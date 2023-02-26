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«Волга» выступила с официальным заявлением по инциденту с бананом

26 февраля 2023, 11:47
ВолгаЛоготип футбольный клуб Волга (Ульяновск)0 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Ульяновская «Волга» опубликовала заявление по поводу инцидента с брошенным в полузащитника «Зенита» Вендела бананом во время кубкового матча.

Наш клуб категорически не приемлет любые нарушения общественного порядка, противоправные действия и проявления какой-либо агрессии. Это наша жёсткая и принципиальная позиция. Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы разобраться с возникшей ситуацией! ФК «Волга» всегда осуждал, осуждает и будет осуждать подобного рода поступки. Органами правопорядка совместно со службами безопасности клуба и стадиона сейчас проводятся соответствующие мероприятия, изучаются необходимые материалы! В ближайшее время, надеемся, будет установлена личность нарушителя.

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Все комментарии
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
26 февраля в 14:11
отправить на принудительные работы в Чечню или Дагестан. Вернётся вежливым и послушным.
ДАША Д
ДАША Д
26 февраля в 13:56
Пора уже апельсины кидать, или мандарины... что бы вопросов не было
Ветер23
Ветер23
26 февраля в 13:52
Дикари
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Варвар7 (раскрыть)
26 февраля в 13:44, ред.
Ищут того, кто под это подпишется. Искать же реального виновника, нет ни желания, ни времени, ни ума у тех, кто за это деньги получает.
Брулин
Брулин
26 февраля в 13:20
А принести извинения, для начала, не судьба? Ведь так хотели на своём стадионе сыграть. Сыграли на свою голову...
Союзник противников
Союзник противников ответ Варвар7 (раскрыть)
26 февраля в 12:54
Ищут пожарные,ищет полиция,
ищут ищейки и сам РФС;
лидеры фанов сличают лица,
и удивляются:Как он пролез???
Союзник противников
Союзник противников
26 февраля в 12:52
Теперь-то все понимают,что такое "буря в стакане воды"???
4zs8xn2egmcp
4zs8xn2egmcp
26 февраля в 12:39
Это просто слова, формальность.
Надо наказать этого расиста.
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
26 февраля в 12:13, ред.
Личность уже тю-тю...ушла за кордон....

112910415
112910415
26 февраля в 12:01
предсказываю : личность скоро сдастся
Варвар7
Варвар7
26 февраля в 11:50
Так вроде говорили, что уже установили личность и ищут.
Гость
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