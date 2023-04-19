«Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов в 11-й раз за последние 13 лет

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сегодня, 00:59

«Реал» в Лондоне обыграл «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0).

Мадридцы по сумме двух встреч выиграли со счётом 4:0 и вышли в 1/2 финала турнира. «Сливочные» дошли до этой стадии в 11-й раз за последние 13 лет. В двух сезонах «галактикос» покидали соревнование раньше — 2018/19 (вылет от «Аякса» в 1/8 — 3:5) и 2019/20 (в первом раунде сильнее оказался «Манчестер Сити» — 4:2).