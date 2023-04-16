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«Ростов» и «Зенит» победителя не выявили

вчера, 20:58
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.

«Ростов» идёт на 2-м месте (46 очков), «Зенит» занимает 1-е место (55 очков).

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Все комментарии
valt134
valt134 ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
вчера в 23:12
Да кто вообще придумал, что Семак тренер? Как игрок был хорош. Но тренер и игрок-разные вещи.
valt134
valt134
вчера в 23:09
Интриги не осталось. Всё давно понятно.
1580556558
1580556558 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:50
Все чаще начинаю думать о том, что Карпина и Ко тащат за уши, а Зенит вполне мог себе позволить покатать вату сегодня и не напрягаться
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:17
Юра, а ты знаешь какая атмосфера в Германии, знаешь сколько здесь проблем?
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:14
Володя, если следовать духу игры, то можно на многое закрыть глаза. Но будет ли это верным решением? Если два мяча в центре поля- это одно, если в непосредственной близости от штрафной соперника и привели к спорному решению- пенальти или штрафной- это совсем другое. Ну ладно, проехали.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:14
Очень много зависит от атмосферы в стране, от уверенности в завтрашнем дне, от других проблем, которых у русского человека вообще и болельщика в частности выше крыши. В отличие от немецкого.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:08
Игра хорошая, напряжённая, крепкая с обеих сторон, смотрибельная (не люблю этого слова, но...). Как говорится, никто не хотел уступать. Меня заинтересовал вопрос о неназначенном пенальти и уверенности некоторых пользователей, что его не было. Если арбитр и был в этом убеждён, так как находился недалеко и мог определить точку соприкосновения футболистов, то мы, зрители, учитывая отсутствие нужного ракурса и соответствующей линии на мониторе, ни при каких условиях не могли её определить.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:06
Дождемся назначений там картина маслом и проявится).
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:57
Ужасно скучный матч без ворот
Шуnя771
Шуnя771 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 21:49
Так там ещё в цепь приобретаемого рефлекса Павлов вставлял и лампочку Ильича, чтобы выработать у нашего подопытного меньшего брата "условный раздражитель" При включении светила) Когда подопечные Гинера будут играть, нужный электрик, тот же Карасев вырубит свет от лампочки и слюны не будет....)
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 21:49
Пора уже прощаться с Семаком. Зенит не прогрессирует , скорее деградирует.
makkie
makkie ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 21:48
Олег, привет!
Поздравляю с ничьей вас, а то бы мы вас догнали в таблице ))

Стоимость Зенита в 2 раза больше ближайшего конкурента. С учётом нынешних реалий это дополнительный бонус. Кто-то еще удивляется, почему в РПЛ из года в год один и тот же чемпион постоянно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:42, ред.
Отбирают в смысле для остальных. Ты не представляешь, как слюня потекла сейчас у Гинера увидев такой расклад. Как у собаки Павлова на инстинкте.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:41
С появление второго мяча вообще странная история. Идёт опасная атака Ростова и в сторону продолжения атаки ВДРУГ по полю неспеша катится второй мяч. Сложилось впечатление, что мяч выкатили СПЕЦИАЛЬНО чтобы прервать атаку Ростова. Но кто это сделал, вот вопрос? Формально, по правилам, судья должен прервать игру. Но нам часто те же судьи говорят, что ещё есть ДУХ игры. И на мой взгляд, по духу игры Карасёв правильно поступил, что игру не остановил. Ведь второй мяч был в стороне от эпизода и на развитие событий не повлиял.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:41, ред.
Как то все заостряют внимание на 11-ти метрах!
Были, не были...
Судья куда смотрел, как свистел...
Лично мну зачастую стыдно смотреть "в глаза" своему экспертному дивану, у которого от моей пятой точки уже пролежни не на шутку...
Заметьте, Николаев, Левников и другие товарищи, разумеющие и не разумеющие в вопросах судейства и арбитража укротителей круглого, иногда с уверенностью не могут ответить и оценить ту или иную ситуацию возникшую на поле (про специалистов примерно нашего уровня вообще молчу - часами толкут воду в ступе на различных уровнях, начиная с дивана и стульев у доминошного стола и заканчивая голубым экраном...
А вот у судьи в поле секунды на принятия решения, хотя справедливым будет отметить привлечение к решению проблем и некого ВАР и его обслуги...
Чин - чин...! За здоровье Карасёва!))
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 21:40
Перед началом чемпионата трансферная стоимость игроков Ростова была менее 40 млн.
На сегодняшний день стоимость некоторых игроков Ростова, особенно молодых выросла в полтора - два раза
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 21:38
Ждем массовый отток иностранцев, надеемся на российских футболистов
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 21:38
    lotsman
    lotsman ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 21:37
    Отбирают очки, когда себе прибавляют. В данном же случае все остались при своих.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 21:36
    А, если за место Зенита был бы Спартак, то Карася съели бы и даже не посолили..
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 21:34
    Это не плохо для фк РОСТОВ, закрепиться и быть вторыми в турнирной таблице чемпионата России
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 21:33, ред.
    Бразильская машина СБС по забитию голов забуксовала на Ростовском поле, играли без куража, словно отбывали номер. Очевидно перегорели. Ростову не хватило простого везения. Грубых судейских ошибок не было, 0:0 в итоге.
    pomor45
    pomor45 ответ TheBoLt (раскрыть)
    вчера в 21:30
    Впечатление такое, что они выходят на поле покрасоваться, поиграть с соперником в кошки-мышки. Невероятное количество бессмысленных передач и ненужного дриблинга. Всё это чаще всего оканчивается потерей мяча. Например, где-то между 15 и 17 минутами в штрафной Ростова я насчитал 5 коротких передач, после каждой из которых можно было наносить удар по воротам, но удар был нанесён Барриосом после шестого паса ему за три метра от штрафной - мяч прошёл в двух метрах от створа ворот. Может они и получают удовольствие от такой игры, но я - ничего, кроме досады.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 21:26
    Следующий тур будет скандальным. Предпосылки есть и готовы. Берегите нервы).
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    вчера в 21:22
    Карасёв дал пенальти,но вар решил иначе.если даже Геничь говорит что это ошибка .слов нет.
    TheBoLt
    TheBoLt ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
    вчера в 21:22
    не смотрел их игру, не скажу. но я бы на это посмотрел)) Это вчерашняя с Торпедо?
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ TheBoLt (раскрыть)
    вчера в 21:22
    Пенальти в ворота Зенита назначен не был!
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 21:22
    Володя, если по хорошему, то момента с пенальти или штрафным не должно было быть. Два мяча на поле, в непосредственной близости один от другого- это НОНСЕНС, и судья- обязан тут же остановить игру!!! Но с Карасевым давно всё понятно, поэтому не удивился его решению.
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:21
    Виктор, вечер добрый! Я своим постом хотел сказать, что как в России ходят на футбол, так футболисты в футбол играют.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 21:20
    Трансферная стоимость команд
    Гость
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