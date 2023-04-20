«Акрон» поможет болельщикам добраться на матч против «Краснодара»

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов сообщил, что руководство клуба может помочь болельщикам при поездке на матч первого этапа финала Пути регионов Кубка России против «Краснодара».

«Краснодар» — хороший и сильный соперник, который тоже не просто так оказался в этой стадии, поэтому понятно было, что в любом случае легко не будет. Будем играть, принимаем ситуацию как есть.

Рассматриваем вариант с помощью болельщикам при поездке на матч с «Краснодаром», но пока деталей, как это будет организовано, нет в связи с тем, что логистика сложнее, чем при переезде в Москву. Поэтому будем прикидывать варианты, но постараемся помочь и организовать слаженную поддержку. Пока рано говорить о каких-то деталях, мы сделали определенные запросы по разным логистическим форматам, потом будем понимать, как это будет, какие сроки, из этого будем исходить, будет ли это что-то стоить болельщикам или это будет бесплатно для них.