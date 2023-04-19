«Челси» проиграл «Реалу» (0:2) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Таким образом, «синие» уступили в четырёх последних играх. Наставник лондонского клуба Фрэнк Лэмпард стал первым в истории «Челси» тренером, который проиграл стартовые четыре матча у руля клуба.
Одно дело поставить испанца спасать Торпедо или Сергея Юрана Пари НН, а другое клуб у которого выигранных различных, футбольных Кубков, как крашенных яиц на Пасхальном столе...
Пожелаем удачи и терпения человеку, приносившему долгие годы своей игрой радость всем любителям футбола, в том числе и нам!
Одно дело поставить испанца спасать Торпедо или Сергея Юрана Пари НН, а другое клуб у которого выигранных различных, футбольных Кубков, как крашенных яиц на Пасхальном столе...
Пожелаем удачи и терпения человеку, приносившему долгие годы своей игрой радость всем любителям футбола, в том числе и нам!