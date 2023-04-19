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Лэмпард — первый в истории «Челси» тренер, проигравший 4 стартовых матча

вчера, 09:13
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Челси» проиграл «Реалу» (0:2) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Таким образом, «синие» уступили в четырёх последних играх. Наставник лондонского клуба Фрэнк Лэмпард стал первым в истории «Челси» тренером, который проиграл стартовые четыре матча у руля клуба.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:35
Вся команда увязла в глубоком кризисе, игроки забили на игру и отбывают номер на поле, даже легенда клуба и авторитетный для Челси Лэмпард пока не может встряхнуть команду... Тут нужна чистка тотальная, хороший, грубый и авторитетный тренер, который не будет никого жалеть, даст мотивацию и толчок команде, уберёт тех, кто играть не хочет.
Работы много будет, после того, как мы оказались на 14 месте при Моуринью и тоже угодили в кризис, смогли встать на рельсы победные, вот и сейчас нужен человек, какой вставит мозги на место игрокам и вернёт результат. Из состава сейчас только Джеймс, Фернандес и Бадиашиль и старичок Сильва действительно показывают хоть что-то, отдаются, борятся за команду.
Хавертц остановился в развитии, порит кучу моментов, Стерлинг брался, как усиление на фланг атаки, в итоге бледная тень самого себя, Фелиш отрезками показывает добротный футбол, но в целом тоже пока инородное тело... Состав перетряхивать надо основательно..
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 20:18
Верните Абрамовича и грановскую
Karkaz
Karkaz ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 19:54
Если не в АПЛ, то в шипе почти с любым клубом сможет договориться, а там и репутацию себе поднимет.
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:29, ред.
Лэмпард по жизненный эвакуатор для челси
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:50, ред.
Песня такая есть...

Мы верим твёрдо в героев спорта.
Нам победа, совсем не нужна…
Мы хотим всем рекордам
Наши в Лондоне дать имена!
112910415
112910415
вчера в 17:09
судьба такая суровая ...
Incredulous
Incredulous ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 16:57
Теперь вопрос, а захочет ли кто-то тренера с таким послужным списком? Первая неудача в Челси - был уволен, полный провал в Эвертоне - был уволен, теперь новые антирекорды снова в Челси. Думаю в середняки АПЛ Френки дорога сейчас закрыта, может быть в аутсайдеры, но тут тоже вряд ли, потому что ауйтсайдеры обычно ищут так называемых антикризисных тренеров, тех кто в короткие сроки может дать хоть какой-то маломальский результат, а у Лемпарда пока что статус тренера, который наоборот превращает клубы в аутсайдеры.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:54
К Лэмпарду не может быть никаких вопросов. Он взял команду, которая переживает очень сложный период.
Karkaz
Karkaz
вчера в 16:44
Считаю что правильно Лэмпард подписался на этот контракт с Челси. Пусть у него не получится, но опыт с топ клубом уже будет, да и в целом опыт тренерский. Дальше возьмёт какой нибудь середняк, аутсайдера и будет расти до заслуженного назначения в топ клубы европы.
adekvat
adekvat
вчера в 16:08
Лэмпард и тренер слова не совместимые.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 14:05
Деньги и еще раз-деньги.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:36
Лэмпард - козёл отпущения, несущий свой крест во имя великих умственных способностей Тодда Боули. Жаль, что именно он, но так уж звезды сошлись
lobsterdam
lobsterdam ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 12:19
Перемудрика надо срочно продавать, толку ноль, бессмысленная суетливая беготня, удара нет. Развели на бабки менеджмент Челси.Арсенал не прогадал, что не купил это недоразумение.
xkillofwrathx
xkillofwrathx
вчера в 11:45
ну объективно две откровенно унылые команды встречались, просто челси - это просто середняк рпл по игре
eleven LC
eleven LC
вчера в 10:38
За что Челси так с легендой клуба?
Дали бы уже доработать Поттеру,хуже бы точно не было!
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:26
С одной стороны жалко Френки, а с другой поражаюсь его глупости. Как можно было на такое подписаться. Идти заведомо "затычкой" на пару месяцев в полностью разобранный, деморализованные клуб (пусть и в родной), тем более уже имея горький опыт в этом родном для него клубе. Ради чего? Кому он и что пытался доказать. И клубу не помог, а сделал ещё хуже, и себе карьеру знатно "подмочил".
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 10:16
Подставили Френка....или сам подставился....нужно летом менять в Челси все
s74yzdpxaswa
s74yzdpxaswa
вчера в 10:09
По-человечески жалко старину Фрэнка, но вляпался он нипадеццки
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:56
Неудобное, мягко говоря, положение человека с положением, всегда вызывает сочувствие если нет его вины в отрицательных итогах дела, на которое он брошен как спасательный круг в бурлящую реку... В данном случае ситуация усугубляется тем, что это английский чемпионат и признаем, что как минимум, один из сильнейших в Европе, если не во всем мире, а может и самый сильный и престижный, как международный теннисный Уимблдонский турнир...
Одно дело поставить испанца спасать Торпедо или Сергея Юрана Пари НН, а другое клуб у которого выигранных различных, футбольных Кубков, как крашенных яиц на Пасхальном столе...
Пожелаем удачи и терпения человеку, приносившему долгие годы своей игрой радость всем любителям футбола, в том числе и нам!
u258cxxrwweb
u258cxxrwweb
вчера в 09:43
Фрэнк пока неудачный тренер
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:41
На Лэмпарда больно смотреть, все его гадят, а он там все силы отдаёт команде, пытается, старается, а у него не получается, наверно в таких командах пока рановато ему быть тренером. Всё будет, в будущем всё получиться, нужно немного подождать. Конечно пришёл в команду и сразу ЛЧ 1/4 против Реал М, тоже не легко, все только требуют результата хорошего, а как его добиться никто не знает. Мудрик немного поднажал в матче, молодец, есть моменты опасные, и отбор мощный сделал, хороший рывок сделал от ворот Реал М до своих, ещё и мяч отобрал, красавчик, нужно продолжать в таком же духе.
Бубнин
Бубнин
вчера в 09:38
Плохо играет! Даже старик Анчелотти оказался сильней.
shur
shur
вчера в 09:31
...у попса все друг друга звёздами нарекают попадаешь ты в ноты, есть у тебя голос или нет, всё равно звезда! Теперь и в
спорте, где ты учился, кого учил, неважно ключевое слово - Тренер , вопрос какой из Лэмпарда наставник, при всём уважении, как к игроку...!!!???
lotsman
lotsman
вчера в 09:31
Можно сказать. что не получится у него с Челси и мирно расстаться.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:27
Пламенный привет новым владельцам, которые с первого дня начали тупить…балваны.
cska1948
cska1948
вчера в 09:27
Зато свой, доморощенный.
ДСА
ДСА
вчера в 09:24
Это еще не окончательная цифра.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:21
Только не надо всех "собак" вешать на Френка, свой "успех" он должен разделить со всеми " аристократами" во главе с боссами клуба.
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 09:20
Жаль конечно Лэмпса, но Мадрид был вчера намного сильнее синих , в пол силы играя вынесли за пол тайма. Впереди нас ждет скорее всего МС, нужно готовиться , победитель пара , по идее возьмёт и финал , всем успехов, да победит сильнейший!!
Lorenzo Zizu
Lorenzo Zizu ответ Yunus Kerimow (раскрыть)
вчера в 09:20
Реал с Сити встречаются в полуфинале, т.е. одна из команд не дойдет до финала.
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