Несколько болельщиков были задержаны во время матча «Акрон» — «Спартак»

Несколько болельщиков были задержаны около стадиона в Жигулевске во время матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Акрон» — «Спартак».
Сообщается, что причиной этого стало использование файеров. Предположительно, задержанные — фанаты «красно-белых».
Встреча завершилась победой клуба из Тольятти (2:1).
На кубковые матчи наличие Fan-ID необязательно, зная это послабление, хулиганы попытались пронести на стадион файеры. Максимум, что им грозит, это административный штраф, а был это регулярный чемпионат, то лишение этих самых паспортов болельщиков и права посещать футбольные состязания В РПЛ.
Вовремя оформляйте Fan-ID и добро пожаловать на стадион болеть за своих, а не против чужих!
На кубковые матчи наличие Fan-ID необязательно, зная это послабление, хулиганы попытались пронести на стадион файеры. Максимум, что им грозит, это административный штраф, а был это регулярный чемпионат, то лишение этих самых паспортов болельщиков и права посещать футбольные состязания В РПЛ.
Вовремя оформляйте Fan-ID и добро пожаловать на стадион болеть за своих, а не против чужих!