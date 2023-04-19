Лэмпард — первый в истории «Челси» тренер, проигравший 4 стартовых матча

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вчера, 09:13

«Челси» проиграл «Реалу» (0:2) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Таким образом, «синие» уступили в четырёх последних играх. Наставник лондонского клуба стал первым в истории «Челси» тренером, который проиграл стартовые четыре матча у руля клуба.