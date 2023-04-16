«Ростов» и «Зенит» победителя не выявили

«Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
«Ростов» идёт на 2-м месте (46 очков), «Зенит» занимает 1-е место (55 очков).
«Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
«Ростов» идёт на 2-м месте (46 очков), «Зенит» занимает 1-е место (55 очков).
Ещё один пример, как можно и нужно отбирать очки у гегемона.
Ещё один пример, как можно и нужно отбирать очки у гегемона.
Были, не были...
Судья куда смотрел, как свистел...
Лично мну зачастую стыдно смотреть "в глаза" своему экспертному дивану, у которого от моей пятой точки уже пролежни не на шутку...
Заметьте, Николаев, Левников и другие товарищи, разумеющие и не разумеющие в вопросах судейства и арбитража укротителей круглого, иногда с уверенностью не могут ответить и оценить ту или иную ситуацию возникшую на поле (про специалистов примерно нашего уровня вообще молчу - часами толкут воду в ступе на различных уровнях, начиная с дивана и стульев у доминошного стола и заканчивая голубым экраном...
А вот у судьи в поле секунды на принятия решения, хотя справедливым будет отметить привлечение к решению проблем и некого ВАР и его обслуги...
Чин - чин...! За здоровье Карасёва!))
Были, не были...
Судья куда смотрел, как свистел...
Лично мну зачастую стыдно смотреть "в глаза" своему экспертному дивану, у которого от моей пятой точки уже пролежни не на шутку...
Заметьте, Николаев, Левников и другие товарищи, разумеющие и не разумеющие в вопросах судейства и арбитража укротителей круглого, иногда с уверенностью не могут ответить и оценить ту или иную ситуацию возникшую на поле (про специалистов примерно нашего уровня вообще молчу - часами толкут воду в ступе на различных уровнях, начиная с дивана и стульев у доминошного стола и заканчивая голубым экраном...
А вот у судьи в поле секунды на принятия решения, хотя справедливым будет отметить привлечение к решению проблем и некого ВАР и его обслуги...
Чин - чин...! За здоровье Карасёва!))