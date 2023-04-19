Несколько болельщиков были задержаны во время матча «Акрон» — «Спартак»

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вчера, 18:40

Несколько болельщиков были задержаны около стадиона в Жигулевске во время матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Акрон» — «Спартак».

Сообщается, что причиной этого стало использование файеров. Предположительно, задержанные — фанаты «красно-белых».

Встреча завершилась победой клуба из Тольятти (2:1).