Ультрас «Фейеноорда» приедут на ответный матч с «Ромой», несмотря на запрет

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вчера, 21:43

В Риме ожидается около 1000 болельщиков «Фейеноорда», несмотря на то, что им запретили посещать ответный матч с «Ромой» в 1/4 финала Лиги Европы в связи со столкновениями, происходившими в прошлые годы.

По информации La Gazzetta dello Sport, ультрас голландского клуба сначала прибудут в Неаполь на ответную игру четвертьфинала Лиги чемпионов с «Миланом» по приглашению местных фанатов, а позже отправятся в итальянскую столицу.

В центре Рима и вокруг «Олимпийского стадиона» усилят меры безопасности, а в аэропортах и на вокзалах будут проверять прибывших из Нидерландов.