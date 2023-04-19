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Несколько болельщиков были задержаны во время матча «Акрон» — «Спартак»

вчера, 18:40
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Несколько болельщиков были задержаны около стадиона в Жигулевске во время матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Акрон» — «Спартак».

Сообщается, что причиной этого стало использование файеров. Предположительно, задержанные — фанаты «красно-белых».

Встреча завершилась победой клуба из Тольятти (2:1).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:29
Ну вот, появился повод, что Фан-ид всё же нужен.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 19:52
Ничего нового... все как обычно... Фанаты в своем репертуаре...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:46
Представляю что было бы, если бы тгра была в Самаре. Туда стадо КБ прибыло бы в состпве 3-5 тысяч. И все могло быть
r3s37wfytaa7
r3s37wfytaa7
вчера в 19:31, ред.
А потом спартачи удивляются почему их в некоторых городах в клетке держат и заставляют карту болельщиков делают.

Это ещё один плюс в поддержку карты болельщика.

А все отмазки типа мы бастуем против произвола и тотального контроля властей оставьте для лохов. таким не место на стадионах.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:07, ред.
Данное сообщение лишний раз подчёркивает, что требование оформления паспорта болельщика правильная и весьма необходимая инициатива, направленная на повышение ответственности за хулиганские действия на массовых спортивных мероприятиях.
На кубковые матчи наличие Fan-ID необязательно, зная это послабление, хулиганы попытались пронести на стадион файеры. Максимум, что им грозит, это административный штраф, а был это регулярный чемпионат, то лишение этих самых паспортов болельщиков и права посещать футбольные состязания В РПЛ.
Вовремя оформляйте Fan-ID и добро пожаловать на стадион болеть за своих, а не против чужих!
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:02
Ещё бы,проигрыш команды
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:42
Тут даже к бабке гадалке не ходить, что это болельщики Спартака . Празднуют Победу Акрона !)
Гость
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