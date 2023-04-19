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«Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов в 11-й раз за последние 13 лет

сегодня, 00:59
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» в Лондоне обыграл «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0).

Мадридцы по сумме двух встреч выиграли со счётом 4:0 и вышли в 1/2 финала турнира. «Сливочные» дошли до этой стадии в 11-й раз за последние 13 лет. В двух сезонах «галактикос» покидали соревнование раньше — 2018/19 (вылет от «Аякса» в 1/8 — 3:5) и 2019/20 (в первом раунде сильнее оказался «Манчестер Сити» — 4:2).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:05
Короли Лиги Чемпионов. Очень рад за Карло, казалось бы его карьера идет стремительно вниз после Эвертона, а вон оно как вышло. Легендарный тренер.

Только задумайтесь, такие молодые пацаны как Вини или Родри совсем недавно пришли в клуб, а для них полуфинал ЛЧ настолько стал обыденным делом, все равно что чашку кофе выпить
Анчи - это просто нереальный тренер. Гений.

ведь когда Реал 2 раза оступился в 1/8 ЛЧ в 2019 и 2020 годах, Я подумал что вернулись те тёмные времена постоянных вылетов в 1/8
Радостно, что Реал сумел быстро перестроиться

Я фанат Реала, но какое удовольствие я получаю от этой непонятной и невероятной игры в исполнении Реала. Обожаю Анчелотти.
Удачи в полуфинале Дон Карло! Без Милитао будет трудно в первом матче полуфинала(если это будет Сити, помню как прошлом году Алаба провалил первый матч! Надеемся на связку Рюдигер-Алаба. Анчелотти думаю справится с вопросом в обороне).
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:03
Команда рекордсмен , лучший клуб мира Реал !
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 01:03
Неплохо..
Гость
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