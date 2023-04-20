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«Акрон» поможет болельщикам добраться на матч против «Краснодара»

20 апреля 2023, 21:44
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)Акрон03.05.2023 в 19:30 Не начался

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов сообщил, что руководство клуба может помочь болельщикам при поездке на матч первого этапа финала Пути регионов Кубка России против «Краснодара».

«Краснодар» — хороший и сильный соперник, который тоже не просто так оказался в этой стадии, поэтому понятно было, что в любом случае легко не будет. Будем играть, принимаем ситуацию как есть.

Рассматриваем вариант с помощью болельщикам при поездке на матч с «Краснодаром», но пока деталей, как это будет организовано, нет в связи с тем, что логистика сложнее, чем при переезде в Москву. Поэтому будем прикидывать варианты, но постараемся помочь и организовать слаженную поддержку. Пока рано говорить о каких-то деталях, мы сделали определенные запросы по разным логистическим форматам, потом будем понимать, как это будет, какие сроки, из этого будем исходить, будет ли это что-то стоить болельщикам или это будет бесплатно для них.

Матч состоится 3 мая.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 03:20
Надо сделать все, чтобы болельщики смогли поехать и поддержать свою команду. Если честно, у них сейчас такая возможность есть, а вот будет ли она еще когда нибудь, неизвестно.
mhj8ps5zf62x
mhj8ps5zf62x
20 апреля в 23:50
Болельщиков теперь у них прибавилось, а помощь, это всегда хорошо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 апреля в 22:42
Это будет хорошим подспорьем в победе над быками!
Шуnя771
Шуnя771
20 апреля в 22:37
Есть логистическая проблема с посещением Краснодара.
Пашковский "не принимает и не... выпускает"!
Гость
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