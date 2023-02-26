В игрока «Зенита» бросили банан в Ульяновске. Вендел ощутил себя Роберто Карлосом

1677393371

сегодня, 09:36

Хулигана ищут, случай далеко не первый.

«Волгу» ждёт штраф до 2 миллионов рублей

Хотя Клаудиньо и Малком могут уехать, когда захотят, им выдали российские паспорта. Не ради игр за сборную, как в случае с Гильерме и Фернандесом, а чтобы остальные клубы РПЛ «завидовали». Также решение подано под соусом дружбы Бразилии и России. И сразу после этого Венделу бросили банан.

Кто-то специально принес на трибуны ягоду, зная, в каком секторе окажется. Ждал, чтобы на бровке появился темнокожий человек и бросил банан на поле. Спланированная акция от персоны с центральной трибуны. Не можем процитировать, что в комментариях под новостями о брошенном в Вендела банане пишут в Бразилии.

Там, мягко говоря, оскорбляют россиян. «Волга» получит штраф в размере от 200 тысяч до 2 миллионов рублей. Речь о футболисте «Зенита», предположим максимальное наказание. Хозяева стадиона должны найти хулигана и подать на него в суд, чтобы возмещал ущерб. Также «Волга» получит закрытие секторов стадиона.

Все по букве закона. В Регламенте давно есть уточнения на этот счет. Это далеко не первая подобная выходка на футбольных матчах в России. Иностранцы с разных концов мира точно узнают о брошенном в футболиста банане, ведь СМИ следят за всем, что происходит в стране, где сейчас живет Вендел.

Идову и Ойеволе понимают реальную ситуацию

Когда «Спартак» хотел подписать Мозеса, то Виктор звонил Одемвингие. Спрашивал про расизм. Не за себя боится, но есть жена и дети. Питер посоветовал переезд в Москву. Но в молодости, когда играл за «Локомотив», в дерби против ЦСКА показал ухающим фанатам средний палец.

Сейчас футболист получил бы дисквалификацию, но в КДК заявили, что раз нет записи в рапорте делегата матча, то наказания не будет. Удивляло, что болельщики ЦСКА ухали, когда против них играли темнокожие, вроде Яя Туре. У ксенофобии нет логики, ведь голы Вагнера Лава праздновали.

А вот у «Виража» была позиция. Много лет в «Зените» игнорировали темнокожих игроков. Когда по сети гуляла фотография Бруну Алвеша с отцом, темнокожим с прической афро, то некоторые фанаты петербуржцев заявляли, что это поддельный снимок, ведь за их команду играют только белые.

В России есть два футболиста, которые не раз издевались над расистами, Ойеволе и Идову. Адесойе родился в Москве, а Брайан в Санкт-Петербурге. Каждый может целый день вспоминать истории, когда их принимали за приезжих, что приводило к напряженным ситуациям.

Невоспитанные люди бросали оскорбительные фразы, ведь считали, что их не понимают. Бывали случаи, когда Ойеволе орали расистские вещи с трибун, а он отвечал благим русским матом. А Идову отмечал, что «дураков много», поэтому расизм тоже рядом.

Адекватный зритель никогда не купит банан, чтобы бросить в другого человека, который как минимум успешнее и талантливее, ведь играет в «Зените» и получает миллионы евро в год. Причем играет хорошо. Зачем Вендела оскорбили на ровном месте?

Самарцы извинялись перед Роберто Карлосом

Роберто Карлос не был основной жертвой расистов в Испании. Бразильца уважали, примерно как Пуйоля. Карлос это легенда мирового футбола, но один из фанатов «Крыльев Советов» бросил в Роберто банан. Игрока инцидент сильно задел, ведь в Махачкале его встретили очень гостеприимно.

Карлос сразу покинул поле. Представитель «Крыльев Советов» ходил в раздевалку «Анжи» и принес Роберто извинения. Фурсенко оштрафовал самарский клуб на 300 тысяч рублей, а руководство «Анжи» обещало игроку найти виновника. Лишь спустя год фигурант инцидента записал обращение.

Сознался в содеянном и заявил, что бросил банан в Роберто Карлоса… поскольку «Крылья Советов» играли безвольно. Охотно не верим. Как не верим фанатам «Локомотива», которые посвятили уходу Одемвингие в Англию плакат с изображением банана, а потом рассказывали, что их не так поняли.

И бросание бананов, и уханье, словно обезьяна – одного поля ягоды. Через год после инцидента с Карлосом в другого игрока «Анжи» — Самба, бросил банан персонаж из VIP-ложи на стадионе «Локомотива». После игры «Зенита» и «Кубани» банан бросили в Сиссе. Отличались также фанаты «Ростова».

Важно внедрять адекватные адресные наказания

Помним, как поступил Алвес, когда в него бросил банан фанат «Вильярреала». Дани съел ягоду и продолжил играть. Но ненормально, что спустя девять лет после того инцидента в темнокожего футболиста снова полетел банан. Вендел не подал виду, но такое отношение ранит человека.

В Англии за проявления расизма запрещают нарушителям посещать стадионы. Стерлинг скоро сможет собрать команду из людей, которые его грязно обзывали и потеряли право видеть живой футбол на годы. Суды добавляют общественные работы, что тоже является профилактикой глупости.

Если человек из Ульяновска будет 200 часов бесплатно мести улицы, вряд ли в следующий раз будет разбрасываться бананами. «Манчестер Сити», когда их фанат оскорбил Рахима – на тот момент игрока «горожан», наказал хулигана пожизненным запретом посещать стадион клуба.

Вряд ли банан провокация, чтобы внедрить Fan ID. Он уже принят, фанатов не спросили. А с хулиганов нужно спрашивать. Как-то фанат «Арсенала» получил бан на три года за банан, брошенный в Бэйла. Гарета обзывали «обезьяной», иногда дело совсем не в цвете кожи и расизме.

И всегда дело в том, что с нетерпимостью ведут борьбу только на словах. Вендел отреагировал на эпизод эмодзи средних пальцев в адрес расиста. Если инцидент с бананом огорчил его девушку и родителей, то летом Семак потеряет футболиста. Обида всегда растет из мелочей.