуте Лоренцо Пеллегрини удвоил преимущество «волков». На 69-й минуте полузащитник «Удинезе» Роберто Перейра не реализовал одиннадцатиметровый. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам довёл счёт до разгромного.

«Рома» идёт на 3-м месте (56 очков), «Удинезе» занимает 12-е место (39 очков).