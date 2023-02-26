«Волга» выступила с официальным заявлением по инциденту с бананом

Ульяновская «Волга» опубликовала заявление по поводу инцидента с брошенным в полузащитника «Зенита» Вендела бананом во время кубкового матча.

Наш клуб категорически не приемлет любые нарушения общественного порядка, противоправные действия и проявления какой-либо агрессии. Это наша жёсткая и принципиальная позиция. Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы разобраться с возникшей ситуацией! ФК «Волга» всегда осуждал, осуждает и будет осуждать подобного рода поступки. Органами правопорядка совместно со службами безопасности клуба и стадиона сейчас проводятся соответствующие мероприятия, изучаются необходимые материалы! В ближайшее время, надеемся, будет установлена личность нарушителя.